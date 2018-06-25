ЧМ-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хамес Родригес и Радамель Фалькао еще повоюютЯпония, Сенегал и Колумбия совсем запутались Гарри КейнДневник ЧМ-2018. Три гола Кейна, достижение Панамы и день рождения Месси Пока что лидером Бразилии является КоутиньоНеймар уступил статус лидера Бразилии Коутиньо
    Короче, ЧМ. 24 и 25 июня
    Весь ЧМ-2018 за две минуты
  • 09:35
    • Хавбек сборной Бразилии может пропустить остаток ЧМ-2018
  • 08:38
    • Шарапова опустилась на одну строчку в рейтинге WTA
  • 08:22
    • Нападающий «Локомотива» больше не сыграет на ЧМ-2018
  • 22:55
    • Сборная Польши проиграла Колумбии и лишилась шансов на выход в плей-офф
  • 19:51
    • Матч сборных Японии и Сенегала завершился результативной ничьей
  • 16:57
    • Англия разгромила Панаму и досрочно вышла в плей-офф
    Все новости спорта

    Иранская защита станет проблемой для чемпионов Европы

    Иран — Португалия. Прогноз на матч чемпионата мира по футболу 25 июня

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Португалии Португалия Сборная Ирана
    Прогноз на Иран — Португалия
    Криштиану Роналду
    В понедельник, 25 июня, сборная Португалии сыграет с командой Ирана в рамках третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча группы B, которая пройдет в Саранске, начнется в 21:00 по московскому времени. Прогноз на Иран — Португалия.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Иран

    «Персидские леопарды» блестяще провели отборочную компанию. В финальной стадии азиатской квалификации иранцы одержали шесть побед при четырех ничьих. К тому же в 10-ти поединках отбора Иран пропустил всего лишь два мяча.

    В 2018 году иранцы провели шесть спаррингов. Проиграли Турции – 1:2 и Тунису – 0:1. Одолели Сьерра-Леоне (4:0), Алжир (2:1), а Узбекистан и Литву минимально переиграли по 1:0.

    Старт на ЧМ-2018 получился сложным, но успешным — победа в первом туре над Марокко (1:0). В этой игре иранцы в очередной раз показали, что с защитой у них все в полном порядке. Подопечные Карлуша Кейруша выглядели местами значительно хуже соперника, но сложилось все не в пользу африканцев. Единственный мяч перед самым финальным свистком в свои ворота отправил марокканец Азиз Бухаддуз. Самое интересное, что за весь второй тайм иранцы не нанесли ни одного удара по воротам.

    Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

    В схожей, но еще более закрытой манере Иран провел игру с Испанией. Европейские звезды считались фаворитами, однако обойти «автобус» соперника удалось лишь раз с огромным трудом — на 54-й минуте забил Диего Коста. Иран даже ответил забитым мячом, но арбитр зафиксировал офсайд.

    Португалия

    Футболисты сборной Португалии – действующие чемпионы Европы. На чемпионат мира 2018 года они попали благодаря успешному выступлению в квалификации, где стали победителями отборочной группы B, опередив Швейцарию по дополнительным показателям.

  • Убедил только Роналду. Португалия с трудом выстояла под натиском Марокко
  • Первая победа подопечных Фернанду Сантуша на ЧМ-2018 – в нашем обзоре СМИ
  • 20/06/2018

    • По завершении отбора подопечные Фернанду Сантуша провели ряд товарищеских матчей, в которых смогли победить лишь Саудовскую Аравию (3:0) и Алжир (3:0).

    С США (1:1), Тунисом (2:2) и Бельгией (0:0) португальцы разошлись миром, тогда как Нидерландам (0:3) крупно проиграли на нейтральном поле.

    Все прогнозы на ЧМ-2018 по футболу

    Стартовая игра на мундиале против команды Испании завершилась феерией голов — 3:3. Все три мяча в составе португальцев в этом поединке на свой счет записал Криштиану Роналду. Лидер «Реала» находится в фантастической форме и способен решать судьбу всего матча в одиночку, что он показал и во второй игре группы против Марокко (1:0). Криштиану замкнул головой подачу после розыгрыша углового.

    Прогноз

    Роналду ведет португальцев за собой, ожидать угрозы от звезды «Реала» следует каждую минуту. Другое дело, что подопечных Кейруша может устроить и ничья, поэтому рисковать и всеми силами атаковать чемпионы Европы не станут. Что касается Ирана, то «персидские леопарды» последний раз пропускали более двух голов еще три года назад — в товарищеской игре со шведами (1:3).

    Все говорит о том, что много голов ждать не стоит. Иран будет отсиживаться в обороне до последнего, несмотря на необходимость побеждать, выжидая возможности контратаковать. Португальцы будут вынуждены действовать первым номером, но «автобус» соперника — настоящая крепость. Предлагаем поставить на безголевой первый тайм за 2,46.

    ЧМ-2018КалендарьФотоПрогнозы
  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку Ещё прогнозы на спорт
    1,98
  • Уругвай — Россия
  • Сегодня в 17:00
    •  1,90
  • Саудовская Аравия – Египет
  • Сегодня в 17:00
    •  1,85
  • Уругвай — Россия
  • Сегодня в 17:00
    •  2,41
  • Иран — Португалия
  • Сегодня в 21:00
    •  3,00
  • Испания – Марокко
  • Сегодня в 21:00
    •  1,67
  • Австралия – Перу
  • Завтра в 17:00
    •  2,61
  • Дания – Франция
  • Завтра в 17:00
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    Топ-10 автомобилей, которые могут исчезнуть с рынкаГлавные новинки Женевского автосалона-2018 для России
    Самое популярное
    Пока что лидером Бразилии является Коутиньо
  • Неймар уступил статус лидера Бразилии Коутиньо
    • Вчера в 20:14     Россия — Египет
  • Дневник ЧМ-2018. Историческое достижение России и англичане на единорогах
    • 01:16 20/06/2018     Эден Азар
  • Они могут выиграть чемпионат мира
    • 20:48 23/06/2018
    Футбол. Прогноз на Иран — Португалия. В понедельник, 25 июня, сборная Португалии сыграет с командой Ирана в рамках третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча группы B, которая пройдет в Саранске, начнется в 21:00 по московскому времени.
    Тоже интересно
    Сборная Швеции на домашнем ЧМ-1958 Футбол Кто к нам с мячом придет? Швеция«Гре-Но-Ли» и Эдстрем, Ибрагимович и Ларссон, финал ЧМ-1958 и третье место ЧМ-1994. История сборной Швеции на чемпионатах мира по футболу Вчера в 18:250
  • 09:51
    • Агуэро может не сыграть с Нигерией из-за конфликта с Сампаоли
  • 09:21
    • «Фенербахче» заинтересовался полузащитником сборной Украины
  • 09:11
    • Фалькао: Победа над Польшей состоялась благодаря поддержке всей страны
    Фотогалерея ЧМ-2018. Польша — Колумбия 0:3Сборная Колумбии уверенно разобралась с командой из Польши в третьем матче группового этапа ЧМ-2018 Вчера в 22:37
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Англия составит компанию бельгийцам
  • 3,80
    •
  • 08:49
    • Надаль вернулся на первое место в рейтинге ATP
  • 08:09
    • Форвард «Краснодара» перешел в «Рапид»
  • 22:40
    • «Зенит» победил в первом матче Семака
    Гарри Кейн Футбол Никто не расстроился. Англия и Панама добились своих целейРеакция СМИ на крупную победу подопечных Гарета Саутгейта в матче чемпионата мира Вчера в 21:240
  • 22:04
    • Российские волейболисты стали вторыми на предварительном этапе Лиги наций
  • 21:35
    • СМИ: Салах хочет уйти из сборной Египта из-за Кадырова
  • 20:16
    • Чилич отыграл матчбол и победил Джоковича в финале турнира в Лондоне
    Все новости спорта
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие