Иран — Португалия. Прогноз на матч чемпионата мира по футболу 25 июня

В понедельник, 25 июня, сборная Португалии сыграет с командой Ирана в рамках третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча группы B, которая пройдет в Саранске, начнется в 21:00 по московскому времени. Прогноз на Иран — Португалия.

Иран

«Персидские леопарды» блестяще провели отборочную компанию. В финальной стадии азиатской квалификации иранцы одержали шесть побед при четырех ничьих. К тому же в 10-ти поединках отбора Иран пропустил всего лишь два мяча.

В 2018 году иранцы провели шесть спаррингов. Проиграли Турции – 1:2 и Тунису – 0:1. Одолели Сьерра-Леоне (4:0), Алжир (2:1), а Узбекистан и Литву минимально переиграли по 1:0.

Старт на ЧМ-2018 получился сложным, но успешным — победа в первом туре над Марокко (1:0). В этой игре иранцы в очередной раз показали, что с защитой у них все в полном порядке. Подопечные Карлуша Кейруша выглядели местами значительно хуже соперника, но сложилось все не в пользу африканцев. Единственный мяч перед самым финальным свистком в свои ворота отправил марокканец Азиз Бухаддуз. Самое интересное, что за весь второй тайм иранцы не нанесли ни одного удара по воротам.

Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

В схожей, но еще более закрытой манере Иран провел игру с Испанией. Европейские звезды считались фаворитами, однако обойти «автобус» соперника удалось лишь раз с огромным трудом — на 54-й минуте забил Диего Коста. Иран даже ответил забитым мячом, но арбитр зафиксировал офсайд.

Португалия

Футболисты сборной Португалии – действующие чемпионы Европы. На чемпионат мира 2018 года они попали благодаря успешному выступлению в квалификации, где стали победителями отборочной группы B, опередив Швейцарию по дополнительным показателям.

По завершении отбора подопечные Фернанду Сантуша провели ряд товарищеских матчей, в которых смогли победить лишь Саудовскую Аравию (3:0) и Алжир (3:0).

С США (1:1), Тунисом (2:2) и Бельгией (0:0) португальцы разошлись миром, тогда как Нидерландам (0:3) крупно проиграли на нейтральном поле.

Все прогнозы на ЧМ-2018 по футболу

Стартовая игра на мундиале против команды Испании завершилась феерией голов — 3:3. Все три мяча в составе португальцев в этом поединке на свой счет записал Криштиану Роналду. Лидер «Реала» находится в фантастической форме и способен решать судьбу всего матча в одиночку, что он показал и во второй игре группы против Марокко (1:0). Криштиану замкнул головой подачу после розыгрыша углового.

Прогноз

Роналду ведет португальцев за собой, ожидать угрозы от звезды «Реала» следует каждую минуту. Другое дело, что подопечных Кейруша может устроить и ничья, поэтому рисковать и всеми силами атаковать чемпионы Европы не станут. Что касается Ирана, то «персидские леопарды» последний раз пропускали более двух голов еще три года назад — в товарищеской игре со шведами (1:3).

Все говорит о том, что много голов ждать не стоит. Иран будет отсиживаться в обороне до последнего, несмотря на необходимость побеждать, выжидая возможности контратаковать. Португальцы будут вынуждены действовать первым номером, но «автобус» соперника — настоящая крепость. Предлагаем поставить на безголевой первый тайм за 2,46.