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    Французы несколько раз огорчат австралийцев

    Франция – Австралия. Прогноз и ставки на тоталы в матче чемпионата мира по футболу 16 июня

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Франции Футбол Франции Сборная Австралии
    Прогноз на Франция – Австралия
    Антуан Гризманн
    Сборная Франции встретится с командой Австралии в рамках группового этапа чемпионата мира по футболу. Матч первого тура группы C пройдет в Казани на стадионе «Казань Арена» и начнется в 13:00 по московскому времени. Прогноз на Франция – Австралия.
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    Франция

    Французская дружина имеет на данный момент 9-матчевую забивную серию. Последний раз подопечные Дешама уходили с поля без забитого мяча в 8-м туре квалификационной группы в игре против Люксембурга (0:0).

    Все прогнозы на ЧМ-2018 по футболу

    Затем сборная Франция неизменно смогла отличится в каждом из своих матчей. В 2-х встречах «синие» смогли отличиться по разу, в 5-ти матчах забили 2-а гола за игру и еще в 2-х играх расписались в воротах соперника 3-и раза.

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    • На ЧМ-2014 в Бразилии «трехцветные» в стартовой игре турнира провели 3-и безответных мяча в ворота сборной Гондураса. В прошлом розыгрыше ЧМ французы смогли забить 10-ть голов в 5-ти поединках, а пропустили 3-и.

    Австралия

    В финальной группе азиатской зоны австралийцы в 10-ти поединках не смогли забить только в 1-й игре (на выезде Японии — 0:2). Всего за эти матчи они 16-ть мячей забили и 11-ть пропустили.

    Также «соккеруз» провел 6-ть мячей в плей-офф при 3-х пропущенных. В 4-х контрольных поединках сборная Австралии отличилась 7-ю забитыми голами, а пропустила 5-ть.

    В 2014 году на полях Бразилии австралийцы забили в 3-х встречах 3-и мяча при этом пропустив в свои аж 9-ть.

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    • Оппоненты успели провести между собой только 4-е поединка за всею историю. В 3-х матчах французы брали верх и еще 1-на игра закончилась вничью, общий счет — 9:1 в пользу европейцев.

    Прогноз

    Сборная Франции (в последнее время) в основном за поединок смогла провести в ворота соперника 2-а гола (в 5-ти из 9-ти матчей). Австралийцы тоже редко когда уходили с поля без забитого мяча. Что правда, уровень их предыдущих соперников желает лучшего.

    Рискнем предположить, что французы смогут несколько раз отличиться в этом поединке. Исходя из этого поставим — Франция забьет 2 или 3 гола: да за 2,01.

    Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

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    Футбол. Прогноз на Франция – Австралия. Сборная Франции встретится с командой Австралии в рамках группового этапа чемпионата мира по футболу. Матч первого тура группы C пройдет в Казани на стадионе «Казань Арена» и начнется в 13:00 по московскому времени.
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