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    Японцы и парагвайцы победителя не выявят

    Япония — Парагвай. Прогноз и ставки на товарищеский матч по футболу 12 июня

    Прогноз на Япония — Парагвай
    Синдзи Кагава
    12 июня национальная команда Японии завершит подготовку к ЧМ-2018 спаррингом со сборной Парагвая. Встреча, которая пройдет в Австрии, начнется в 16:05 по мск. Прогноз на Япония — Парагвай.
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    Япония

    «Самураи» смогли выиграть свою финальную группу в азиатской зоне и получили прямую путевку в Россию. В 10-ти поединках квалификации они набрали 20-ть очков, одержав 6-ть побед и 2-а раза сыграв вничью.

    Японцы возьмут старт на чемпионате мира игрой против сборной Колумбии, которая состоится 19 июня. 24 июня они сразятся с Сенегалом, а 28 — с Польшей.

    После завершения отборочной компании азиаты смогли в 4-х контрольных поединках только 1-н раз сыграть вничью, а еще 3-и поединка Япония проиграла.

    Так, в марте подопечные Акира Нисино сыграли вничью с Мали (1:1) и уступили Украине (1:2), а в июне оказались слабее Ганы (0:2) и Швейцарии (0:2).

    Парагвай

    «Гуарани» не преодолели квалификацию, заняв в своей зоне 7-е место среди 10-ти команд, и теперь не сыграют на полях России. От 5-й проходной строки они отстали на 2-а очка.

    Южноамериканская команда после завершения отборочных матчей провела только 1-н товарищеский поединок. В конце марта парагвайцы проиграли в США местной сборной со счетом 0:1.

    Примечательно, что Парагвай не может одержать победу уже в 10-ти контрольных поединках кряду. Последняя их виктория в спарринге была добыта еще в ноябре 2014 года (переиграли Перу — 2:1).

    Последние 4-е игры, которые оппоненты провели между собой, принесли только 1-н забитый мяч. В 2010 году Япония переиграла Парагвай со счетом 1:0, до этого 3-и поединка закончились — 0:0.

    Прогноз

    В предстоящем поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение сборной Японии, оценивая их победу с коэффициентом 2,62.

    На победу сборной Парагвая предлагают 2,90, а ничью оценивают с коэффициентом 3,10.

    Учитывая характер поединка, и что он пройдет на нейтральном поле (по всей видимости почти без зрителей), можно в этой игре не ждать активных действий от обеих команд. Ничья — самый вероятный исход этого матча.

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    Футбол. Прогноз на Япония — Парагвай. 12 июня национальная команда Японии завершит подготовку к ЧМ-2018 спаррингом со сборной Парагвая. Встреча, которая пройдет в Австрии, начнется в 16:05 по мск.
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