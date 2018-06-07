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    Что принесет португальцам последняя контрольная игра?

    Португалия — Алжир. Прогноз и ставки на товарищеский матч по футболу 7 июня

    Прогноз на Португалия — Алжир
    Криштиану Роналду
    В четверг, 7 июня, сборная Португалии на своем поле примет национальную команду Алжира в товарищеском матче. Встреча, которая состоится в Лиссабоне, начнется в 22:15 по мск. Прогноз на Португалия — Алжир.
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    Португалия

    Португальцы будут проводить последний контрольный поединок перед чемпионатом мира. Уже 15 июня они сыграю с Испанией в стартовом матче мундиаля.

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    «Избранные» только в последней игре отбора смогли завоевать прямую путевку на ЧМ, обыграв на своем поле Швейцарию (2:0) и отправив их в стыки.

    После завершения квалификации Португалия провела 6-ть товарищеских матчей. В конце прошлого года она своем поле одолела Саудовскую Аравию (3:0) и сыграла вничью с США (1:1).

    В марте этого года переиграла дома Египет (2:1) и на нейтральном поле уступила Голландии со счетом 0:3. 2-а недавних поединка португальцы завершили ничейными результатами — 2:2 с Тунисом и 0:0 с бельгийцами.

    Алжир

    «Лисы пустыни» провалили последний этап квалификации в африканской зоне, заняв в своей группе последнее место, заработав всего лишь 2-а очка.

    Алжирцы, после завершения отборочной компании, провели 5-ть контрольных поединков. Сначала переиграли на своем поле ЦАР (3:0) и Танзанию (4:1).

    Затем проиграли 3-и игры кряду. В марте уступили Ирану со счетом 1:2, потом оказались слабее Саудовской Аравии (0:2) и в недавнем поединке проиграли сборной Кабо-Верде — 2:3.

    Между собой сопернике еще не встречались. Это будет дебютная игра оппонентов.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество европейской сборной: победа сборной Португалии – 1,38, победа сборной Алжира – 9,20, ничья – 4,80.

    Вероятнее всего, Фернандо Сантуш уже не будет устраивать каких-либо экспериментов, и в этой игре на поле появится лидер портцгальцев Криштиану Роналду. Как мы считаем, форвард должен отличиться в этой игре.

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