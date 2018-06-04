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    Сербы и чилийцы должны порадовать голами

    Сербия — Чили. Прогноз и ставки на товарищеский матч по футболу 4 июня

    Прогноз на Сербия — Чили
    Неманья Матич
    В понедельник, 4 мая, национальная команда Сербии на нейтральном поле сразится со сборной Чили в товарищеском матче. Встреча, которая состоится в Граце (Австрия), начнется в 21:00 по мск. Прогноз на Сербия — Чили.
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    Сербия

    Сербы смогли квалифицироваться в финальную часть ЧМ с довольно таки непростой группы. Хотя ее соперниками были не гранды мирового футбола, но довольно крепкие команды — Уэльс, Австрия и Ирландия.

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    В 10-ти поединках своей отборочной подгруппы «белые орлы» заработали 21-о очко, которое позволило им занять 1-е место (опередили 2-х ирландцев на 2-а балла).

    На чемпионате мира подопечные Младена Крстаича будут выступать в одном квартете со сборными Бразилии, Коста-Рики и Швейцарии.

    Национальная команда Сербии после завершения отборочных матчей провела 4-е контрольных поединка. В ноябре прошлого года она совершила вояж в Азию, где переиграла Китай (2:0) и сыграла вничью с Южной Кореей (1:1).

    В марте этого года сербы на нейтральных полях сначала уступили Марокко (1:2), а затем одолели другую африканскую команду Нигерию — 2:0.

    Чили

    Чилийцы не попали в финальную часть ЧМ в России. В своей зоне они смогли занять 6-е место, уступив 5-м перуанцем только по дополнительным показателям, которые потом через матчи плей-офф пробились на чемпионат мира.

    Всему виной ужасный финиш «красной команды». В заключительных 4-х поединках она смогла набрать всего лишь 3-и очка (1-а победа и 3-и поражения).

    После отборочных поединков чилийцы провели 3-и товарищеских матча. Сначала они взяли верх над Швецией (2:1), затем сыграли вничью с Данией (0:0), а несколько дней тому назад проиграли Румынии со счетом 2:3.

    Последний раз оппоненты встречались в 2012 году. В том поединке сильнее оказались сербы — 3:1.

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча Сербию, оценивая их победу с коэффициентом 1,83.

    За успех Чили предлагают 4,55, а ничью оценивают с коэффициентом 3,50.

    Обе команды исповедуют атакующий футбол и, скорее всего, эта встреча не станет исключением. Поэтому, в предстоящем поединке ждем от оппонентов забитых мячей. ТБ 2,0 за 1,67 или обе забьют:да за 2,02 — неплохие варианты для этой игры.

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