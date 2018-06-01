ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сборная Бразилии будет сильно жалеть в случае неудачи в РоссииЧМ-2018: Шанс, который нельзя упустить
  • 11:27
    • Лэмпард — главный тренер «Дерби Каунти»
  • 11:14
    • Тульский «Арсенал» планирует объявить имя нового наставника команды до 15 июня
  • 10:58
    • «Динамо» проведет первые матчи следующего сезона на стадионе «Арена-Химки»
  • 09:30
    • Болельщики «Кубани» решили создать футбольный клуб
  • 09:02
    • Гончаренко рассказал, на кого из игроков может накричать в раздевалке
    Все новости спорта

    Команда Дешама проверит обновленную Италию на прочность

    Франция — Италия. Прогноз на автора гола в товарищеском матче по футболу 1 июня

    Прогноз на Франция — Италия
    Сборная Франции
    В пятницу, 1 июня, сборная Франции примет национальную команду Италии в товарищеском матче. Встреча, которая пройдет на арене «Альянц Ривьера» в Ницце, начнется в 22:00 по московскому времени. Прогноз на Франция — Италия.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Франция

    Команда Дидье Дешама выиграла семь из десяти последних матчей, проиграв лишь раз. При этом в каждом из шести последних поединков она забивала в ворота соперников не менее двух мячей.

    Все прогнозы на ЧМ-2018 по футболу

    В марте сборная Франции довольно неожиданно уступила Колумбии со счетом 2:3, расслабившись после двух забитых мячей, а затем уверенно победила Россию — 3:1, но снова сбавив в концовке.

    В мае французы огласили заявку на мундиаль и в число выбранных Дидье Дешамом игроков не попали несколько вполне звездных футболистов вроде Антони Марсьяля, Александра Ляказетта и Адриена Рабьо.

    Ряд вызванных тренером резервистов, вроде Рами, Нзонзи, Толиссо и Фекира, а также восстановившихся после травм Бенжамена Менди и Джибриля Сидибе, Дешам решил проверить в товарищеском матче с Ирландией.

    «Зеленая армия» традиционно сыграла от обороны, не доставив особых проблем защите «Трехцветных», но заставив потрудиться атаку французов, которая к концу первого тайма забила таки два мяча усилиями Оливье Жиру и Набиля Фекира.

    Матч с Италией будет более серьезной проверкой для финалистов Евро-2016, поэтому Дешам наверняка использует более приближенный к основному состав.

    Италия

    Итальянцы сменили тренера, отправив в отставку Вентуру, а на тренерском посту национальной команды дебютировал Роберто Манчини, проваливший работу в «Зените».

    Тренер сходу вернул в команду опального Марио Балотелли, пригласил знакомого по Питеру Доменико Кришито. Плюс вызваны Верди, Берарди, Кьеза и Политано — вместо Кьеллини, Кандревы и Эдера.

    Итальянская команда в марте успела провести два товарищеских матча уже лишившись главного тренера — проиграв Аргентине (0:2) и сыграв вничью с Италией (1:1).

    Первым матчем для нового тренера стала разминка на не самом сильном сопернике — сборной Саудовской Аравии. Итальянцы победили со счетом 2:1, а Балотелли начал сходу оправдывать свой вызов в команду.

    Физическое состояние Марио было далеким от идеального, а после перерыва он вообще играл с повреждением. Однако этого хватило, чтобы забить великолепный гол и создать отличный момент для партнера по группе атаки. Второй гол на счету Белотти.

    Настораживает то, что даже в матче с саудитами сборная Италии не сумела удержать свои ворота на замке. В концовке итальянцы расслабились, раскрылись и пошли вперед, получив контратаку. Вряд ли в матче с Францией они будут так же самонадеяны.

    Сборная Италии выигрывала у французов всего раз. Было это ровно 10 лет назад на Евро-2008, 0-2. На отборочном турнире к этому Евро команды сыграли по нолям в Риме, а вот в Париже хозяева были сильнее 3-1.

    Такой же счёт зафиксирован в последней очной встрече в 2016 году, а в 2012 Франция забила на один мяч меньше — 1-2.

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча Францию, оценивая победу хозяев с коэффициентом 1,73.

    За успех Италии предлагают 5, а ничью в основное время оценивают с коэффициентом 3,60.

    Для обеих команд эта встреча будет куда более серьезной проверкой, итальянцы будут играть в обороне надежнее, но свой шанс в атаке наверняка хоть раз, да и реализуют. Матч пройдет в Ницце, сборная Франция должна быть в оптимальном составе, можно ожидать победу французов и пару забитых трехцветными мячей.

    Интересны варианты «обе команды забьют» за 2,05 и «тотал голов больше 2,5» за 2,10, а также европейский гандикап «победа Италии +2 гола» — за 1,30.

    Сделать ставку Ещё прогнозы на спорт
    1,78
  • Саманта Стосур — Анастасия Павлюченкова
  • Сегодня в 12:00
    •  1,70
  • Жюльен Беннето — Хуан Мартин Дель Потро
  • Сегодня в 16:00
    •  1,80
  • Словакия — Голландия
  • Сегодня в 21:45
    •  1,68
  • Южная Корея — Босния
  • Завтра в 14:00
    •  1,75
  • Франция – Италия
  • Завтра в 22:00
    •  1,41
  • Египет — Колумбия
  • Завтра в 22:15
    •  Все прогнозы
    Товарищеские матчи Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Франции Футбол Франции Сборная Италии Футбол Италии
  • подписаться
    •
    В центре внимания
    Перспективы электромобилей: утопия или прогрессСамые безопасные премиальные кроссоверы 2018 года
    Самое популярное
    Криштиану Роналду
  • Трансферный дайджест. 22-28 мая
    • 13:37 28/05/2018     Лорис Кариус
  • Кариус вынудил Клоппа искать нового вратаря. У «Ливерпуля» непростой выбор
    • 11:55 29/05/2018     Гарет Бейл
  • Бейл, беги. Четыре варианта для валлийца
    • 00:25 29/05/2018
    Футбол. Прогноз на Франция — Италия. В пятницу, 1 июня, сборная Франции примет национальную команду Италии в товарищеском матче. Встреча, которая пройдет на арене «Альянц Ривьера» в Ницце, начнется в 22:00 по московскому времени.
    Тоже интересно
    Юлиан Брандт Футбол За кем следить на ЧМ-2018. Юлиан БрандтНемецкий талант из города музыкантов — новый герой рубрики, представляющей героев ЧМ-2018 по футболу 08:330
  • 08:40
    • Балотелли: У меня было бы меньше проблем, будь я белым
  • 07:58
    • Овечкин: С Кузнецовым все будет в порядке
  • 07:53
    • Моуринью просматривал Смолова, Головина и Арнаутовича
    Россия — Австрия Футбол Главная проблема сборной России — ее тренерРеакция прессы на очередное поражение сборной России 02:081
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Свитолина шагнет в третий круг
  • 2,88
    •
  • 10:42
    • Куртуа и «Челси» не могут договориться о новом контракте
  • 10:25
    • Волченков перешел в «Торпедо»
  • 10:19
    • Гончаренко призвал Оланаре «меняться»
    Победу «Кэпиталз» принесли коллективные усилия Хоккей «Вашингтон» победил, но остался без лучшего бомбардираСтолица нанесла ответный удар 11:280
  • 23:37
    • Сборная России уступила Австрии
  • 00:34
    • Акинфеев: «Игра под нагрузками» – это отмазки
  • 10:11
    • Муслера избежал травмы и сыграет на ЧМ-2018
    Все новости спорта
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 16 000
  • рублей
    бонус
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие