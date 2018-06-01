Команда Дешама проверит обновленную Италию на прочность

В пятницу, 1 июня, сборная Франции примет национальную команду Италии в товарищеском матче. Встреча, которая пройдет на арене «Альянц Ривьера» в Ницце, начнется в 22:00 по московскому времени. Прогноз на Франция — Италия.

Франция

Команда Дидье Дешама выиграла семь из десяти последних матчей, проиграв лишь раз. При этом в каждом из шести последних поединков она забивала в ворота соперников не менее двух мячей.

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В марте сборная Франции довольно неожиданно уступила Колумбии со счетом 2:3, расслабившись после двух забитых мячей, а затем уверенно победила Россию — 3:1, но снова сбавив в концовке.

В мае французы огласили заявку на мундиаль и в число выбранных Дидье Дешамом игроков не попали несколько вполне звездных футболистов вроде Антони Марсьяля, Александра Ляказетта и Адриена Рабьо.

Ряд вызванных тренером резервистов, вроде Рами, Нзонзи, Толиссо и Фекира, а также восстановившихся после травм Бенжамена Менди и Джибриля Сидибе, Дешам решил проверить в товарищеском матче с Ирландией.

«Зеленая армия» традиционно сыграла от обороны, не доставив особых проблем защите «Трехцветных», но заставив потрудиться атаку французов, которая к концу первого тайма забила таки два мяча усилиями Оливье Жиру и Набиля Фекира.

Матч с Италией будет более серьезной проверкой для финалистов Евро-2016, поэтому Дешам наверняка использует более приближенный к основному состав.

Италия

Итальянцы сменили тренера, отправив в отставку Вентуру, а на тренерском посту национальной команды дебютировал Роберто Манчини, проваливший работу в «Зените».

Тренер сходу вернул в команду опального Марио Балотелли, пригласил знакомого по Питеру Доменико Кришито. Плюс вызваны Верди, Берарди, Кьеза и Политано — вместо Кьеллини, Кандревы и Эдера.

Итальянская команда в марте успела провести два товарищеских матча уже лишившись главного тренера — проиграв Аргентине (0:2) и сыграв вничью с Италией (1:1).

Первым матчем для нового тренера стала разминка на не самом сильном сопернике — сборной Саудовской Аравии. Итальянцы победили со счетом 2:1, а Балотелли начал сходу оправдывать свой вызов в команду.

Физическое состояние Марио было далеким от идеального, а после перерыва он вообще играл с повреждением. Однако этого хватило, чтобы забить великолепный гол и создать отличный момент для партнера по группе атаки. Второй гол на счету Белотти.

Настораживает то, что даже в матче с саудитами сборная Италии не сумела удержать свои ворота на замке. В концовке итальянцы расслабились, раскрылись и пошли вперед, получив контратаку. Вряд ли в матче с Францией они будут так же самонадеяны.

Сборная Италии выигрывала у французов всего раз. Было это ровно 10 лет назад на Евро-2008, 0-2. На отборочном турнире к этому Евро команды сыграли по нолям в Риме, а вот в Париже хозяева были сильнее 3-1.

Такой же счёт зафиксирован в последней очной встрече в 2016 году, а в 2012 Франция забила на один мяч меньше — 1-2.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча Францию, оценивая победу хозяев с коэффициентом 1,73.

За успех Италии предлагают 5, а ничью в основное время оценивают с коэффициентом 3,60.

Для обеих команд эта встреча будет куда более серьезной проверкой, итальянцы будут играть в обороне надежнее, но свой шанс в атаке наверняка хоть раз, да и реализуют. Матч пройдет в Ницце, сборная Франция должна быть в оптимальном составе, можно ожидать победу французов и пару забитых трехцветными мячей.

Интересны варианты «обе команды забьют» за 2,05 и «тотал голов больше 2,5» за 2,10, а также европейский гандикап «победа Италии +2 гола» — за 1,30.