«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки на матч 34-го тура английского чемпионата по футболу 14 апреля

«Тоттенхэм»

Последний раз команда Маурисио Почеттино проигрывала как раз команде Гвардиолы. Было это еще в средине декабря. С тех пор «Тоттенхэм» в рамках АПЛ не взял максимум очков только в трех поединках.

«Вест Хэм» смог увезти ничью 1:1 с «Уэмбли», а сами «шпоры» сумели «подписать мировые» с «Саутгемптоном» на «Сент-Мэри» (1:1) и с «Ливерпулем» на «Энфилде» (2:2). Этот поединок должен стать для «шпор» особенным. Сходятся несколько факторов.

Первый фактор. Поединок первого круга против «Манчестер Сити» был очень обидным для «лилейно-белых». Четыре мяча от хозяев «Этихада» могли бы стать пятью, забей Жезус пенальти. «Тоттенхэм» отквитал один мяч, а за всю игру только дважды тревожил Эдерсона.

Второй фактор. Долгожданное возвращение на «Уэмбли». Предыдущие пять поединков во всех турнирах «шпоры» проводили на выезде. И пусть главная арена Англии не родная для них, но результаты показывают, что «Тоттенхэм» чувствует себя на ней очень комфортно.

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Третий фактор – усталость и текущая форма «Сити». Бешеный темп сильно сказался на результатах команды Гвардиолы. По такому количеству негативных результатов легко определить брешь в игре «горожан» и ударить туда еще раз. Даже Хосеп не сможет выдумать и успеть наработать что-то кардинально новое под конец сезона.

«Манчестер Сити»

Печально, что еще сказать касательно ситуации в «голубом Манчестере»? Сказка подходит к концу, карета превращается в тыкву. Остается надеяться, что кони не превратятся в крыс и не побегут с тонущего корабля. Но судя по зарплатной декларации «горожан», не побегут.

За последние десять матчей во всех турнирах «Манчестер Сити» проиграл пять раз. На двух стульях усидеть невозможно, а Гвардиола по-другому не умеет.

Эти проигрыши подсказывают, что в программу игры «горожан» закрался вирус. Этот «вирус» – усталость. Например, тот же мадридский «Реал» выходит на пик формы ближе к средине-концу сезона. А теперь вспомните, как начал нынешний сезон «Манчестер Сити». Вот то-то и оно.

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Домашние поединки против «МЮ» в АПЛ и против «Ливерпуля» в ЛЧ были во многом схожи: 20-5 по ударам в обоих матчах, 4 из 5-ти самых бьющих игроков – это игроки Гвардиолы, равная борьба в плане ситуаций 1 на 1 (11-11 с «МЮ», 15-15 с «Ливером»).

Но самое важное сходство – низкая эффективность. За все 90 минут и 20 ударов в ответном поединке с «Ливерпулем» «Манчестер Сити» смог попасть в рамку Кариуса только три раза. Первый – на 2-й минуте – превратился в гол, а потом – как отрезало.

Прогноз

2,28«1Х+ОЗ»

Усталость быстро не проходит. Мы уверенны, что «Тоттенхэм» даст полноценный бой команде Хосепа Гвардиолы. Возможно, даже победит. Но рисковать в этом матче мы не советуем: все-таки «манкунианцы» — команда высокого класса, способная выжать максимум из минимума.

Наша ставка – «1Х+ОЗ» за 2,28.

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