«Аталанта» — «Сампдория». Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 3 апреля

«Аталанта»

Подопечные Гасперини после поражения 14 марта от «Ювентуса» (0:2), одержали 2-е победы подряд. Сначала разгромили «Верону» на выезде со счетом 5:0, хет-триком отметился словенец Йосип Иличич.

В прошедшие выходные «боги» принимали на родной арене «Удинезе» и одержали победу — 2:0, забив оба мяча во второй половине встречи.

После 29-ти поединков клуб из Бергамо расположился на 7-й строке в турнирной таблице Серии А. В этих встречах «королева провинциалов» заработала 47-м очков.

Футболисты Джан Пьеро Гасперини на 3-и очка отстают от 6-го «Милана», и на столько же опережают 8-ю «Фиорентину» и 9-ю «Сампдорию».

В последних 2-х сезонах «Аталанта» обыгрывала своего предстоящего соперника. В прошлом чемпионате — 1:0, а в позапрошлом — 2:1. В первом круге «Сампдория» выиграла со счетом 3:1.

«Сампдория»

«Блучеркьяти» только на 3-и балла отстают от своего оппонента. В Серии А «Сампдория» с 44-ю пунктами занимает 9-е место, опережая 10-й «Торино» на 5-ть очков.

Все прогнозы на Серию А

«Сампа» после победы над «Уденезе» (2:1) на своем поле, проиграла 3-и игры кряду. В 28-м туре клуб из Генуи был разгромлен на выезде «Кротоне» (1:4).

В следующем игровом дне на «Луиджи Феррарис» был уничтожены миланским «Интером» со счетом 0:5. Игра последнего тура, которая прошла в Вероне, закончилась минимальным поражением от «Кьево» (1:2).

1,71победа «Аталанты» с форой (-1)

Полузащитник Эдгар Баррето, получивший травму в прошлой игре, не сыграет в предстоящем поединке.

Прогноз

Букмекеры считают «Аталанту» фаворитом предстоящей встречи. На победу «богов» они предлагают кэфф в 1,45. Победу «Сампдории» оценили в 7,60, ничья — 4,80.

«Аталанта» хорошо выступает на своей арене, имеет 50% домашних побед. А «Сампдория» на выезде не представляет большой угрозы (одержали только 3-и победы).

Хозяева явно сильнее на данный момент, к тому же у гостей далеко не лучшая форма. Поэтому, предлагаем поставить на победу «Аталанты» с форой (-1) за 1,71.

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