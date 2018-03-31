«Эвертон» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки на матч 32-го тура чемпионата Англии по футболу 31 марта

«Эвертон»

«Ириски» не хватают звезд с неба. Их амбиции находятся в балансе с реальностью: средний состав – место в средине таблицы АПЛ. Ведь в 12-ти матчах с представителями топ-7 «Эвертон» добыл только 3 очка: ничьи с «Ман Сити», «Ливерпулем» и «Челси».

Если оглядываться на прошлые сезоны Премьер-лиги, можно заметить, что рубеж в 40 очков – это большая вероятность остаться в высшем дивизионе на следующий сезон. У команды Сэма Эллардайса как раз 40 зачетных пунктов.

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Последний матч «ириски» проводили на выезде против «Сток Сити» (победа 2:1). 3 очка достались «Эвертону» во многом благодаря раннему удалению полузащитника хозяев Адама (30-я минута), ведь в первом тайме смотреть на подопечных Эллардайса было печально: 2 удара, 0 – попаданий.

«Манчестер Сити»

Восемь очков отделяют «Манчестер Сити» от чемпионского титула. Однако если главный конкурент «горожан» «Манчестер Юнайтед» за восемь следующих матчей оступится, «Сити» хватит и двух побед.

Внезапное поражение в ответном матче Лиги чемпионов против «Базеля» (1:2) не станет для Гвардиолы катастрофичным. Во-первых, в том матче кардинально изменилась самая важная линия в построениях испанского тренера – средняя.

Во-вторых, соперник очень здорово отреагировал на ротацию и усилил свою центральную ось (схема 3-4-3). В-третьих, если кто забыл, первый матч «Манчестер Сити» выиграл 4:0.

В чемпионате последний раз «горожане» играли 12-го марта (30-й тур). «Сток Сити» ничего не смог поделать с типичной активностью подопечных Гвардиолы (2:0).

Прогноз

1,95«П2 + ТБ 2,5»

Большинство исполнителей манчестерского гранда активно задействовались сборными своих стран. У футболистов будет усталость. Но глубины состава «Сити» должно хватить для набора очков в очередном матче. Тем более, что восемь очков до чемпионства – отличная мотивация.

Однако гарантировать «сухость» ворот «Манчестер Сити» не станем. Один пропущенный гол вполне возможен. Потому предлагаем поставить на «П2 + ТБ 2,5» за 1,95.

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