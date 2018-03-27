ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Команды «дадут по газам»

    Германия – Бразилия. Прогноз и ставки на товарищеский матч 27 марта

    Товарищеские матчи Сборная Германии Футбол Германии Сборная Бразилии
  • Прогнозы в VK
    •
  • Прогнозы в Telegram
    •
    Лерой Сане
    Лерой Сане
    The42
    27 марта сборная Германии примет на берлинском Олимпийском стадионе сборную Бразилии в товарищеском матче. Йонас Эрикссон выведет команды на поле в 21:45 по московскому времени. Прогноз на Германия – Бразилия.

    Германия

    Феноменальный отборочный цикл, видимо, забрал большую долю сил у подопечных Йоахима Лёва. Потому что три последующих матча при подготовке к будущему международному форуму немцы сыграли вничью. Да, соперники были на уровне: все – бывшие чемпионы мира.

    Но дело не в результате, а в самой игре. Во всех трех поединках сборная Германии не смогла попасть по воротам соперника больше четырех раз. Только Франция слегка расшевелила бундестим, и та открылась (13 ударов вообще) и забила два гола.

    Все прогнозы на ЧМ-2018 по футболу

    В последнем матче против сборной Испании бундесманшафт провела невпечатлительный первый тайм (пять ударов, один – в створ). Пропустили немцы уже на шестой минуте. А гол Мюллера, по-нашему, это только следствие непривычки вратарей к новому мячу – и Де Хеа, и Тер Штеген сильно хулили новенький Telstar.

    Бразилия

    Команда Тите тоже провела три товарищеских встречи в рамках подготовки к Чемпионату мира в России. Но игра была совершенно другой.

    Ближайшие события

    Сборная Бразилии играла открыто, энергозатратно и экспрессивно. Меньше 10-ти ударов за эти три товарняка она не наносила. И только в матче с Англией (0:0) были серьезные проблемы с реализацией. Из 13-ти выстрелов в рамку пришлось только три.

    Японии и России «пентакампеоны» «напихали» по три гола. В крайнем матче против будущей хозяйки мирового форума подопечные Тите 24 раза пугали Акинфеева, и только опыт и прекрасный выбор позиции позволил Игорю не пропустить больше.

    Прогноз

    1,80«Обе забьют»

    Футбольные власти Германии и Бразилии кардинально разными образами подошли к выбору спарринг-партнеров. Для первых во главе угла – будущий результат, для вторых – частично заработок, частично – тип соперника (ориентация на оборонительные команды).

    По составам. Поскольку бразильцы сильно учитывают и коммерческую составляющую, у них все звезды и даже потенциальные звездочки – в составе. Лёв отправил домой Мюллера и Озила, а Херида и Эмре Джан поехали в свои клубы из-за проблем со здоровьем.

    Предлагаем две ставки: «Желтые карточки: ТМ 3,5» и «обе забьют» за 1,80. Что немцы, что бразильцы получали не больше одной карточки за игру, а стиль Бразилии должен немного растормошить немцев и заставить «дать по газам».

    Прогнозы с доставкой: Вконтакте и Telegram

    Сделать ставку
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Еще прогнозы
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Мертенс и Аддад Майя удивят соперниц
  • 3,84
    •
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Владимир КличкоУважение и рекорды против скучности и однообразияРеакция на завершение карьеры Владимиром КличкоЗолото Загитовой, серебро МедведевойЗолото Загитовой, серебро Медведевой в фигурном катанииАлина Загитова выиграла золотую медаль в фигурном катании на Олимпиаде-2018. Большая фотогалерея произвольной программыБронза Елистратова в шорт-треке и корейское золотоБронза Елистратова и корейское золото в шорт-трекеСемен Елистратов стал первым медалистом из России на Олимпиаде-2018, завоевав бронзовую медаль на дистанции 1500 метров в шорт-трекеАндреа ПирлоМаэстро уходит. Андреа Пирло завершает карьеруВся карьера Андреа Пирло в одном текстеФрагмент матча«Ты много говоришь, но мало двигаешься». Страсти в МанчестереМанчестерское дерби на «Олд Траффорд» закончилось дракойРоссияне завершили борьбу на турниреЧуда не случилось. Россия без медалей МЧМПоражение команды Валерия Брагина в четвертьфинале МЧМ — в обзоре СМИ
    Комментарии
    Подробный разбор
  • Худший чемпионат мира за последние пять лет
  • Итоги чемпионата мира по фигурному катанию — в нашем обзоре прессы
    •
  • Странный ЧМ и бенефис канадских тренеров
  • Заключительный соревновательный день на ЧМ в Милане — в обзоре СМИ
    •
  • Свежая кровь
  • Изучаем, кто из команд ФНЛ может пополнить состав Премьер-лиги по итогам сезона
    •
  • Другой сборной у нас нет, надо чинить эту
  • Разгром сборной России бразильцами в «Лужниках» — в нашем обзоре прессы
    •
    Рейтинг букмекеров
    • Букмекер
    • Бонус
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 500
  • рублей
    фрибет
    • сделать ставку
    Рейтинг букмекеровКалендари и таблицы

    Прогнозы

    Всё Футбол Хоккей Теннис Бокс Экспресс дня
    Лента прогнозов