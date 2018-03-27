Германия – Бразилия. Прогноз и ставки на товарищеский матч 27 марта

Германия

Феноменальный отборочный цикл, видимо, забрал большую долю сил у подопечных Йоахима Лёва. Потому что три последующих матча при подготовке к будущему международному форуму немцы сыграли вничью. Да, соперники были на уровне: все – бывшие чемпионы мира.

Но дело не в результате, а в самой игре. Во всех трех поединках сборная Германии не смогла попасть по воротам соперника больше четырех раз. Только Франция слегка расшевелила бундестим, и та открылась (13 ударов вообще) и забила два гола.

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В последнем матче против сборной Испании бундесманшафт провела невпечатлительный первый тайм (пять ударов, один – в створ). Пропустили немцы уже на шестой минуте. А гол Мюллера, по-нашему, это только следствие непривычки вратарей к новому мячу – и Де Хеа, и Тер Штеген сильно хулили новенький Telstar.

Бразилия

Команда Тите тоже провела три товарищеских встречи в рамках подготовки к Чемпионату мира в России. Но игра была совершенно другой.

Сборная Бразилии играла открыто, энергозатратно и экспрессивно. Меньше 10-ти ударов за эти три товарняка она не наносила. И только в матче с Англией (0:0) были серьезные проблемы с реализацией. Из 13-ти выстрелов в рамку пришлось только три.

Японии и России «пентакампеоны» «напихали» по три гола. В крайнем матче против будущей хозяйки мирового форума подопечные Тите 24 раза пугали Акинфеева, и только опыт и прекрасный выбор позиции позволил Игорю не пропустить больше.

Прогноз

1,80«Обе забьют»

Футбольные власти Германии и Бразилии кардинально разными образами подошли к выбору спарринг-партнеров. Для первых во главе угла – будущий результат, для вторых – частично заработок, частично – тип соперника (ориентация на оборонительные команды).

По составам. Поскольку бразильцы сильно учитывают и коммерческую составляющую, у них все звезды и даже потенциальные звездочки – в составе. Лёв отправил домой Мюллера и Озила, а Херида и Эмре Джан поехали в свои клубы из-за проблем со здоровьем.

Предлагаем две ставки: «Желтые карточки: ТМ 3,5» и «обе забьют» за 1,80. Что немцы, что бразильцы получали не больше одной карточки за игру, а стиль Бразилии должен немного растормошить немцев и заставить «дать по газам».



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