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    Битва за шесть очков

    «Анжи» — «Тосно». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 17 марта

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    Футболисты «Анжи»
    Футболисты «Анжи»
    В субботу, 17 марта, «Анжи» на своем поле примет «Тосно» в рамках 23-го тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет в Махачкале, начнется в 19:00 по московскому времени. Прогноз на «Анжи» — «Тосно».

    «Анжи»

    «Желто-зеленые» в 21-м туре на своем поле принимали казанский «Рубин». В этом поединке был зафиксирован ничейный результат (1:1). Махачкалинский клуб сумел уйти от поражение только на 90-й минуте игры.

    Следующая игра, которая прошла в Уфе, закончилась поражением «Анжи» со счетом 2:3 от одноименной команды. Хуан Лескано отличился 2-мя результативными выстрелами в этих встречах.

    «Орлы» перед 23-м туром расположились на предпоследней строке в турнирной таблице РФПЛ. В 22-х поединках подопечные Скрипченко сумели заработать 20-ть очков. От спасительного 12-го места махачкалинцев отделяет всего 4-е балла.

    Ближайшие события

    На родной арене «Анжи» положил в свою копилку 14-ть очков из 20-ти общих, одержав при этом 4-е победы.

    В первом круге оппоненты расписали мировую на поле «Тосно» со счетом 2:2. В Махачкале команды провели только 2-а поединка (в рамках ФНЛ и Кубка). В обоих этих встречах победу праздновал «Анжи» с одинаковым счетом 1:0.

    Среди травмированных у махачкалинцев значится полузащитники Магомед Мусалов и Батраз Хадарцев.

    «Тосно»

    Тосненцы после зимней паузы гостили в Хабаровске и одержали минимальную победу над «СКА-Хабаровск» со счетом 1:0. Отличился полузащитник Резиуан Мирзов на 69-й минуте матча.

    Но в следующем игровом дне футболисты Парфенова с таким же результатом проиграли казанскому «Рубину». Примечательно, что этот поединок прошел в Саранске и собрал рекордно низкую посещаемость.

    «Тосно» на данный момент расположился в зоне переходных матчей (13-е место), имея в своем активе 23-и очка. От 12-го московского «Динамо» тосненцы отстают всего на один пункт и опережают предстоящего соперника на 3-и балла, который находится в зоне прямого вылета.

    1,61победа «Анжи» с форой (0)

    Из гостевых матчей клуб из Ленинградской области смог привести даже больше очков (13 баллов), чем смог заработать на своем поле.

    Прогноз

    Небольшое преимущество букмекеры отдают хозяевам поля, оценивая их шансы на победу кэффом в 2,35. На победу «Тосно» предлагают — 3,55, ничья — 3,10.

    1,55ТБ 1,5

    В свете сохранение прописки эта встреча будет иметь большое значение для обоих клубов. Фактор своего поля должен помочь хозяевам пополнить свою копилку зачетными баллами, ведь львиную долю очков махачкалинцы заработали на родной арене. Предлагаем поставить на победу «Анжи» с форой (0) за 1,61.

    И скорее всего, поединок должен порадовать болельщиков забитыми мячами. Ставим на ТБ 1,5 за 1,55.

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