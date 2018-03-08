«Лейпциг» — «Зенит». Прогноз и ставки на первый матч 1/8 финала Лиги Европы 8 марта

«Лейпциг»

Немецкий клуб в 1/16 финала не без труда прошел итальянский «Наполи». В середине февраля «быки» на выезде одержали победу со счетом 3:1.

В следующих четырех матчах «Лейпциг» не побеждал, потерпев три поражения подряд. Во Франкфурте команда Ральфа Хазенхюттля проиграла «Айнтрахту» (1:2), затем в ответном матче проиграла дома «Наполи» со счетом 0:2.

2,15Тимо Вернер забьет Затем на своем поле «Лейпциг» проиграл аутсайдеру Бундеслиги «Кельну» (0:1) и сышграл вничью с дортмундской «Боруссией» (1:1).

В чемпионате Германии «Лейпциг» с 39 очками занимает 6-е место. Разница мячей 38-34, лучший бомбардир — Тимо Вернер с 10 голами и 4 передачами, еще 6 голов и 2 ассиста у Жан-Кевена Огюстена.

Из-за травм в матче может не сыграть защитник Лукас Клостерман.

«Зенит»

В зимний перерыв питерцы отправили в аренды защитника Ивана Новосельцева, полузащитника Олега Шатова и нападающего Артема Дзюбу, приобретя полузащитника Магомеда Оздоева и защитника Эльмира Набиуллина.

На сборах «Зенит» провел ряд контрольных матчей, обыграв датский «Копенгаген» (5:0), чешскую «Славию» (5:1), китайский «Гуанчжоу Эвергранд» (1:0), сербскую «Црвена Звезду» (1:0) и словенский «Марибор» (3:1), сыграв вничью с братиславским «СЛованом» (0:0).

В 1/16 финала Лиги Европы питерцы на выезде проиграли «Селтику» (0:1), пропустив в концовке, но на своем поле разгромили чемпиона Шотландии со счетом 3:0.

1,60«Зенит» забьет Чемпионат России для команды Роберто Манчини возобновился домашним матчем с «Амкаром» (0:0), который закончился двумя удалениями у хозяев и скандалом вокруг судейства.

В чемпионате России «Зенит» с 38 очками на 4-м месте. Разница мячей 31-13, лучший бомбардир — Александр Кокорин с 10 голами и 3 ассистами. У Далера Кузяева 4 гола и 2 ассиста.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча «Лейпциг», оценивая победу хозяев с коэффициентом 1,67.

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За успех «Зенита» предлагают 5,0, а ничью в основное время оценивают с коэффициентом 3,75.

2,05Гол с 76 минуты до конца матча «Лейпциг» в последних матчах сдал, но по прежнему является забивной командой, которая ставит перед собой целю победу в турнире в и предыдущем раунде обыграла «Наполи» на его поле, забив три гола. При этом, защита у «быков» далеко не самая лучшая. «Зенит» на выезде постарается уделить основное внимание обороне, чтобы, как и с «Селтиком», взять свое дома. Тем не менее, питерцы могут отличиться в Германии. Встреча закончится минимальной победой «Лейпцига» или ничьей.

Интересны варианты «обе команды забьют» за 1,91 и «тотал голов меньше 2,5» за 1,73, а также европейский гандикап «победа "Зенита" +1 гол» — за 2,15.

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