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    Кто окажется удачливее в андалусийском дерби?

    «Малага» — «Севилья». Прогноз и ставки на матч 26-го тура чемпионата Испании по футболу 28 февраля

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    «Севилья»
    «Севилья»
    Малага — Севилья21:30
    В среду, 28 февраля, в рамках 26-го тура испанской Ла Лиги «Малага» на «Ла-Росаледа» примет «Севилью». Матч начнется в 21:30 по Москве. Прогноз на «Малага» — «Севилья».

    «Малага»

    «Анчоусы» последний раз побеждали в начале декабря 2017 года, выдав после этого серию из двух ничьих и 8 поражений.

    Четыре поражения подряд «Малага» потерпела в феврале, на последней минуте уступив на выезде «Лас-Пальмасу» (0:1), дома проиграв мадридскому «Атлетико» (0:1) и «Валенсии» (1:2), пропустив от левантийцев два мяча в последние десять минут.

    А в последнем матче в Бильбао подопечные Хосе Гонсалеса проиграли «Атлетику» — 1:2.

    2,50Виссам Бен Йеддер забьет В результате, «Малага» занимает последнее место с 13 очками и разницей мячей 16-40. Лучшие бомбардиры команды забили по 3 гола — это уругвайцы Чори Кастро и Диего Ролан.

    Лазарет клуба полон — в матче могут не сыграть защитники Федерико Рикка и Хуан Карлос, а также нападающие Адальберто Пеньяранда и Исаак Саксесс.

    Из-за скопившихся карточек команда не сможет рассчитывать на Адриана.

    «Севилья»

    Севильцы с 39 очками расположились на 6-й строке, в зоне Лиги Европы — до 4-го места целых 9 очков, а на пятки наступает «Бетис».

    Ближайшие события

    При этом подопечным Винченцо Монтеллы приходится играть на три фронта, что сказывается на результатах. А начале февраля они прошли в Кубке Испании «Леганес» (1:1 на выезде и 2:0 дома).

    В чемпионате Испании андалусийцы на выезде были разгромлены «Эйбаром» (1:5), но на своем поле победили «Жирону» (1:0), после чего удачно съездили в гости к «Лас-Пальмасу» (2:1).

    В матче Лиги чемпионов «Севилья» на своем поле разошлась миром с «МЮ» (0:0), а в последнем матче была в рамках Примеры разгромлена «Атлетико» (5:2).

    1,61«Севилья» выиграет один из таймов Разница мячей «Севильи» 33-40, лучшие бомбардиры — Пабло Сарабия с 6 голами и 6 ассистами и Виссам Бен-Йеддер с 6 годами и 1 ассистом. Еще 5 мячей забил Лукас Муриэль.

    В предстоящем матче из-за травм могут не сыграть хавбек Стивен Н'Зонзи и защитник Себастьен Коршья.

    В первом круге «Севилья» победила на своем поле со счетом 2:0. В прошлом сезоне севильцы добились домашней победы со счетом 4:1, но на выезде проиграли 2:4.

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча «Севилья», оценивая победу гостей с коэффициентом 2,20.

    За успех «Малаги» предлагают 3,30, а ничью в основное время оценивают с коэффициентом 3,30.
    2,80Меньше чем 2.5 гола и меньше 10 угловых В этом сезоне даже дома «Малага» не смотрится фаворитом. Даже против «Севильи», которой в последнем матче отгрузили пять голов на родном «Писхуане». «Анчоусы» проиграли 4 из последних 5 матчей, но не проигрывали с крупным счетом, так что разгрома вряд ли стоит ждать.

    Интересны варианты «обе команды забьют — нет» за 1,95 и «тотал голов меньше 2,5» за 1,70, а также европейский гандикап «победа "Малаги" +1 гол» — за 1,61.

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