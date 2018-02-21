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    «Леганес» — «Реал Мадрид». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании 21 февраля

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    Криштиану Роналду
    Криштиану Роналду
    В среду, 21 февраля, в перенесенном матче 16 тура испанской Примеры «Леганес» на своем поле примет мадридский «Реал». Матч начнется в 20:45 по мск. Прогноз на «Леганес» — «Реал Мадрид».

    «Леганес»

    «Леганес» в этом розыгрыше Кубка Испании смог в двухраундовой дуэли переиграть грозный «Реал». После домашнего поражения со счетом 0:1, «огурцы» на «Сантьяго Бернабеу» добились победы (2:1), и прошли в полуфинал, где уступили «Севильи».

    Правда, после того поединка, «бело-зеленые» одержали только одну викторию. Одолели «Эспаньол» (3:2) на родной арене.

    Затем последовала полоса неудач, состоявшая из 5-ти игр без побед. Проиграли «Севильи» в кубковом противостоянии (1:1 и 0:2). А матчи чемпионата принесли «Леганесу» только один балл.

    Ближайшие события

    Поделили очки с «Хетафе» (0:0) на выезде. Две другие встречи закончились поражениями. Уступили «Эйбару» (0:1) дома и «Жироне» (0:3) в гостях.

    «Огурцы» сейчас на 13-й строке в Ла Лиге (29 очков), почти обезопасили себя от вылета.

    Травмированы защитник Мауро Дос Сантос и полузащитник Александр Шимановский.

    «Реал Мадрид»

    Мадридцы, если положат в свою копилку три очка, поднимутся на 3-ю строчку в турнирной таблице. И сократят разрыв до «Барселоны» на 14-ть баллов.

    «Сливочные», после поражения в Кубке Короля от предстоящего соперника, одержали четыре победы и раз сыграли вничью.

    Разгромили, своего прямого конкурента, «Валенсию» (4:1) на их поле. Потом произошла осечка в игре с «Леванте» (2:2), пропустили за минуту до конца основного времени.

    Затем на «Сантьяго Бернабеу» обыграли «Реал Сосьедад» (5:2) в чемпионате и ПСЖ (3:1) в Лиге Чемпионов. В последнем туре одолели в Севильи «Бетис» со счетом 5:3. Криштиану Роналду забил в этих матчах 8-м голов.

    1,69«Реал Мадрид» победит и ТБ 2,5: да

    Защитник Хесус Вальехо пропустит предстоящий поединок. А полузащитник Тони Кроос еще может успеть восстановиться к матчу.

    Прогноз

    «Галактикос» безусловные фавориты этой игры. На их победу букмекеры предлагают кэфф в 1,25. Победа «Леганеса» оценена в 10,5, ничья — 6,20.

    Игры с участием сливочных, как правило, заканчиваются результативно. Скорее всего и этот матч не станет исключением.

    Предлагаем сделать ставку на событие — «Реал Мадрид» победит и ТБ 2,5: да за 1,69.

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