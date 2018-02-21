«Леганес» — «Реал Мадрид». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании 21 февраля

«Леганес»

«Леганес» в этом розыгрыше Кубка Испании смог в двухраундовой дуэли переиграть грозный «Реал». После домашнего поражения со счетом 0:1, «огурцы» на «Сантьяго Бернабеу» добились победы (2:1), и прошли в полуфинал, где уступили «Севильи».

Правда, после того поединка, «бело-зеленые» одержали только одну викторию. Одолели «Эспаньол» (3:2) на родной арене.

Затем последовала полоса неудач, состоявшая из 5-ти игр без побед. Проиграли «Севильи» в кубковом противостоянии (1:1 и 0:2). А матчи чемпионата принесли «Леганесу» только один балл.

Поделили очки с «Хетафе» (0:0) на выезде. Две другие встречи закончились поражениями. Уступили «Эйбару» (0:1) дома и «Жироне» (0:3) в гостях.

«Огурцы» сейчас на 13-й строке в Ла Лиге (29 очков), почти обезопасили себя от вылета.

Травмированы защитник Мауро Дос Сантос и полузащитник Александр Шимановский.

«Реал Мадрид»

Мадридцы, если положат в свою копилку три очка, поднимутся на 3-ю строчку в турнирной таблице. И сократят разрыв до «Барселоны» на 14-ть баллов.

«Сливочные», после поражения в Кубке Короля от предстоящего соперника, одержали четыре победы и раз сыграли вничью.

Разгромили, своего прямого конкурента, «Валенсию» (4:1) на их поле. Потом произошла осечка в игре с «Леванте» (2:2), пропустили за минуту до конца основного времени.

Затем на «Сантьяго Бернабеу» обыграли «Реал Сосьедад» (5:2) в чемпионате и ПСЖ (3:1) в Лиге Чемпионов. В последнем туре одолели в Севильи «Бетис» со счетом 5:3. Криштиану Роналду забил в этих матчах 8-м голов.

1,69«Реал Мадрид» победит и ТБ 2,5: да

Защитник Хесус Вальехо пропустит предстоящий поединок. А полузащитник Тони Кроос еще может успеть восстановиться к матчу.

Прогноз

«Галактикос» безусловные фавориты этой игры. На их победу букмекеры предлагают кэфф в 1,25. Победа «Леганеса» оценена в 10,5, ничья — 6,20.

Игры с участием сливочных, как правило, заканчиваются результативно. Скорее всего и этот матч не станет исключением.

Предлагаем сделать ставку на событие — «Реал Мадрид» победит и ТБ 2,5: да за 1,69.

Прогнозы с доставкой: Вконтакте и Telegram