«Челси» — «Барселона». Прогноз и ставки на матч 1/8 финала ЛЧ 20 февраля

«Челси»

В 1/8 «аристократы» прошли со второго места. Очков у них с «Ромой» было поровну – по 11, но разница мячей лучше была у римлян. Вообще надо сказать, что «Челси» в Лиге чемпионов достаточно много пропускает. За шесть матчей «пенсионеры» «глотнули» восемь голов.

Среди команд, занявших первые два места в своих группах, это третий показатель. Но команда Конте должна котироваться повыше «Севильи» и «Шахтера».

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С другой стороны, «синие» стали самой результативной командой своей группы – 16 голов. Это тоже третий показатель среди всех вышедших в 1/8-ю команд. Отметим, что на «Стэмфорд Бридж» в Лиге чемпионов «аристократы» выиграли только у «Карабаха» (6:0). Еще две игры они сыграли вничью.

«Барселона»

Каталонский клуб сильно изменился с момента последней лигочемпионской встречи с лондонцами в сезоне 11/12. Преимущество по контролю сохранилось, но нет той «паутины» бессмысленный пасов и владения ради владения.

Теперь «блаугранас» даже громят своих соперников намного реже. За последние десять матчей во всех турнирах «сине-гранатовые» только однажды выиграли с разницей более, чем в два мяча. В Лиге чемпионов нынешнего сезона «Барселона» тоже сподобилась только на один разгром – 3:0 победила «Ювентус» на «Камп Ноу».

Особенно замечается новая прагматичность в игре «Барселоны» на выезде. В групповой стадии всего один гол в трех играх. Ставка делается на качественное проникновение в завершающую треть поля. И в этом аспекте у команды Вальверде есть неплохие успехи. Например, в последнем туре в выездном матче с «Эйбаром» каталонцы все десять своих ударов наносили из штрафной площадки.

Прогноз

2,14«Тотал матча 2-3 гола»

Лига чемпионов особый турнир для каталонского клуба. И «Челси» — особый соперник. В уже упомянутом сезоне 11/12 «аристократы» во много решили исход турнира именно в полуфинальном противостоянии с «Барселоной» (1:0; 2:2).

2,60«2Х и ТМ 2,5»

Так что каталонцам есть, что вспомнить и за что отомстить. В этом розыгрыше ЛЧ на выезде команда Вальверде еще не пропускала. И есть большая вероятность, что матч в Лондоне не будет слишком результативным. Потому советуем присмотреться к ставке «тотал матча 2-3 гола» за 2,14.

Интересным вариантом видим также «2Х и ТМ 2,5» за 2,60.

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