Олимпиада-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетбол
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Барселона» одержала победу над «Эйбаром»

    Примера Футбол Испании Барселона Эйбар Календарь Примеры
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    В матче 24-го тура испанской Примеры «Эйбар» потерпел домашнее поражение от «Барселоны» — 0:2.

    Гости открыли счет на 16-й минуте. Месси вырезал отличный проникающий диагональный пас на ход Луису Суаресу, который ушёл от голкипера и пробил по пустым воротам.

    На 66-й минуте «Эйбар» остался в меньшинстве. Фабиано Орельяна на нервах отбил мяч за пределы поля, не дав каталонцам разыграть штрафной, арбитру пришлось показать чилийцу вторую жёлтую карточку.

    На 88-й минуте Коутиньо перевёл мяч направо на Видаля, который сразу прострелил на свободного в штрафной Месси. Дмитрович выходом из ворот помешал аргентинцу пробить, но мяч отскочил к Жорди Альбе, который пробил в угол.

    После этого матча «Барселона» с 62 очками возглавляет таблицу, а «Эйбар» на 7-м месте — 35 очков.

    Чемпионат Испании. 24-й тур
    «Эйбар» – «Барселона» – 0:2 (0:1)
    Голы: Луис Суарес, 16 (0:1). Жорди Альба, 88 (0:2).«Эйбар»: Дмитрович, Пенья, Арбилья, Рамис (Ломбан, 46), Хосе Анхель, Орельяна, Диоп (Эскаланте, 74), Дани Гарсия, Хоан Хордан (Шарлес, 83), Инуи, Кике.«Барселона»: тер Штеген, Серхи Роберто (Семеду, 90), Пике, Юмтити, Жорди Альба, Ракитич, Паулинью (Алейш Видаль, 74), Бускетс, Иньеста (Филиппе Коутинью, 63), Месси, Луис Суарес.Предупреждения: Иньеста, 48. Орельяна, 58. Диоп, 66.Удаление: Орельяна (Эйбар), 66.
    История не играет в футбол«Эйбар» — «Барселона». Прогноз и ставки на матч 24-го тура чемпионата Испании по футболу 17 февраля
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Главный вызов в карьере Инфантино
  • Какие реформы задумал глава ФИФА?
    •
  • Примера. «Барселона» обыграла «Эйбар», «Реал» в гостях у «Бетиса»
  • Подробности матчей 24-го тура чемпионата Испании по футболу
    •
  • 17/02
    • «Севилья» взяла верх над «Лас-Пальмасом»
  • 16/02
    • ФИФА планирует отменить зимнее трансферное окно и ввести потолок зарплат
  • 14/02
    • Эррере и Габи грозят два года тюрьмы и длительная дисквалификация
  • 13/02
    • «Бетис» обыграл «Депортиво» в первом матче Зеедорфа
  • 12/02
    • «Валенсия» одержала победу в дерби с «Леванте»
  • 12/02
    • Стали известны дата и место проведения финала Кубка Испании
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Андреа ПирлоМаэстро уходит. Андреа Пирло завершает карьеруВся карьера Андреа Пирло в одном текстеШейк ТиотеНастоящий боец. Футбольный мир шокирован смертью ТиотеПолузащитник сборной Кот-д’Ивуара ушел из жизни в возрасте 30 летИгорь АкинфеевТрагедия АкинфееваСМИ о результативной ошибке лучшего вратаря страныНовый турнир начнется в сентябре 2018 годаНовинка от УЕФА. Россия может сыграть с чемпионами ЕвропыВсе о Лиге нацийФутболисты «Спартака»Кручу-верчу, изменить хочу. В РФПЛ будет новый лимитПресса и комментарии о новой инициативе по лимиту на легионеровФорма сборной России по футболу на ЧМ-2018Форма сборной России по футболу на ЧМ-2018Компания adidas представила комплект формы для сборной России на чемпионат мира по футболу 2018Арсен ВенгерВенгер и его старые задачи. В «Арсенале» ничего не меняетсяРеакция СМИ на продление контракта французского специалиста с «канонирами»Игорь Акинфеев пропустил от Ирвинга Лосано, зато наказал его за смелостьТри лузера КК-2017: от Акинфеева до судейГлавные неудачники завершившегося в России турнираКакаКака: From hero to zeroВспоминаем карьеру Золотого мальчика «Милана»
    Подробный разбор
  • Проблемы «Локомотива» не мешают ему пугать конкурентов
  • Реакция прессы на матч «Ницца» — «Локомотив»
    •
  • «Неуд» для Карреры. «Спартак» подарил «Атлетику» победу
  • Реакция СМИ на домашнее фиаско «Спартака» в матче 1/16 финала Лиги Европы против «Атлетика»
    •
  • «Реал» — ПСЖ: Эмери не сумел ответить Зидану
  • Реакция прессы на матч «Реал» — ПСЖ
    •
  • «Тоттенхэм» дорос до «Старой Синьоры»
  • Реакция прессы на матч «Ювентус» — «Тоттенхэм»
    •
  • Им даже не нужен был второй тайм. «Ман Сити» сделал ответный матч с «Базелем» формальностью
  • Обзор СМИ после разгрома, который «Манчестер Сити» устроил в Базеле
    •
  • «МЮ» застрял в проблемах полузащиты и обороны
  • Реакция прессы на матч «Ньюкасл» — «МЮ»
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • «Виннипег» — фаворит в матче с «Флоридой»
  • «Виннипег» — «Флорида». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 19 февраля
  • 1,82
    •
  • Возьмет ли «Коламбус» реванш у «Питтсбурга»?
  • «Коламбус» — «Питтсбург». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 19 февраля
  • 1,84
    •
    Футбол. Лента новостей
  • Примера. «Барселона» обыграла «Эйбар», «Реал» в гостях у «Бетиса»
  • Подробности матчей 24-го тура чемпионата Испании по футболу
    • 23:18
  • Главный вызов в карьере Инфантино
  • Какие реформы задумал глава ФИФА?
    • 23:12
  • 22:58
    • ПСЖ разгромил «Страсбург»
  • 22:48
    • «Шальке» победил «Хоффенхайм»
  • 22:32
    • Дубль Лукаку вывел «МЮ» в четвертьфинал Кубка Англии
  • 19:37
    • «Бавария» вырвала победу у «Вольфсбурга»
  • 19:02
    • «Рома» на выезде победила «Удинезе»
  • 18:53
    • ЦСКА не справился с командой второго дивизиона Дании
  • 18:07
    • «Севилья» взяла верх над «Лас-Пальмасом»
  • 13:07
    • Джикия отправился на сбор со «Спартаком»
  • 12:22
    • «Краснодар» представил символическую сборную за 10 лет
  • «Реал» слегка надорвет
  • «Бетис» — «Реал Мадрид». Прогноз и ставки на матч 24-го тура чемпионата Испании 18 февраля
    • 2,14Завтра в 22:45
  • У кого будущее светлее?
  • «Боруссия М» — «Боруссия Д». Прогноз и ставки на матч 23-го тура чемпионата Германии по футболу 18 февраля
    • 2,06Завтра в 20:00
  • Обойдемся без мешка
  • «Рочдейл» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки на матч 1/8 Кубка ФА 18 февраля
    • 1,66Завтра в 19:00
  • Ответственность Симеоне «занизит» тотал
  • «Атлетико» — «Атлетик». Прогноз и ставки на матч 24-го тура испанской Примеры 18 февраля
    • 1,72Завтра в 18:15
  • «Юве» будет тужится, но что-нибудь получится
  • «Торино» — «Ювентус». Прогноз и ставки на матч 25-го тура итальянской Серии А 18 февраля
    • 1,78Завтра в 14:30
  • 01:17
    • «Жирона» крупно победила «Леганес»
  • 01:06
    • Варди принёс «Лестеру» победу над «Шеффилд Юнайтед» в Кубке Англии
  • 00:56
    • «Челси» разгромил «Халл» в Кубке Англии
  • 00:42
    • «Монако» забил четыре безответных гола в ворота «Дижона»
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус