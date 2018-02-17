«Барселона» одержала победу над «Эйбаром»

В матче 24-го тура испанской Примерыпотерпел домашнее поражение от— 0:2.

Гости открыли счет на 16-й минуте. Месси вырезал отличный проникающий диагональный пас на ход Луису Суаресу, который ушёл от голкипера и пробил по пустым воротам.

На 66-й минуте «Эйбар» остался в меньшинстве. Фабиано Орельяна на нервах отбил мяч за пределы поля, не дав каталонцам разыграть штрафной, арбитру пришлось показать чилийцу вторую жёлтую карточку.

На 88-й минуте Коутиньо перевёл мяч направо на Видаля, который сразу прострелил на свободного в штрафной Месси. Дмитрович выходом из ворот помешал аргентинцу пробить, но мяч отскочил к Жорди Альбе, который пробил в угол.

После этого матча «Барселона» с 62 очками возглавляет таблицу, а «Эйбар» на 7-м месте — 35 очков.