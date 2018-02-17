«Барселона» одержала победу над «Эйбаром»

Гости открыли счет на 16-й минуте. Месси вырезал отличный проникающий диагональный пас на ход Луису Суаресу, который ушёл от голкипера и пробил по пустым воротам.
На 66-й минуте «Эйбар» остался в меньшинстве. Фабиано Орельяна на нервах отбил мяч за пределы поля, не дав каталонцам разыграть штрафной, арбитру пришлось показать чилийцу вторую жёлтую карточку.
На 88-й минуте Коутиньо перевёл мяч направо на Видаля, который сразу прострелил на свободного в штрафной Месси. Дмитрович выходом из ворот помешал аргентинцу пробить, но мяч отскочил к Жорди Альбе, который пробил в угол.
После этого матча «Барселона» с 62 очками возглавляет таблицу, а «Эйбар» на 7-м месте — 35 очков.
Чемпионат Испании. 24-й тур
«Эйбар» – «Барселона» – 0:2 (0:1)
Голы: Луис Суарес, 16 (0:1). Жорди Альба, 88 (0:2).«Эйбар»: Дмитрович, Пенья, Арбилья, Рамис (Ломбан, 46), Хосе Анхель, Орельяна, Диоп (Эскаланте, 74), Дани Гарсия, Хоан Хордан (Шарлес, 83), Инуи, Кике.«Барселона»: тер Штеген, Серхи Роберто (Семеду, 90), Пике, Юмтити, Жорди Альба, Ракитич, Паулинью (Алейш Видаль, 74), Бускетс, Иньеста (Филиппе Коутинью, 63), Месси, Луис Суарес.Предупреждения: Иньеста, 48. Орельяна, 58. Диоп, 66.Удаление: Орельяна (Эйбар), 66.