«Бетис» — «Реал Мадрид». Прогноз и ставки на матч 24-го тура чемпионата Испании 18 февраля

«Бетис»

«Бетикос» играют нестабильно. Победы чередует с поражениями. Ничьих сыграл мало (3) – только у «Алавеса» меньше. Последние десять матчей чемпионата вместили в себя пять побед и столько же поражений. С тоталами тоже непонятно: из десяти последних матчей пять были сыграны на тотал больше 2,5, еще пять – на тотал меньше.

Да и вообще результативность команды Кике Сетьена примерно равна что дома, что на выезде. На «Бенито Вильямарине» забито на шесть голов больше. Пропустили в Севилье тоже больше – всего лишь на один мяч.

Календарь и таблица испанской Примеры

Странно видеть прогнозы, в которых говорят, что «Бетис» в прекрасной форме. «Зелено-белые» в прошлом туре впервые за семь матчей выиграли «всухую». За три игры до этого «гелиополиты» пропустили девять мячей. «Вильярреал» два тура назад обыграли только благодаря численному большинству. Но даже так «подводники» создавали свои моменты (13 ударов) и смогли забить.

«Реал Мадрид»

«Реал» немножко оклемался после вылета из Кубка от «Леганеса». Четыре матча подряд команда Зидана не проигрывает. Даже в ничейном матче с «Леванте» в чемпионате (2:2) были заметны первые ростки грядущего выхода из кризиса.

Последний тур «галактикос» проводили дома – принимали тезок из «Сосьедада». Приняли не совсем радушно – Роналду и компания напихали сопернику пять голов. Четыре из них – еще в первом тайме. А два ответных пропустили уже в конце поединка, что тоже демонстрирует проблему недостаточной концентрации на последних минутах.

Получив такую разминку, «Реал Мадрид» разобрался и с «ПСЖ» в Лиге чемпионов (3:1). «Сливочных» нисколько не смутил гол Рабьо в средине первого тайма, а даже раззадорил. За первую половину матча команда Зидана нанесла по воротам Ареолы 10 ударов. Но забить удалось только с пенальти.

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Вторая 45-минутка вышла менее задорной, но более эффективной. Она принесла мадридцам еще два гола. Но мы не можем не отметить, что «мадридиста» несколько сдали во втором тайме – три удара в створ. Просто парижане оказались еще более неподготовленными к высоким скоростям.

Прогноз

У команды Зидана неплохая выездная статистика. Понятно, что такой клуб может думать только о максимальном результате, но девять выездных матчей во всех турнирах без поражений тоже заслуживают быть названными «удачной серией».

2,14«ОЗ и П2»

Правда, практически половина матчей из этой серии (4) была ничейной. Мы отметим только тот факт, что реализация своих моментов на чужих стадионах у «Реала» хромает на обе ноги. «Сантьяго Бернабеу» увидел 31 гол своих любимцев в этом сезоне Примеры. Чужие стены – всего лишь 19.

Но моментов при этом возникало достаточно. Потому считаем, что на поле «Бетиса» мадридцев должно слегка надорвать. Не прорвать – силы ведь не бесконечные – а надорвать ровно настолько, сколько нужно для уверенной победы. Наша ставка – «ОЗ и П2» за 2,14.

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