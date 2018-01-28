«Милан» — «Лацио». Прогноз и ставки на матч 22-го тура итальянского первенства по футболу 28 января

«Милан»

Две последние победы подняли команду Гаттузо на седьмую строчку Серии А. Отставание от еврокубковой зоны сейчас всего три очка. Но в результативности «россонери» значительно уступают шестой «Сампдории». Да и вообще, две победы подряд – это редкое явление для «Милана» в этом сезоне. Такое было еще дважды на старте сезона.

Показатели «дьяволов» дома и на выезде практически идентичны. На «Сан-Сиро» на одну победу больше. А вот в результативности разница почти в два раза. На своем стадионе «миланцы» забили девять голов. Столько же пропустили. В чужих стенах забили 18, а пропустили на один больше. Из потерь стоит отметить дисквалификацию Рикардо Родригеса. В остальном, все живы-здоровы.

Календарь и таблица Серии А

По трем последним играм в Серии А: «Милан» был сильнее в победных поединках («Кальяри» и «Кротоне»), а вот в ничейном с «Фиорентиной» (1:1) очень сильно уступали «фиалкам» по моментам: 18-8.

«Лацио»

«Бьянкочелести» просто звери. После 21-го тура команда Симоне Индзаги идет третьей. От второго «Юве» расстояние в семь очков. Звание самй результативной команды переехало к «Лацио» как раз от «Старой Синьоры». В активе «орлят» 56 голов. Но как для одного из лидеров чемпионата «Лацио» слишком много пропускает – 25 голов.

Последнее фиаско «бело-небесно-голубых» было в начале декабря. Поражение 1:3 «Торино» во многом обусловлено удалением Иммобиле на финише первого тайма. Но даже в той игре перевес был на стороне «орлят»: 20 ударов, 7-5 по ударам в створ, 13-2 по угловым. За первую половину они так и не позволили сопернику попасть по воротам.

Три крайних тура принесли «Лацио» 13 забитых голов. Пропустили всего три. Что интересно, владение «бьянкочелести» выиграли только у «Кьево», да и то – на один процент.

Прогноз

2,87«П2»

Глядя на форму «Лацио» сомнений в их преимуществе нет. Но оно будет не подавляющим. «Милан» будет контролировать мяч и сушить игру. Разные ресурсы пишут разную информацию по поводу участия Иммобиле в этом матче. Но все видели, что и без него команда Индзаги способна много забивать.

Очная встреча первого круга осталась за «Лацио» (4:1). Тогда как раз «миланцы» больше владели мячом, а римляне создавали моменты. Нам кажется, что игра потечет по схожему сценарию. Только счет не будет таким крупным. Итак, «П2» за 2,87.

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