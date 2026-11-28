В рамках турнира по профессиональному боксу в Дюссельдорфе 28 ноября состоится поединок Агита Кабайела и Нельсона Хисы в тяжелом весе за титул чемпиона мира по версии WBC. Начало — 23:00 (мск). Постоянный автор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.50.

Агит Кабайел

Турнирное положение: 34-летний немецкий боксер выступает в статусе действующего чемпиона мира по версии WBC и проводит первую защиту полноценного пояса перед домашней публикой в Дюссельдорфе.

Последние бои: Кабайел идет на серии из 27 побед в карьере без единого поражения. В январе 2026 года он финишировал Дамиана Кныбу в третьем раунде, а ранее нокаутировал Чжана Чжилэя и Фрэнка Санчеса.

Состояние бойца: Чемпион грамотно сочетает высочайший темп с разрушительной работой по корпусу, постепенно лишая габаритных оппонентов мобильности. Кабайел обладает колоссальным опытом боев с противниками из топ-15 дивизиона, уверенно держит удар и методично ломает защиту соперников за счет прессинга и серийных атак.

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Нельсон Хиса

Турнирное положение: 42-летний албанский тяжеловес впервые в карьере выходит на поединок за полноценный мировой титул, ранее не потерпев ни единого поражения.

Последние бои: Нельсон выиграл все 25 боев на профессиональном ринге. В августе 2026 года он нокаутировал Томаса Нармо во втором раунде, до этого одолел Павела Соура и Дэнни Уильямса.

Состояние бойца: Албанец обладает внушительными габаритами при росте 196 см и тяжелым разовым ударом с правой руки. При этом вся профессиональная карьера Хисы строилась против оппозиции низкого уровня без опыта противостояний с представителями топ-30 мирового рейтинга.

Выносливость после стартовых раундов остается под вопросом. Драться по 12 отрезков Нельсон не привык.

Статистика для ставок

Агит Кабайел одержал 6 последних побед досрочно

У Нельсона 23 победы нокаутом за 25 боев

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В грядущем противостоянии букмекеры считают явным фаворитом чемпиона, предлагая поставить на победу Агита Кабайела за 1.06. Успех Нельсона Хисы оценивается коэффициентом 8.80.

Прогноз: Хиса с первых секунд бросится в размен, надеясь разовое попадание. Кабайел спокойно защитится, измотает возрастного претендента жесткими ударами по корпусу и финиширует его в третьем или четвертом раунде. Такой противник выглядит для немца очередной легкой прогулкой.

3.50 Победа Кабайела в 3–4 раундах Ставка на бой #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.50 на бой Кабайел — Хиса принесёт чистый выигрыш 2500₽, общая выплата — 3500₽

Ставка: Победа Кабайела в 3–4 раундах за 3.50.