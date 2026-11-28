В рамках турнира по профессиональному боксу в Дюссельдорфе 28 ноября состоится поединок Агита Кабайела и Нельсона Хисы в тяжелом весе за титул чемпиона мира по версии WBC. Начало — 23:00 (мск). Постоянный автор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.50.
Агит Кабайел
Турнирное положение: 34-летний немецкий боксер выступает в статусе действующего чемпиона мира по версии WBC и проводит первую защиту полноценного пояса перед домашней публикой в Дюссельдорфе.
Последние бои: Кабайел идет на серии из 27 побед в карьере без единого поражения. В январе 2026 года он финишировал Дамиана Кныбу в третьем раунде, а ранее нокаутировал Чжана Чжилэя и Фрэнка Санчеса.
Состояние бойца: Чемпион грамотно сочетает высочайший темп с разрушительной работой по корпусу, постепенно лишая габаритных оппонентов мобильности. Кабайел обладает колоссальным опытом боев с противниками из топ-15 дивизиона, уверенно держит удар и методично ломает защиту соперников за счет прессинга и серийных атак.
Нельсон Хиса
Турнирное положение: 42-летний албанский тяжеловес впервые в карьере выходит на поединок за полноценный мировой титул, ранее не потерпев ни единого поражения.
Последние бои: Нельсон выиграл все 25 боев на профессиональном ринге. В августе 2026 года он нокаутировал Томаса Нармо во втором раунде, до этого одолел Павела Соура и Дэнни Уильямса.
Состояние бойца: Албанец обладает внушительными габаритами при росте 196 см и тяжелым разовым ударом с правой руки. При этом вся профессиональная карьера Хисы строилась против оппозиции низкого уровня без опыта противостояний с представителями топ-30 мирового рейтинга.
Выносливость после стартовых раундов остается под вопросом. Драться по 12 отрезков Нельсон не привык.
Статистика для ставок
- Агит Кабайел одержал 6 последних побед досрочно
- У Нельсона 23 победы нокаутом за 25 боев
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: В грядущем противостоянии букмекеры считают явным фаворитом чемпиона, предлагая поставить на победу Агита Кабайела за 1.06. Успех Нельсона Хисы оценивается коэффициентом 8.80.
Прогноз: Хиса с первых секунд бросится в размен, надеясь разовое попадание. Кабайел спокойно защитится, измотает возрастного претендента жесткими ударами по корпусу и финиширует его в третьем или четвертом раунде. Такой противник выглядит для немца очередной легкой прогулкой.
Ставка: Победа Кабайела в 3–4 раундах за 3.50.