В рамках турнира ACA 202 12 апреля состоится поединок Эдуарда Вартаняна и Узаира Абдуракова в полусреднем весе. Начало — 22:00 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз на матч Вартанян — Абдураков с коэффициентом для ставки за 1.63.

Эдуард Вартанян

Турнирное положение: Эдуард Вартанян один из самых опытных и титулованных бойцов ACA в легком и полусреднем дивизионах, бывший претендент на титул и победитель Гран-при.

Последние бои: За последние 5 поединков у Вартаняна 5 побед. В предыдущем бою он нокаутировал Ахмеда Алиева. До этого Эдуард уверенно победил по очкам Александра Грозина, а также финишировал Артема Резникова и оставил ни с чем Юсуфа Раисова.

Состояние бойца: Вартанян по-прежнему остается невероятно опасным бойцом с мощным ударом и хорошей борьбой. Однако в последних боях он все чаще проводит полные дистанции и уже не так часто заканчивает поединки досрочно, как раньше. Возможно, сказываются возраст и травмы. Однако бойцовский IQ у Эдуарда Вартаняна высочайший.

Узаир Абдураков

Турнирное положение: Узаир Абдураков восходящая звезда полусреднего дивизиона ACA. Сейчас он находится в топ-5 рейтинга и считается одним из самых перспективных бойцов организации.

Последние бои: За последние 5 поединков у Абдуракова 4 победы и одно поражение. Он уверенно выиграл два боя у соперников из топ-10. Но в предыдущем противостоянии за временный титул неожиданно уступил уже за 30 секунд сабмишеном Жакшылыку Мырзабекову.

Состояние бойца: Узаир молод, физически очень сильный и обладает отличным прессингом. Опасен в первых двух раундах, но при этом готов проводить длинные бои и хорошо работает в поздних отрезках.

Проблемы также присутствуют. Как показал последний бой, над защитой от тейкдаунов предстоит много работы.

Вартанян выиграл 5 последних поединков

За последние 5 поединков у Абдуракова 4 победы и одно поражение

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом противостоянии букмекеры считают фаворитом Эдуарда Вартаняна. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.27, тогда как на успех Узаира Абдуракова предлагают сделать ставку за 3.75.

Прогноз: Вартанян, безусловно, опытнее и лучше подкован тактически, но Абдураков молод, вынослив и обладает впечатляющей нокаутирующей мощью. Эдуард вряд ли сможет финишировать его в первых двух раундах. Наиболее вероятен исход, при котором поединок пройдет всю дистанцию.

Ставка: Тотал больше 2,5 за 1.63.