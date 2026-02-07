В рамках турнира UFC Vegas 113 8 февраля в Лас-Вегасе состоится поединок Саида Нурмагомедова и Джавида Башарата в легчайшем весе. Начало — 06:00 (мск).

Саид Нурмагомедов

Турнирное положение: Саид Нурмагомедов довольно опытный ветеран легчайшего дивизиона UFC, оказавшийся в сложной ситуации после серии неудач. Для россиянина этот бой является вопросом выживания в сильнейшем промоушене мира.

Последние бои: Саид подходит к бою на серии из двух поражений подряд. В июле 2025 года он уступил единогласным решением Брайсу Митчеллу, а в феврале проиграл по очкам Винисиусу де Оливейре. Единственная победа за последние четыре боя была досрочной — сабмишном в первом раунде над Муином Гафуровым в октябре 2023 года.

Состояние бойца: Саид разносторонний боец с хорошей базой борьбы, унаследованной из дагестанской школы, и нестандартной ударной техникой. Нурмагомедов опасен своими ударами ногами, особенно выделяются лоу-кики и удары в корпус. Однако в последнее время Саиду не хватает стабильности и уверенности. Он часто проигрывает близкие бои, не проявляя достаточной активности, особенно в поздних раундах.

Джавид Башарат

Турнирное положение: Джавид Башарат также находится на грани вылета из UFC после неудачной серии. Афганский боец, выступающий за Англию, начал карьеру в промоушене ярко, но затем столкнулся с повышением уровня оппозиции и пошел на спад.

Последние бои: Башарат, как и соперник, проиграл два последних боя. В феврале 2025 года он был нокаутирован в первом раунде Рики Симоном. Ранее уступил единогласным решением Айманну Захаби. Его последняя победа датируется январем 2023 года.

Состояние бойца: Джавид умеет вести размеренные бои и набирать очки в стиле Шона Стрикленда. Однако против агрессивных и физически мощных соперников часто теряется, а кардио не хватает на всю дистанцию в высоком темпе.

При таком раскладе Башарат становится уязвим для нокаута, что и показал бой с Симоном.

Статистика для ставок

Нурмагомедов проиграл два последних боя, оба решением судей

Башарат до двух поражений шел на серии из 14-ти побед в ММА

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом поединке букмекеров отдают небольшое предпочтение Джавиду Башарату. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.75, тогда как на успех Саида Нурмагомедова предлагают сделать ставку за 2.15.

Прогноз: Битвы бойцов, отчаянно нуждающихся в победе, часто приводят к осторожным и прагматичным противостояниям. Стилистически у Нурмагомедова есть преимущества — он более нестандартен в стойке (опасные удары ногами) и, скорее всего, сильнее в партере, если дело дойдет до борьбы. Давление необходимости победы может сыграть против менее опытного Башарата.

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.15 на бой Нурмагомедов — Башарат принесёт прибыль 1150₽, общая выплата — 2150₽

Ставка: Победа Саида Нурмагомедова за 2.15.