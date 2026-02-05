В рамках турнира ACA 200 6 февраля в Москве состоится титульный поединок Азамата Пшукова и Анатолия Кондратьева в наилегчайшем весе. Начало — 22:00 (мск).

Азамат Пшуков

Турнирное положение: Азамат Пшуков действующий чемпион ACA в наилегчайшем весе. Находится на пике карьеры и проводит первую защиту своего пояса.

Последние бои: Пшуков идет на серии из четырех побед подряд. В своем последнем поединке победил сабмишном в третьем раунде Курбана Гаджиева, отобрав у него титул. До этого Азамат досрочно победил Расула Албасханова и Александра Прайю, а также выиграл по очкам у Рыскулбека Ибраимова. Единственное поражение за последние годы Пшуков потерпел от Азама Гафорова в 2022 году.

Состояние бойца: Пшуков одинаково силен как в стойке, так и на земле. Он обладает нокаутирующим ударом (7 побед KO/TKO) и сильной базой БЖЖ (4 победы сабмишном). Его стиль основан на активном прессинге и постоянном поиске финиша. Пшуков умеет навязывать свой темп и эффективно работать на любой дистанции.

Анатолий Кондратьев

Турнирное положение: Анатолий Кондратьев третий номер рейтинга наилегчайшего дивизиона ACA и официальный претендент на титул.

Последние бои: Кондратьев подходит к бою на серии из четырех побед подряд. В своем последнем поединке он нокаутировал во втором раунде Азамата Керефова. До этого победил по очкам Имрана Букуева и Руслана Абильтарова. Единственное поражение за последние 5 боев Кондратьев потерпел от Арена Акопяна в сентябре 2023 года.

Состояние бойца: Анатолий базовый ударник с хорошей боксерской школой и впечатляющей нокаутирующей мощью. Однако его борьба и защита от тейкдаунов пока не проверены на высочайшем уровне.

Опыт пятираундовых боев также ограничен, что может стать для него проблемой.

Статистика для ставок

Пшуков 3 из последних четырех боев выиграл досрочно

Кондратьев идет на серии из четырех побед в АСА

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В чемпионском поединке букмекеров видят фаворитом действующего чемпиона Азамата Пшукова. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.52, тогда как на успех Анатолия Кондратьева предлагают сделать ставку за 2.55.

Прогноз: Пшуков обладает ключевым преимуществом — он может эффективно атаковать как в стойке, так и в партере. Кондратьев, безусловно, опасен своим нокаутирующим ударом, но против грамотного давления и борьбы может растеряться. Глядя на то, как Азамат разобрал в партере Курбана Гаджиева, бойца куда более сильного в грэпплинге, у Анатолия на нижнем этаже просто нет шансов.

Ставка: Победа Азамата Пшукова сабмишном за 2.30.