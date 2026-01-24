В рамках турнира UFC 324 25 января состоится поединок за временный титул чемпиона UFC в легком весе между Джастином Гейджи и Пэдди Пимблеттом. Начало — 08:30 (мск).

Джастин Гейджи

Турнирное положение: Джастин Гейджи бывший временный чемпион UFC в легком весе и бывший обладатель пояса BMF. Сейчас американец занимает четвертую строчку в рейтинге дивизиона и остается одним из самых грозных нокаутеров лиги.

Последние бои: Джастин демонстрирует нестабильную форму на топ-уровне. В марте 2025 года он одержал победу единогласным решением судей над Рафаэлем Физиевым. До этого, в апреле 2024 года, он потерпел драматическое поражение нокаутом от Макса Холлоуэя на последней секунде пятого раунда. Всего за 6 последних поединков у него 3 победы и 3 поражения, причем все они были в боях против элиты дивизиона.

Состояние бойца: Агрессия и готовность идти в огонь делают каждый его бой зрелищным. Однако в 37 лет его скорость и выносливость уже не те, что были раньше. Гейджи стал более расчетливым, но по-прежнему пропускает много ударов, полагаясь на свою устойчивость. Его борьба и защита от тейкдаунов остаются слабым местом.

Пэдди Пимблетт

Турнирное положение: Пэдди восходящая звезда UFC и пятый номер рейтинга легкого веса. Британец не проигрывал в октагоне и находится на серии из семи побед подряд, что позволило ему выйти на титульный бой.

Последние бои: Британец уверенно набирает ход. В апреле 2025 года он одолел Майкла Чендлера техническим нокаутом. До этого Пимблетт быстро задушил Бобби Грина в первом раунде, а в декабре 2023-го переиграл по очкам другого ветерана Тони Фергюсона.

Состояние бойца: Пимблетт разносторонний и нестандартный боец с отличным бразильским джиу-джитсу, неудобной стойкой и неожиданными ударами. За время выступлений в UFC он серьезно прогрессировал в ударной технике, хотя его защита в стойке все еще оставляет желать лучшего.

Его главные преимущества — молодость, уверенность, отличное кардио и умение навязывать свою игру. Он находится на пике формы и мотивации.

Статистика для ставок

Пэдди Пимблетт выиграл 4 из пяти последних поединков досрочно

Всего за 6 последних поединков у Гейджи 3 победы и 3 поражения

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом поединке букмекеры считают фаворитом Пэдди Пимблетта. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.45. На победу Джастина Гейджи можно сделать ставку за 2.85.

Прогноз: Пимблетт вряд ли будет бездумно лезть в размены в стойке. Он обладает всеми инструментами, чтобы усложнить жизнь Гейджи: длинными джебами, фронт-киками и угрозой перевода в партер. Ключевым фактором станет возраст и накопленный урон Гейджи. Пимблетт с его выносливостью и темпом может заставить ветерана устать уже к третьему раунду, открыв окно для досрочной победы либо в стойке, либо на земле, где у британца явное преимущество.

Ставка: Победа Пэдди Пимблетта досрочно за 2.50.