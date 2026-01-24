В рамках турнира UFC 324 25 января в Лас-Вегасе пройдет поединок Вальдо Кортес-Акосты и Деррика Льюиса в тяжелом весе. Начало — 07:30 (мск).

Вальдо Кортес-Акоста

Турнирное положение: Вальдо Кортес-Акоста является пятым номером рейтинга тяжелого дивизиона UFC и одним из самых прогрессирующих бойцов категории.

Последние бои: Кортес-Акоста находится на пике формы. В ноябре 2025 года он вышел на коротком уведомлении и нокаутировал в первом раунде опасного Шамиля Газиева. За месяц до этого он также досрочно победил Анте Делию. Его единственное поражение за последние годы — это проигрыш решением Сергею Павловичу в августе 2025 года. Всего за 6 предыдущих поединков у него 5 побед.

Состояние бойца: Вальдо дисциплинированный ударник с тяжелыми руками отличным боксерским фундаментом. Он не лезет в безумные размены, а методично разбивает соперников, выбирая моменты для акцентированных ударов. Физическая форма и выносливость Кортес-Акосты на высоком уровне, что позволяет ему сохранять высокий темп даже в тяжелом весе.

Деррик Льюис

Турнирное положение: Деррик Льюис живая легенда UFC, рекордсмен по количеству нокаутов в истории промоушена (16) и восьмой номер рейтинга тяжелого веса. Ветеран, известный своей непредсказуемостью и одномоментной ударной мощью.

Последние бои: В июле 2025 года Льюис нокаутировал Таллисона Тейшейру за 35 секунд. До этого он досрочно одолел Родриго Насименто. Однако ранее проиграл два боя подряд Жаилтону Алмейде и Сергею Спиваку. Всего за 6 последних встреч у него 3 победы и 3 поражения.

Состояние бойца: Льюис способен завершить бой одним ударом даже в самой безнадежной ситуации. Однако в 40 лет его скорость, мобильность и выносливость находятся на критически низком уровне. Он часто проигрывает бойцам, которые активно идут вперед и заставляют его работать.

А борьба и кардио остаются слабыми местами на протяжении всей карьеры.

Статистика для ставок

Вальдо Кортес-Акоста нокаутировал своих двух последних соперников в первом раунде

Деррик Льюис одержал 24 из 29 своих побед в ММА нокаутом

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом поединке букмекеры считают фаворитом Вальдо Кортес-Акосту. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.40. На победу Деррика Льюиса можно сделать ставку за 3.20.

Прогноз: Льюис, как всегда, опасен одним точным попаданием, но его шансы на победу заключаются именно в этом «лотерейном» ударе. Оба бойцы являются чистым ударниками. Наиболее вероятным исходом в таком поединке выглядит нокаут.

Ставка: Бой закончится нокаутом за 1.70.