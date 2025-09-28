В рамках турнира UFC в Перте 28 сентября в полусреднем весе сойдутся Джейк Мэттьюс и Нил Мэгни. Начало — 05:45 (мск).
Джейк Мэттьюс
Турнирное положение: Мэттьюс восходящая звезда австралийского ММА в полусреднем весе. Он давно перестал быть просто перспективным новичком и превратился в опытного середняка промоушена, который последовательно пробивается к топ-15.
Последние бои: Австралиец идет на серии из побед подряд. Причем выиграл все бои уверенно: сначала перебил по очкам крепких Прадо и Роу, а затем в июле этого деклассировал Чиди Нджокуани, задушив его за минуту.
Состояние бойца: Складывается ощущение, что Мэттьюс нашел свою игру. Он перестал быть просто грэпплером и превратился в разностороннего бойца, который одинаково опасен и в стойке, и на земле. Его уверенность сейчас на высоте, а бой в родных стенах станет дополнительным стимулом.
Нил Мэгни
Турнирное положение: Мэгни живая легенда дивизиона, рекордсмен по количеству боев в полусреднем весе. Но последние годы — это классическая история ветерана, которого молодежь потихоньку вытесняет из обоймы.
Последние бои: Статистика предыдущих трех боев не впечатляет. Два поражения нокаутом от Пратеса и Моралеса и лишь одна победа над Залески. Но тот бой выглядел, скорее, исключением. Ветеран явно сдает, и промоушен, кажется, использует его, как трамплин для тех, кто идет на взлет.
Состояние бойца: Проблемы Мэгни очевидны. Его фирменные джебы и тейкдауны уже не те, что раньше. Он стал гораздо чаще пропускать удары.
Молодые бойцы, обладающие солидной ударной мощью, стали для него настоящим кошмаром.
Статистика для ставок
- Мэгни проиграл нокаутом три из последних пяти боев
- Мэттьюс одержал четыре победы в пяти последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры, что неудивительно, видят фаворитом Мэттьюса. На его победу дают всего 1.18, а на досрочный исход — 1.99.
Прогноз: Этот бой напоминает классическую смену караула.UFC привез Мэгни в Австралию явно не для того, чтобы он испортил праздник местному бойцу. Мэттьюс младше, быстрее, сильнее и мотивированнее. Все указывает на то, что он будет агрессивен с первых секунд и постарается впечатлить публику. У Мэгни есть выдержка и опыт, но вряд ли они помогут продержаться даже до решения судей.
Ставка: Победа Джейка Мэттьюса досрочно за 1.99.