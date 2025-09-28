В рамках турнира UFC в Перте 28 сентября в полусреднем весе сойдутся Джейк Мэттьюс и Нил Мэгни. Начало — 05:45 (мск).

Джейк Мэттьюс

Турнирное положение: Мэттьюс восходящая звезда австралийского ММА в полусреднем весе. Он давно перестал быть просто перспективным новичком и превратился в опытного середняка промоушена, который последовательно пробивается к топ-15.

Последние бои: Австралиец идет на серии из побед подряд. Причем выиграл все бои уверенно: сначала перебил по очкам крепких Прадо и Роу, а затем в июле этого деклассировал Чиди Нджокуани, задушив его за минуту.

Состояние бойца: Складывается ощущение, что Мэттьюс нашел свою игру. Он перестал быть просто грэпплером и превратился в разностороннего бойца, который одинаково опасен и в стойке, и на земле. Его уверенность сейчас на высоте, а бой в родных стенах станет дополнительным стимулом.

Нил Мэгни

Турнирное положение: Мэгни живая легенда дивизиона, рекордсмен по количеству боев в полусреднем весе. Но последние годы — это классическая история ветерана, которого молодежь потихоньку вытесняет из обоймы.

Последние бои: Статистика предыдущих трех боев не впечатляет. Два поражения нокаутом от Пратеса и Моралеса и лишь одна победа над Залески. Но тот бой выглядел, скорее, исключением. Ветеран явно сдает, и промоушен, кажется, использует его, как трамплин для тех, кто идет на взлет.

Состояние бойца: Проблемы Мэгни очевидны. Его фирменные джебы и тейкдауны уже не те, что раньше. Он стал гораздо чаще пропускать удары.

Молодые бойцы, обладающие солидной ударной мощью, стали для него настоящим кошмаром.

Статистика для ставок

Мэгни проиграл нокаутом три из последних пяти боев

Мэттьюс одержал четыре победы в пяти последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры, что неудивительно, видят фаворитом Мэттьюса. На его победу дают всего 1.18, а на досрочный исход — 1.99.

Прогноз: Этот бой напоминает классическую смену караула.UFC привез Мэгни в Австралию явно не для того, чтобы он испортил праздник местному бойцу. Мэттьюс младше, быстрее, сильнее и мотивированнее. Все указывает на то, что он будет агрессивен с первых секунд и постарается впечатлить публику. У Мэгни есть выдержка и опыт, но вряд ли они помогут продержаться даже до решения судей.

1.99 Победа Джейка Мэттьюса досрочно Ставка на бой #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.99 на бой Мэттьюс — Мэгни позволит вывести на карту выигрыш 990₽ (общая выплата — 1990₽)

Ставка: Победа Джейка Мэттьюса досрочно за 1.99.