В рамках турнира UFC в Перте 28 сентября в полусреднем весе сойдутся Джейк Мэттьюс и Нил Мэгни. Начало — 05:45 (мск).

Джейк Мэттьюс

Турнирное положение: Мэттьюс восходящая звезда австралийского ММА в полусреднем весе.  Он давно перестал быть просто перспективным новичком и превратился в опытного середняка промоушена, который последовательно пробивается к топ-15.

Последние бои: Австралиец идет на серии из побед подряд.  Причем выиграл все бои уверенно: сначала перебил по очкам крепких Прадо и Роу, а затем в июле этого деклассировал Чиди Нджокуани, задушив его за минуту.

Состояние бойца: Складывается ощущение, что Мэттьюс нашел свою игру.  Он перестал быть просто грэпплером и превратился в разностороннего бойца, который одинаково опасен и в стойке, и на земле.  Его уверенность сейчас на высоте, а бой в родных стенах станет дополнительным стимулом.

Нил Мэгни

Турнирное положение: Мэгни живая легенда дивизиона, рекордсмен по количеству боев в полусреднем весе.  Но последние годы — это классическая история ветерана, которого молодежь потихоньку вытесняет из обоймы.

Последние бои: Статистика предыдущих трех боев не впечатляет.  Два поражения нокаутом от Пратеса и Моралеса и лишь одна победа над Залески.  Но тот бой выглядел, скорее, исключением.  Ветеран явно сдает, и промоушен, кажется, использует его, как трамплин для тех, кто идет на взлет.

Состояние бойца: Проблемы Мэгни очевидны.  Его фирменные джебы и тейкдауны уже не те, что раньше.  Он стал гораздо чаще пропускать удары.

Молодые бойцы, обладающие солидной ударной мощью, стали для него настоящим кошмаром.

Статистика для ставок

  • Мэгни проиграл нокаутом три из последних пяти боев
  • Мэттьюс одержал четыре победы в пяти последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры, что неудивительно, видят фаворитом Мэттьюса.  На его победу дают всего 1.18, а на досрочный исход — 1.99.

Прогноз: Этот бой напоминает классическую смену караула.UFC привез Мэгни в Австралию явно не для того, чтобы он испортил праздник местному бойцу.  Мэттьюс младше, быстрее, сильнее и мотивированнее.  Все указывает на то, что он будет агрессивен с первых секунд и постарается впечатлить публику.  У Мэгни есть выдержка и опыт, но вряд ли они помогут продержаться даже до решения судей.

