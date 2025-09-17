17 сентября в рамках Dana White's Contender Series в Лас-Вегасе в очном поединке встретятся Махамед Али и Иво Бараневски в полутяжелом весе. Начало — 04:50 (мск).
Махамед Али
Турнирное положение: Бразилец показывает уверенные результаты в региональных промоушенах. На его счету четыре победы в четырех профессиональных боях.
Последние бои: Али идет на серии из четырех побед подряд. В марте этого года он переиграл Джареда Гудена единогласным решением. До этого были досрочные победы над Кэмероном Грэмом и Дерриком Брэдли.
Состояние бойца: Бразилец обладает хорошими физическими данными и неплохой ударной техникой. Рост 191 см дает Али определенное преимущество. Но уровень его предыдущих соперников вызывает вопросы.
Иво Бараневски
Турнирное положение: Поляк уверенно выступает в европейских промоушенах. На его счету пять побед в пяти профессиональных боях, все досрочно.
Последние бои: Бараневски демонстрирует впечатляющую серию — пять досрочных побед подряд. В марте 2025 года он быстро расправился с Камилем Стахурой. Четыре из пяти побед поляк одержал в первом раунде.
Состояние бойца: Поляк показывает агрессивный стиль и умение заканчивать бои досрочно. Бараневски опасен как в стойке, так и в партере. Его последние победы выглядят убедительно, хотя уровень соперников тоже не самый высокий.
Статистика для ставок
- Али одержал четыре победы подряд
- Бараневски все пять побед оформил досрочно
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: В этом поединке букмекеры считают Али фаворитом, предлагая на его победу коэффициент 1.50. На успех Бараневски можно поставить за 2.50.
Прогноз: Этот бой выглядит интересным противостоянием двух непобежденных проспектов. Бараневски показывает более впечатляющие результаты и умение заканчивать бои досрочно. Его агрессивный стиль может стать проблемой для Али, который еще не встречал таких напористых соперников. Поляк имеет хорошие шансы продолжить свою победную серию.
Ставка: Победа Иво Бараневски за 2.50.