17 сентября в рамках Dana White's Contender Series в Лас-Вегасе в очном поединке встретятся Махамед Али и Иво Бараневски в полутяжелом весе. Начало — 04:50 (мск).

Махамед Али

Турнирное положение: Бразилец показывает уверенные результаты в региональных промоушенах. На его счету четыре победы в четырех профессиональных боях.

Последние бои: Али идет на серии из четырех побед подряд. В марте этого года он переиграл Джареда Гудена единогласным решением. До этого были досрочные победы над Кэмероном Грэмом и Дерриком Брэдли.

Состояние бойца: Бразилец обладает хорошими физическими данными и неплохой ударной техникой. Рост 191 см дает Али определенное преимущество. Но уровень его предыдущих соперников вызывает вопросы.

Иво Бараневски

Турнирное положение: Поляк уверенно выступает в европейских промоушенах. На его счету пять побед в пяти профессиональных боях, все досрочно.

Последние бои: Бараневски демонстрирует впечатляющую серию — пять досрочных побед подряд. В марте 2025 года он быстро расправился с Камилем Стахурой. Четыре из пяти побед поляк одержал в первом раунде.

Состояние бойца: Поляк показывает агрессивный стиль и умение заканчивать бои досрочно. Бараневски опасен как в стойке, так и в партере. Его последние победы выглядят убедительно, хотя уровень соперников тоже не самый высокий.

Статистика для ставок

Али одержал четыре победы подряд

Бараневски все пять побед оформил досрочно

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом поединке букмекеры считают Али фаворитом, предлагая на его победу коэффициент 1.50. На успех Бараневски можно поставить за 2.50.

Прогноз: Этот бой выглядит интересным противостоянием двух непобежденных проспектов. Бараневски показывает более впечатляющие результаты и умение заканчивать бои досрочно. Его агрессивный стиль может стать проблемой для Али, который еще не встречал таких напористых соперников. Поляк имеет хорошие шансы продолжить свою победную серию.

2.50 Победа Иво Бараневски Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка: Победа Иво Бараневски за 2.50.