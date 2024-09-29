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    Микаэлян сохранит титул WBC в бою с Розицки?

    Микаэлян — Розицки. Ставка (к. 1.56) и прогноз на бокс, турнир по профессиональному боксу в Майами, 29 сентября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Микаэлян — Розицки
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    Ноэль Микаэлян (слева)
    В рамках турнира по профессиональному боксу в Майами 29 сентября пройдет титульный поединок Ноэля Микаэляна и Райана Розицки в первом тяжелом весе. Начало — 05:00 (мск). Ставка и прогноз на матч Микаэлян — Розицки, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Ноэль Микаэлян

    Турнирное положение: Микаэлян на данный момент является чемпионом мира по боксу в первом тяжелом весе по версии WBC. Пока что в активе немецкого боксера армянского происхождения нет защит титула.

    Последние бои: Ноэль завоевал пояс в ноябре прошлого года, одержав победу нокаутом над Илунгой Макабу. На данный момент чемпион идет на серии из четырех выигранных поединков кряду. Всего за карьеру у Микаэляна 27 побед и только 2 поражения.

    Состояние бойца: Ноэль сейчас пребывает в своей пиковой форме, о чем говорит его последняя победа над Макабу. Также он заметно прибавил и в ударной мощи. Если ранее немец методично разбивал соперников на всей дистанции боя, то теперь он нередко и финиширует их. В двух из четырех последних боях Микаэлян выиграл нокаутом.

    Райан Розицки

    Турнирное положение: Райан располагается на первой строчке в рейтинге первого тяжелого дивизиона по версии в WBC. Для канадца это будет первый титульный поединок в карьере, ведь ранее он дрался исключительно за локальные пояса.

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    • Последние бои: К своему очередному бою претендент из Канады подходит на серии из семи выигранных поединков подряд. Причем в шести боях Розицки выиграл досрочно. В последнем из них он нокаутировал Олареванджу Дуродолу.

    Состояние бойца: У Розицки есть некоторые проблемы с техникой. Но ударная мощь у данного бойца невероятная. В этом плане его можно сравнить с пиковым Деонтеем Уайлдером, который мог потушить одним касанием совершенно любого противника.

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    В этом поединке канадец наверняка сделает ставку на одно акцентированное попадание.

    Статистика для ставок

    • Микаэлян идет на серии из четырех выигранных поединков кряду

    • В шести последних боях из семи Розицки выиграл досрочно

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Действующий чемпион WBC Ноэль Микаэлян, по мнению букмекеров, в этом поединке считается фаворитом. На его победу можно поставить за 1.56. На успех Розицки предлагают сделать ставку за 2.55.

    Прогноз: У Розицки есть мощный удар, но у чемпиона аргументов гораздо больше. Как боец, Микаэлян выглядит более универсальным. Да и ранее он никогда не проигрывал нокаутом. А если добавить к этому и хорошую физическую подготовку, то шансов на успех у Ноэля точно больше.

    Ставка: Победа Ноэля Микаэляна за 1.56.

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    Микаэлян — Розицки: прогноз, ставка (1.56), статистика, коэффициенты матча 29.09.2024. Прогнозы на бои. Микаэлян сохранит титул WBC в бою с Розицки?
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