В рамках турнира по профессиональному боксу в Майами 29 сентября пройдет титульный поединок Ноэля Микаэляна и Райана Розицки в первом тяжелом весе. Начало — 05:00 (мск). Ставка и прогноз на матч Микаэлян — Розицки, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Ноэль Микаэлян

Турнирное положение: Микаэлян на данный момент является чемпионом мира по боксу в первом тяжелом весе по версии WBC. Пока что в активе немецкого боксера армянского происхождения нет защит титула.

Последние бои: Ноэль завоевал пояс в ноябре прошлого года, одержав победу нокаутом над Илунгой Макабу. На данный момент чемпион идет на серии из четырех выигранных поединков кряду. Всего за карьеру у Микаэляна 27 побед и только 2 поражения.

Состояние бойца: Ноэль сейчас пребывает в своей пиковой форме, о чем говорит его последняя победа над Макабу. Также он заметно прибавил и в ударной мощи. Если ранее немец методично разбивал соперников на всей дистанции боя, то теперь он нередко и финиширует их. В двух из четырех последних боях Микаэлян выиграл нокаутом.

Райан Розицки

Турнирное положение: Райан располагается на первой строчке в рейтинге первого тяжелого дивизиона по версии в WBC. Для канадца это будет первый титульный поединок в карьере, ведь ранее он дрался исключительно за локальные пояса.

Последние бои: К своему очередному бою претендент из Канады подходит на серии из семи выигранных поединков подряд. Причем в шести боях Розицки выиграл досрочно. В последнем из них он нокаутировал Олареванджу Дуродолу.

Состояние бойца: У Розицки есть некоторые проблемы с техникой. Но ударная мощь у данного бойца невероятная. В этом плане его можно сравнить с пиковым Деонтеем Уайлдером, который мог потушить одним касанием совершенно любого противника.

В этом поединке канадец наверняка сделает ставку на одно акцентированное попадание.

Статистика для ставок

Микаэлян идет на серии из четырех выигранных поединков кряду

В шести последних боях из семи Розицки выиграл досрочно

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Действующий чемпион WBC Ноэль Микаэлян, по мнению букмекеров, в этом поединке считается фаворитом. На его победу можно поставить за 1.56. На успех Розицки предлагают сделать ставку за 2.55.

Прогноз: У Розицки есть мощный удар, но у чемпиона аргументов гораздо больше. Как боец, Микаэлян выглядит более универсальным. Да и ранее он никогда не проигрывал нокаутом. А если добавить к этому и хорошую физическую подготовку, то шансов на успех у Ноэля точно больше.

Ставка: Победа Ноэля Микаэляна за 1.56.