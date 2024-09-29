Ноэль Микаэлян
Турнирное положение: Микаэлян на данный момент является чемпионом мира по боксу в первом тяжелом весе по версии WBC. Пока что в активе немецкого боксера армянского происхождения нет защит титула.
Последние бои: Ноэль завоевал пояс в ноябре прошлого года, одержав победу нокаутом над Илунгой Макабу. На данный момент чемпион идет на серии из четырех выигранных поединков кряду. Всего за карьеру у Микаэляна 27 побед и только 2 поражения.
Состояние бойца: Ноэль сейчас пребывает в своей пиковой форме, о чем говорит его последняя победа над Макабу. Также он заметно прибавил и в ударной мощи. Если ранее немец методично разбивал соперников на всей дистанции боя, то теперь он нередко и финиширует их. В двух из четырех последних боях Микаэлян выиграл нокаутом.
Райан Розицки
Турнирное положение: Райан располагается на первой строчке в рейтинге первого тяжелого дивизиона по версии в WBC. Для канадца это будет первый титульный поединок в карьере, ведь ранее он дрался исключительно за локальные пояса.
Последние бои: К своему очередному бою претендент из Канады подходит на серии из семи выигранных поединков подряд. Причем в шести боях Розицки выиграл досрочно. В последнем из них он нокаутировал Олареванджу Дуродолу.
Состояние бойца: У Розицки есть некоторые проблемы с техникой. Но ударная мощь у данного бойца невероятная. В этом плане его можно сравнить с пиковым Деонтеем Уайлдером, который мог потушить одним касанием совершенно любого противника.
В этом поединке канадец наверняка сделает ставку на одно акцентированное попадание.
Статистика для ставок
- Микаэлян идет на серии из четырех выигранных поединков кряду
- В шести последних боях из семи Розицки выиграл досрочно
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Действующий чемпион WBC Ноэль Микаэлян, по мнению букмекеров, в этом поединке считается фаворитом. На его победу можно поставить за 1.56. На успех Розицки предлагают сделать ставку за 2.55.
Прогноз: У Розицки есть мощный удар, но у чемпиона аргументов гораздо больше. Как боец, Микаэлян выглядит более универсальным. Да и ранее он никогда не проигрывал нокаутом. А если добавить к этому и хорошую физическую подготовку, то шансов на успех у Ноэля точно больше.
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Ставка: Победа Ноэля Микаэляна за 1.56.