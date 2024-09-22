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    Безумие на «Уэмбли»! Дюбуа сдержал слово и отправил Джошуа в леденящий нокаут

    Обескураживающий апсет в главном бою на «Уэмбли». Дюбуа окончательно разрушил карьеру Джошуа

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    Даниэль ДюбуаБезумие на «Уэмбли»! Дюбуа сдержал слово и отправил Джошуа в леденящий нокаут Фрагмент матчаДва разных тайма. ЦСКА потерял очки в Казани Маркус Рашфорд — нападающий «Манчестер Юнайтед» АПЛ. «Ман Сити» примет «Арсенал», «Челси» обыграл «Вест Хэм», «Ливерпуль» разгромил «Борнмут»
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    Даниэль Дюбуа
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    Даниэль Дюбуа
    В ночь с 21 на 22 сентября состоялся титульный бой за звание чемпиона мира по боксу в тяжелом весе по версии IBF в Лондоне на арене «Уэмбли». Обладатель пояса Даниэль Дюбуа провел первую удачную защиту, нокаутировав в пятом раунде Энтони Джошуа

    Джошуа просто не было на ринге

    Ночь с 21 на 22 сентября в Лондоне — момент, которого ждали многие жители Великобритании, потому как в главном событии боксерского турнира состоялся титульный бой между Даниэлем Дюбуа и Энтони Джошуа.

    На кону стояло звание чемпиона мира в тяжелом весе по версии IBF и весь переполненный «Уэмбли» замер в ожидании победителя. В преддверии этой встречи многие фанаты и эксперты не давали Дюбуа абсолютно никаких шансов на успех.

    Репутация Джошуа говорила сама за себя: он бывший чемпион мира с солидным послужным списком. А перед этим противостоянием в его активе было 4 победы кряду. Но как только прозвучал гонг и бойцы столкнулись с друг с другом, в глазах Энтони сразу появилась неуверенность.

    «Эй-Джей» действовал слишком скованно и пропускал совсем необязательные удары. Дюбуа, напротив, смотрелся гораздо увереннее, а его а прессинг и взрывные комбинации со средней дистанции давали свои плоды.

    Так в самой концовке стартового отрезка «Динамит» коронным оружием Джошуа, правым хуком, отправил своего соперника в нокдаун. После перерыва Энтони собрался с мыслями и начал потихоньку пристреливаться с дальней дистанции.

    Даниэль Дюбуа
    globallookpress.com

    Раунд получился более-менее ровным. Но далее Даниэль снова склонил чашу весов в свою пользу. Он обрушил прессинг на соперника, вследствие чего Джошуа включил знаменитую тактику Владимира Кличко — сушить бой и клинчевать соперника на ближней дистанции.

    Правда, в самой концовке раунда Дюбуа уже во второй раз в бою отправил соперника в нокдаун. После перерыва одностороннее избиение продолжилось и «Динамит» в третий раз за поединок уложил визави на настил.

    В начале пятого отрезка Джошуа, казалось бы, пришел в себя. Он нашел свою дистанцию и несколько раз жестко попал по сопернику, который выглядел потрясенным. Но далее Дюбуа на отходе зацепил Энтони мощнейшим правым кроссом в челюсть.

    Джошуа мгновенно рухнул настил и был больше не в состоянии подняться на ноги. Жесткий, брутальный и сенсационный нокаут, который принес Даниэлю самую громкую победу в его карьере.

    Карьера «Эй-Джея» разрушена

    Энтони Джошуа
    globallookpress.com

    Поражение от Дюбуа стало для Джошуа четвертым в профессиональной карьере. Но ранее еще никто так жестко не вырубал, его как это сделал «Динамит». И такой нокаут означает только — звездная карьера бывшего чемпиона мира подошла к концу.

    Теперь Энтони можно записать в категорию сбитых летчиков, как и Деонтея Уайлдера. В преддверии этого поединка эксперты рассматривали Дюбуа, как боксера, уровнем чуть выше среднего. И такого соперника «Эй-Джей» просто обязан был проходить.

    Что случилось в ринге с Джошуа — непонятно. Но он выглядел блекло уже с самого начала встречи, хотя никаких предпосылок к резкому спаду не было. Ранее Энтони одержал 4 победы кряду, причем в недавнем поединке весной этого года одолел нокаутом нашумевшего Фрэнсиса Нганну.

    Что будет дальше с Джошуа и вернется ли он вообще после такого на ринг — вопрос сложный. Но никаких громких боев в ближайшее время точно не будет. А про долгожданный поединок с Тайсоном Фьюри теперь и вовсе придется забыть.

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    • Вероятно, Энтони ждет то, что было с ним после двух поражений кряду от Александра Усика — бои попроще со второсортными соперниками, не входящими в топ-10. Главное, чтобы Джошуа прежде всего восстановился психологически.

    Ведь ментальных проблем в его карьере хватает. Они наблюдались не только после двух неудачных поединков с Усиком, но еще и в 2019-м после проигрыша Энди Руису. Джошуа из тех боксеров, кто очень зависим от хорошего и правильного настроя.

    Так что определенное давление и завышенные ожидания фанатов также могли сказаться на результате прошедшего боя. Однако в этом поединке сильно бросалось в глаза то, что Джошуа плохо действовал в защите.

    За предыдущие бои он не получил практически никакого урона. Но на этот раз пропускал практически все, что в него летело, хотя Дюбуа нельзя назвать одним из самых точных тяжеловесов в мире.

    Дюбуа новый король тяжелого веса?

    Энтони Джошуа и Даниэль Дюбуа
    globallookpress.com

    Победа Даниэля Дюбуа над Энтони Джошуа — это настоящая сенсация. Перед началом поединка не так уж и много людей верили в то, что прямолинейный боксер, полагающийся исключительно на свою силу, сумеет раскусить такого мастера, как «Эй-Джей».

    Однако действующий чемпион IBF показал хорошую защиту от ударов и это, возможно, сыграло ключевую роль в его успехе, ведь большинство попаданий Джошуа приходились в блок.

    Также «Динамит» на этот раз выглядел более подвижным на ногах и своевременно сокращал расстояние до нужной ему близкой дистанции. Победа над Джошуа однозначно вывела Дюбуа на новый уровень.

    Особенно с учетом того, что ему удалось разрушить проклятие неудачника в противостояниях с топовой оппозицией. Теперь у молодого британца есть все, чтобы стать настоящей суперзвездой. Прямо сейчас Дюбуа один из самых устрашающих панчеров тяжелого дивизиона и бьет он, действительно, сильно.

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    • После невероятного нокаута в бою с Джошуа всплывает на поверхность и тот спорный пятый раунд в прошлогоднем поединке с Усиком, когда «Динамит» пробил в область резинки шорт, но то попадание судья посчитал нелегальным.

    И, возможно, ответ на вопрос «был ли нокаут?» мир узнает уже в 2025 году. Потому как после подобного развития событий у Дюбуа только 2 варианта для следующего поединка: либо это будет Тайсон Фьюри, либо реванш с Александром Усиком.

    В любом случае, то, что сделал Даниэль с Джошуа, точно не останется без внимания. Сенсационная победа Дюбуа навсегда войдет в историю бокса.

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