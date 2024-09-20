Триумф Стрикленда, падение Силвы и еще 4 самых громких апсета в истории среднего веса UFC

Адесанья, Силва и другие топы среднего дивизиона UFC стали жертвами собственной самоуверенности, из-за чего они потерпели обескураживающие поражения в тех боях, где должны были побеждать

1. Андерсон Силва против Криса Вайдмана

К июлю 2013-го года Андерсон Силва зачистил весь средний дивизион UFC, проведя 10 успешных защит титула кряду. Казалось, что у легендарного бразильца в этой категории просто нет соперников.

Очередным его оппонентом стал молодой и непобежденный Крис Вайдман. Но тогда сложно было представить, чтобы хоть кто-то сумел отобрать титул у «Паука», шедшего на серии из 16-ти побед кряду, что до сих пор является рекордом UFC.

Чемпион начал тот поединок чересчур самоуверенно. Силва не дрался, а играл на публику, постоянно провоцируя своего соперника. И во втором раунде Андерсон поплатился за столь вальяжный настрой.

В одном из эпизодов, когда «Паук» вновь решил поиграть на публику, Вайдман достал его хлестким кроссом и чемпион без чувств рухнул в нокаут. Вот так в одночасье закончилась эра одного из самых доминирующих чемпионов в истории UFC.

2. Андерсон Силва против Криса Вайдмана 2

Крис Вайдман globallookpress.com

После обескураживающего апсета многие считали, что Андерсон проиграл первый поединок Вайдману только из-за собственной недооценки. Незамедлительный реванш Силвы против все еще непобежденного американца состоялся в декабре того же года.

На этот раз бразилец вышел в октагон более собранным. Не было никаких лишних эмоций и игр на публику. «Паук» вел себя сдержанно как на пресс-конференции, так и на битве взглядов. Такой настрой бразилец перенес и в октагон.

Первый раунд противостояния получился равным. Но за счет своей изобретательности и опыта Силва все же выглядел интереснее соперника. А вот после перерыва случилось то, чего никто не мог предвидеть.

Андерсон неудачно пробил лоу-кик и сломал ногу, вследствие чего не смог продолжить драться. Фанаты ожидали в реванше чего угодно, но уж точно не того, что бой закончится из-за травмы. После того перелома Силва уже никогда не был прежним. Возможно, это из-за двухлетнего простоя в связи с долгим восстановлением.

3. Люк Рокхольд против Майкла Биспинга

Люк Рокхольд (справа) globallookpress.com

После неудачного дебюта в UFC в феврале 2014 года Люк катком прошелся по среднему дивизиону и довольно быстро добрался до вершины, став чемпионом. Американец одержал 5 досрочных побед кряду и одна из них была над тем самым Крисом Вайдманом.

В июне 2016-го сложилась такая ситуация, что у Рокхольда просто не было соперников для защиты титула. UFC в срочном порядке предложил провести титульное противостояние Майклу Биспингу, которого ранее Люк деклассировал в партере уже во втором раунде.

Казалось, что без полноценного тренировочного лагеря англичанин станет легкой прогулкой для чемпиона в их реванше. Но Биспингу удалось залезть в голову своему сопернику. Он провоцировал его на медиа-дне, пресс-конференции и битве взглядов.

Обозленный Люк во время поединка сходу бросился на визави с атакой, что стало для него роковой ошибкой. Биспинг на отходе поймал американца контрпанчем, отправил его в нокаут и стал новым чемпионом UFC в среднем весе.

4. Джек Херманссон против Романа Долидзе

Джек Херманссон globallookpress.com

Джек никогда не считался большой звездой среднего дивизиона, однако он уже долгое время пребывает в топ-15. На 3 декабря 2022 года у «Джокера» был назначен очередной поединок с Дереком Брансоном, соперником из первой десятки.

Правда, первоначальный оппонент Херманссона за полторы недели до старта турнира снялся с боя и промоушену в срочном порядке пришлось искать нового визави для скандинава. Выйти против Джека, занимавшего восьмую строчку в рейтинге, согласился Роман Долидзе, не входивший в топ-15.

Грузинский боец сполна воспользовался предоставленной возможностью. В первом раунде он действовал очень аккуратно и лишний раз не рисковал. А вот после перерыва Долидзе начал понемногу прибавлять, вследствие чего наградил оппонента тяжелым ударом, отправив в его нокдаун.

От грузинского бойца тут же последовало добивание на канвасе, что заставило рефери вмешаться и остановить данный поединок. Таким образом, Долидзе стремительно ворвался в топ-10 и потеснил Херманссона с восьмой строчки рейтинга.

5. Роберт Уиттакер против Дрикуса Дю Плесси

Дрикус Дю Плесси globallookpress.com

Буквально за 2 года Дрикус Дю Плесси от малоизвестного бойца пробил себе дорогу до полноценного топа, а ныне так и вовсе чемпиона среднего дивизиона UFC. Но перед тем, как получить титульный поединок, ему предстояло в июле 2023-го пройти Роберта Уиттакера.

У южноафриканца была серия из пяти выигранных поединков кряду. Но до поединка с Уиттакером он побил лишь сбитых летчиков вроде Даррена Тилла и Дерека Брансона. Казалось, что многоопытный Роберт без проблем разберет Дрикуса.

На старте поединка Уиттакер выглядел быстрее и техничнее. Но Дю Плесси не растерялся и нашел свой момент для перевода в партер, после чего бывший чемпион сильно устал. Во втором раунде южноафриканец уже выглядел лучше соперника во всех аспектах.

При очередном размене Дю Плесси наградил Роберта мощным прямым. У австралийца подкосились ноги и Дрикус просто не мог не воспользоваться таким моментом. Южноафриканец не отпустил потрясенного соперника и забил его градом ударов возле сетки. В итоге Уиттакер стал для Дю Плесси трамплином к чемпионскому бою.

6. Исраэль Адесанья против Шона Стрикленда

Шон Стриклэнд vs Исраэль Адесанья: Полный бой

После победы над Уиттакером именно Дю Плесси должен был драться в сентябре 2023 года против Исраэля Адесаньи за пояс чемпиона. Однако южноафриканец снялся с этого поединка из-за слишком малого количества времени на подготовку.

Титульное противостояние было на грани отмены, пока Шон Стрикленд не согласился выйти против одного из самых устрашающих ударников истории среднего дивизиона UFC на коротком уведомлении за 3 недели до старта ивента.

Адесанья был огромным фаворитом. Букмекеры на победу «Иззи» давали коэффициент 1.10, тогда как успех Стрикленда оценивался за 6.00. Но как только бойцы остались один на один в клетке, Шон удивил весь мир.

Он потряс Адесанью уже в первом раунде, а далее доминировал над ним оставшиеся 20 минут. Постоянный прессинг и контроль дистанции помогли Стрикленду сотворить, возможно, главный апсет в истории среднего дивизиона.

Еще никто ранее не избивал все 25 минут в стойке самого Адесанью, а Шону это удалось. По такому бою не было вопросов о его победителе. Стрикленд выиграл единогласным решением и стал новым чемпионом UFC.