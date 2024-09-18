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    Двалишвили осуществил свою мечту. Мераб деклассировал О’Мэлли и стал чемпионом UFC

    Чемпионство О’Мэлли в UFC было недолгим. Шон ничего не сумел противопоставить стилю Двалишвили

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    Мераб Двалишвили
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    Мераб Двалишвили
    15 сентября на турнире UFC 306 Мераб Двалишвили победил Шона О’Мэлли и стал новым чемпионом в легчайшем весе. Грузинский боец достиг главной цели в карьере, тем самым испортив промоушену все планы своим триумфом

    Бой прошел под диктовку Мераба

    Мераб Двалишвили выполнил свое обещание: свергнул Шона О'Мэлли с трона легчайшего веса на UFC 306 и стал новым чемпионом промоушена, тем самым осуществив свою мечту.

    Бой прошел почти точно так, как его представлял грузин — с постоянным давлением, тейкдаунами и доминирующей партерной игрой. При этом О'Мэлли с каждым раундом становился все более и более разочарованным.

    Даже в те моменты, когда Шон добивался успеха в стойке, Двалишвили быстро возвращал его на канвас, контролируя ход боя. Судьи в конечном итоге посчитали 49-46, 48-47 и 48-47 в пользу грузина. Мераб выиграл свой 11-й бой подряд и стал чемпионом UFC.

    «Сегодня я чувствовал себя также, как в любой другой день», — сказал Двалишвили после своей победы.

    «На самом деле, мне было любопытно, почему я не чувствовал, что сражаюсь за пояс UFC. Сегодня был обычный день для меня.

    Как вы видите, я не трачу свою энергию. Сегодня я доказал, что лучший боец в UFC в этом весе. Я могу провести таким образом еще 15 раундов. У меня есть пояс, я побеждаю, все знают, что я доминировал над этим парнем»

    UFC 306: Мераб Двалишвили — Слова после боя

    Двалишвили уже в начале встречи провел пару тейкдаунов, а затем едва не закрыл гильотину ближе к концу первого раунда. О'Мэлли делал все возможное, чтобы сыграть на своей снайперской точности в стойке, но он явно опасался переводов на канвас.

    Только в третьем раунде «Сахарок», наконец, начал добиваться некоторого успеха своими ударами после того, как отразил пару попыток проходов в ноги. Как раз в тот момент, когда казалось, что О'Мэлли входит в ритм, Двалишвили свел перспективы американца на нет, проведя амплитудный тейкдаун.

    Мераб просто валял О'Мэлли по земле, не давая ему ни секунды передохнуть. В начале пятого раунда Двалишвили провел еще один тейкдаун, но Шон поднялся на ноги и потряс грузина сильным фронт-киком по корпусу.

    Мераб морщился от боли, а О'Мэлли бросился вперед, однако так и не смог найти момент для нокаута. Двалишвили выстоял до конца боя и услышал судейское решение в свою пользу.

    У Шона О'Мэлли нет оправданий после поражения

    Шон О'Мэлли
    globallookpress.com

    Шон О'Мэлли планирует взять длительный перерыв после потери титула чемпиона в легчайшем весе после поединка с Мерабом Двалишвили в главном событии на UFC 306:

    «Я, вероятно, не буду драться, вероятно, девять месяцев, 10 месяцев, может быть, год. Нужно восстановиться. Людям придется какое-то время смотреть UFC без меня. Я должен поправиться, и все. На самом деле, я собираюсь залечить травмы и поэтому не тороплюсь возвращаться»

    В отдельном чате со стримером Адином Россом О'Мэлли раскрыл причину своего длительного перерыва после поражения от Двалишвили более детально:

    «3 октября мне предстоит операция. Я порвал нижнюю губу примерно 10 недель назад. У нас есть нижняя губа в обоих плечах и в бедрах. Я порвал левую губу на бедре, поэтому мне нужна операция. Это единственная причина, по которой я так долго буду отсутствовать.

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    • Восстановление после операции займет всего 2 месяца, а затем потребуется пара месяцев, чтобы прийти в форму. Так что год — это долгий срок. Это может занять от шести до восьми месяцев, но я вроде как просто плыву по течению. Никогда не знаешь, что будет дальше. Но UFC без меня не будет прежним.

    Я чувствую, что меня переиграли в бою. Я знал, что делать на определенных позициях, я просто чувствовал, что он был сильнее. Я чувствовал, что тоже могу быть сильнее, но не выглядел слишком опытным бойцом.

    Моя скорость была той же, да и кардиоподготовка была хорошей — никаких проблем с выносливостью. Черт возьми, если бы я просто выиграл еще один раунд, то судьи, возможно, показали бы другие цифры. Это безумие»

    Ключевой и самый важный момент боя случился в пятом раунде, когда Шон пару раз ударил Двалишвили по корпусу. Далее «Сахарок» просто не смог набрать достаточный импульс, чтобы использовать это для камбэка. Тот эпизод — одно из самых больших сожалений в глазах О'Мэлли:

    «Тот пятый раунд — это больно. Это была такая огромная возможность для меня все перевернуть», — отметил в завершении Шон.

    Что дальше для Двалишвили и О’Мэлли?

    Умар Нурмагомедов (справа)
    globallookpress.com

    Похоже, UFC уже определился, кого хочет первым бросить под нового чемпиона. Непобежденного Умара Нурмагомедова показали в трансляции после того, как пояс был намотан на талии Двалишвили, и все признаки указывают на то, что именно дагестанец следующий претендент.

    Правда, Мераб не горит желанием драться с ним. Нурмагомедов присутствовал на турнире и ждал, что Двалишвили назовет его имя в своем интервью после боя, но безрезультатно. Позже нового чемпиона спросили, с кем бы он хотел встретиться следующим, и он назвал имя Дейвисона Фигейредо:

    «С кем бы они ни захотели, я буду драться следующим. Я хочу драться с лучшими из лучших, вы знаете. Я думаю, Фигейредо был бы пятым чемпионом в моем списке.

    Он наиболее опасен, обладает силой и может нокаутировать, хорошо владеет джиу-джитсу, в общем, заставляет людей спать. У него 3 победы подряд над топовыми парни, вот почему этот бой волнует меня, придает мне мотивации, заставляет усердно работать»

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    • Что касается Нурмагомедова, то Двалишвили предложил ему сразиться с Петром Яном за место претендента № 1, поскольку он считает, что одной победы над Кори Сэндхагеном недостаточно:

    «Умар в порядке, но я говорю вам, ребята, из топ-15 он выиграл только один бой, и это был Кори Сэндхаген. Мы все видели, что Алджамен Стерлинг сделал в бою против Кори Сэндхагена — заставил его уснуть в первом раунде. Я уважаю Кори Сэндхагена, но так получилось»

    Если у Мераба есть 2 потенциальных соперника, то с О’Мэлли совершенно другая ситуация. К нему в очередь выстроились Петр Ян, Кори Сэндхаген и Генри Сехудо. Но, возможно, UFC даст ему более проходного оппонента, чтобы поскорее вернуть «Сахарка» в титульную гонку.

    Например, любимчику Даны Уайта могут дать в соперники Сонга Ядонга или устроить трилогию с Марлоном Верой, которого О’Мэлли переехал в одностороннем порядке несколькими месяцами ранее.

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