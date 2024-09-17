«Мне не нужен Макгрегор, чтобы укрепить свое наследие в ММА» — громкое интервью с Майклом Чендлером

Боя с Макгрегором не будет. В интервью с ММАFighting Майкл Чендлер рассказал, почему согласился на реванш с Чарльзом Оливейрой, а также поделился планами на 2025 год

Ожидание боя с Магкрегором подошло к концу

Вместо того, чтобы ждать Конора Макгрегора, Майкл Чендлер теперь переключился на реванш с Чарльзом Оливейрой. В пятницу стало известно, что Чендлер и «Дю Бронкс» проведут матч-реванш в пятираундовом со-главною событии вечера на UFC 309.

Майкл уже подтвердил на своем собственном канале на YouTube, объяснив свое решение отказаться от запланированного боя с Макгрегором, по крайней мере, на данный момент:

«Я думаю, вы, ребята, за последнее время забыли, кто такой Майкл Чандлер. С октября 2020 по ноябрь 2022 года, за 25 месяцев, я провел 6 тренировочных сборов, один бой за титул чемпиона мира и еще 5 других боев.

У меня четыре бонуса "Бой вечера" или "Выступление вечера", два из них стали претендентами на звание "Бой года", один из них — бой года, когда я дрался против Джастина Гейджи.

Конор Макгрегор globallookpress.com

У меня также есть один приз за лучший нокаут года в поединке против Тони Фергюсона, один приз за лучший дебют года против Дэна Хукера. Вот почему я принимаю бой с Чарльзом Оливейрой.

Почему? Потому что теперь у меня есть очередная возможность побороться за титул. Если побеждаю Чарльза Оливейру, то становлюсь претендентом № 1. Если выигрываю у Чарльза Оливейры, я могу выбрать бой с Исламом или Арманом.

Я верю, что это будет Ислам. Или, если Конор сможет наконец привести в порядок свой дом, организовать тренировочный лагерь и прийти на бой, может быть, я пойду драться с Конором, и мы закончим историю на The Ultimate Fighter 31.

"У меня все еще есть бой с Макгрегором, хотя исход боя еще предстоит определить. Но я меняю курс. Почему? Потому что я боец до мозга костей, и я думаю, вы, ребята, забыли об этом. Ни у кого не хватило бы смелости принять такое решение и поставить на себя подобным образом", — заявил Чендлер.

Месть Оливейре — одна из главных целей

Чарльз Оливейра vs Майкл Чендлер: Полный бой

Чендлер уже в предвкушении момента, когда выйдет в октагон с целью нанести поражение Оливейре, ранее лишившего его титула:

"Для меня это личное. Это бой-реванш. Оливейра украл мою мечту стать чемпионом UFC. Моя цель номер один — стать парнем № 1 во всем мире. Итак, теперь я собираюсь победить его в матч-реванше"

Чендлер провел последние 2 года, добиваясь боя с Макгрегором, и даже работал тренером против команды бывшего чемпиона двух дивизионов на The Ultimate Fighter 31.

Они должны были провести бой на UFC 303, пока Макгрегор не снялся с турнира за несколько недель до его начала из-за травмы пальца ноги. Чендлер ожидает от Макгрегора резкой реакции, но он продолжил объяснять, почему этот поединок для него уже не так важен:

"Я знаю, что Конор уже там болтает. Очевидно, ему приходится говорить, бросать тень на меня и говорить, что я глупец, что я лишаю себя денег. Это самый важный бой, и сейчас он просто расстроен, его чувства задеты.

Но за все это время, я понял, что мне не нужен Конор Макгрегор, чтобы укрепить мое наследие в ММА. Я здесь, чтобы стать чемпионом, я здесь, чтобы быть № 1. Я подерусь Оливейрой 16 ноября в 'Мэдисон Сквер Гарден' — это будет мой третий бой в 'Мэдисон Сквер Гарден' с тех пор, как я выступаю в UFC.

Я собираюсь пойти туда выиграть бой, чтобы рефери подняли мою руку, а затем я собираюсь выиграть титул, или я, наконец, получить возможность вырвать душу Конора Макгрегора из его тела"

Чендлер и Оливейра впервые встретились еще в 2021 году на UFC 262, когда на кону стоял вакантный титул чемпиона в легком весе. И тогда Чарльз победил нокаутом во втором раунде.

Майкл рассказал, как недавно мог подраться с Холлоуэем

Макс Холлоуэй globallookpress.com

Чендлер утверждает, что он чуть не подрался на UFC 306. Он рассказал, что после того, как его запланированный поединок с Макгрегором на UFC 303 сорвался, лиги захотела устроить ему бой за пояс BMF с Максом Холлоуэем:

"Я уже собирался драться на UFC 306. Мне предложили бой с Максом. Я уважаю Макса, потому что Макс чемпион. Холлоуэй победит Илию Топурию, я верю в это"

Чендлер говорит, что по-прежнему собирается оставить открытым вариант для долгожданного боя с Макгрегором, но при этом он назвал свой реванш с Оливейрой претендентским.

Если Макгрегор не будет готов после этого, то "Айрон" с радостью проведет поединок с чемпионом в легкого веса Исламом Махачевым.

Что касается боя с Холлоуэем, то Чендлер принял его. Но все свелось к тому, что Макс получил поединок за титул в полулегком весе с Илией Топурией и поэтому бой с Майклом не состоялся:

"Я думаю, это было реалистично для меня, потому что я уже был в лагере, в форме и готов к бою. Если бы я был Максом, я бы тоже не согласился на бой в той ситуации, когда тебе дают пояс.

Я был взволнован тем, что, возможно, это была возможная возможность провести громкий бой Чендлер против Холлоуэя за пояс BMF на UFC 306, но на его месте я бы тоже его не принял.

Он был в отпуске или чем-то занимался, он наслаждался заслуженным отдыхом и не был готов отправиться в лагерь и драться с кем-то вроде меня"

Хотя Чендлеру не довелось встретиться с человеком, которого он очень уважает, в лице Холлоуэя на UFC 306, трехкратный чемпион Bellator в легком весе считает, что этот поединок безусловно, может состояться в следующем году.

"Этот бой, я думаю, состоится в 2025 году, и я взволнован этим. Оливейра, Ислам, Конор, Макс — у меня впереди несколько важных боев. Они все будут захватывающими, ребята", — добавил в заключении Чендлер.