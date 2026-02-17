В очередном экспрессе разберем матчи в АПЛ и Лиге чемпионов. Спортивный редактор LiveSport.Ru Иван Романов подготовил прогноз на матч Экспресс дня 18 февраля с коэффициентом для ставки за 4.35.

«Вулверхэмптон» — «Арсенал»

Футбол. Чемпионат Англии

«Вулверхэмптон» остается главным аутсайдером АПЛ. После 26 туров у команды всего девять очков и последнее место в таблице. Отставание от спасительной 17-й позиции составляет 18 баллов — шансы на выживание выглядят минимальными.

Даже приход Роба Эдвардса ситуацию кардинально не изменил. Тем не менее «волки» время от времени завоевывают баллы — в прошедшем туре им удалось сыграть вничью в гостях с «Ноттингем Форест». В лазарете у «Вулверхэмптона» три футболиста. Не факт, что выйдет на поле защитник Тоти. Точно не сыграют Хван Хи Чхан и Андре.

Команда Микеля Артеты проводит 2026 год неоднозначно. В конце января была трёхматчевая серия без побед в чемпионате — ничьи с «Ноттингем Форест» и «Ливерпулем», а также фиаско во встрече с «Манчестер Юнайтед» (2:3). Однако затем «канониры» пришли в себя, разгромив «Лидс» и «Сандерленд». Также лондонский коллектив успешно выступил в еврокубках и дошлел до финала Кубка лиги.

В последнем туре АПЛ «Арсеналу» не удалось одолеть «Брентфорд» (1:1). Игра завершилась со счетом 1:1. В результате отрыв от идущего вторым «Манчестер Сити» сократился до четырёх очков.

Ставка: Обе не забьют за 1.61.

«Брюгге» — «Атлетико»

Футбол. Лига чемпионов

«Брюгге» второй сезон подряд пробивается в предварительный раунд плей-офф Лиги чемпионов. Как и в прошлом розыгрыше, бельгийцы пробились в 1/16 финала в последний момент.

Напомним, «Брюгге» завершил общий этап ЛЧ-2025/26 уверенной домашней победой над «Марселем» (3:0), причём французы были прямыми конкурентами за выход в плей-офф. После этого бельгийцы провели несколько матчей в национальном чемпионате, но очевидно, что подготовка к еврокубковой встрече велась целенаправленно.

«Атлетико» сейчас не хватает стабильности. Команда Диего Симеоне в последние недели выглядит крайне неровно: поражение от «Будё-Глимт», ничья с «Леванте», затем разгром «Бетиса» (5:0), после чего — эффектный разгром «Барселоны» со счётом 4:0.

«Брюгге» максимально мотивирован на битву с испанским грандом, хотя букмекеры считают фаворитом именно «Атлетико». В Примере «матрасники» идут третьими, но догнать лидирующих «Барселону» и мадридский «Реал» будет крайне сложно. В прошлом сезоне «Атлетико» избежал предварительного раунда, однако вылетел уже на первой стадии плей-офф.

Ставка: «Брюгге» не проиграет за 1.89.

«Карабах» — «Ньюкасл»

Футбол. Лига чемпионов

«Карабах» проводит весьма достойный сезон и уже превзошёл ожидания многих экспертов. Азербайджанский клуб завершил основной этап Лига чемпионов на 22-м месте, набрав 10 очков в восьми матчах. Для представителя не топ-чемпионата это серьёзное достижение, особенно с учётом уровня оппонентов.

В нападении «Карабах» действует смело — в среднем забивает больше одного гола за встречу. В последних пяти играх во всех турнирах команда одержала три победы, в том числе над «Имишли» (1:0) и «Шамахы» (2:1). К предстоящему матчу Лиги чемпионов «Карабах» подходит без кадровых потерь.

«Ньюкасл» завершил общий этап турнира на 12-й позиции с 14 очками. Англичане в среднем забивают около двух мячей за игру, однако стабильностью не отличаются. В последних пяти матчах у «сорок» две победы при трёх неудачных результатах, а оборона регулярно допускает ошибки.

У гостей травмированы Бруно Гимарайнс, Жоэлинтон и Фабиан Шер. Букмекеры склоняются к победе «Ньюкасла», что логично, учитывая уровень АПЛ и глубину состава «сорок». Но матчи в Азербайджане традиционно складываются непросто для гостей.«Карабах» уверенно чувствует себя дома и готов дать бой любому фавориту. Ожидается упорное противостояние, в котором интрига сохранится до ответного матча.

Ставка: Победа «Ньюкасла» за 1.43.

Общий коэффициент — 4.35.