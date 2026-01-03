В очередном экспрессе разберем игры английской Премьер-лиги, испанской Примеры и итальянской Серии А

«Лидс» — «Манчестер Юнайтед»

Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ

Команда из Лидса борется за выживание в текущем сезоне. В активе «павлинов» в настоящий момент 21 очко и 16-е место в турнирной таблице. «Белые» на семь очков опережают зону вылета, но пока что не могут чувствовать себя спокойно. «Лидс» за 19 матчей смог забить 25 мячей, а пропустил 32.

Подопечные Даниеля Фарке сейчас имеют серию из шести матчей без поражений. В последних турах «Лидс» сыграл вничью с «Ливерпулем» (0:0) и «Сандерлендом» (1:1). До этого же команда выиграла у «Кристал Пэлас» (4:1). Перед этим же команда из одноименного города также поделила очки с «Брентфордом» (1:1) и «Ливерпулем» (3:3).

«Красные дьяволы» никак не могут обрести стабильность и пока что не входят в лидирующую группу. В настоящий момент команда из Манчестера идет на шестой строчке в турнирной таблице. В активе манчестерцев 30 очков. Они на три балла отстают от зоны Лиги чемпионов, на девять очков от тройки сильнейших и на 15 пунктов от лидера. У «Манчестер Юнайтед» сейчас следующая разница забитых и пропущенных мячей — 33:29.

Подопечные Рубена Аморима в прошлом туре не смогли обыграть главного аутсайдера лиги — «Вулверхэмптон» (1:1). До этого же «Манчестер Юнайтед» сломил сопротивление «Ньюкасла» (1:0), но уступил «Астон Вилле» (1:2). Перед этим же команда поделила очки с «Борнмутом» (4:4) и разгромила тот же «Вулверхэмптон» (4:1).

Наш прогноз: обе команды забьют за 1,63.

«Реал» — «Бетис»

Футбол. Чемпионат Испании. Ла Лига

Мадридская команда продолжает погоню за «Барселоной» и за первым место в турнирной таблице. Сейчас в активе «галактикос» 42 зачетных балла и вторая строчка. «Сливочные» на четыре очка отстают от первой «Барселоны». За 18 матчей мадридцы смогли 36 раз поразить ворота соперника и 16 раз пропустили в свои.

Сейчас у «Реала» серия из трех победных матчей. В прошлом туре коллектив из Мадрида выиграл у «Севильи» (2:0), а до этого смог пройти «Талаверу» (3:2) в Кубке Испании. Перед этим подопечные Хаби Алонсо также победили «Алавес» (2:1). А вот перед этим «Реал» проиграл «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов и «Сельте» (0:2) в Примере.

У севильского коллектива в настоящий момент 28 очков и шестое место в турнирной таблице Примеры. «Бетикос» пока что находится в борьбе за высокие места и отстает от зоны Лиги чемпионов на семь баллов. Севильцы в текущем сезоне забили 29 мячей. Пропустили же «белые» на десять мячей меньше.

В прошлых играх «гелиополиты» обыграли «Хетафе» (4:0) в Примере и «Мурсию» (2:0) в Кубке Испании. До этого же команда из Севильи сыграла вничью с «Райо Вальекано» (0:0). Последнее же поражение «Бетиса» датировано еще 6 декабря, когда подопечные Мануэля Пеллегрини на своем поле уступили «Барселоне» (3:5).

Наш прогноз: победа «Реала» за 1,45.

«Лацио» — «Наполи»

Футбол. Чемпионат Италии. Серия А

Команда из Рима не борется за высокие места в текущем сезоне Серии А. В активе «бело-небесно-голубых» в настоящий момент только 24 очка. Римляне располагаются на восьмой строчке и на целых девять баллов отстает от зоны Лиги чемпионов. «Орлы» вряд ли смогут побороться даже за место в топ-5. Римский коллектив играет нерезультативно, имея разницу забитых и пропущенных мячей — 18:12.

В последних играх «Лацио» поделил очки с «Удинезе» (1:1) и «Кремонезе» (0:0). До этого же подопечные Маурицио Сарри победили «Парму» (1:0) и сыграли вничью с «Болоньей» (1:1). Также «Лацио» смог пробиться в четвертьфинал Кубка Италии, победив «Милан» (1:0).

Неаполитанский коллектив продолжает защиту титула чемпионов Италии. Сейчас на счету «голубых» 34 очка. Команда из Неаполя располагается на третьем месте в турнирной таблице, уступая только «Милану» и «Интеру». «Партенопейцы» снова находятся в борьбе за Скудетто. Неаполитанцы за 16 матчей забили 24 мяча, а пропустили всего 13.

Сейчас «Наполи» имеет серию из трех подряд победных матчей. В прошлой игре подопечные Антонио Конте победили «Кремонезе» (2:0), а до этого смогли выиграть у «Милана» (2:0) и «Болоньи» (2:0) в Суперкубке Италии, выиграв турнир. А вот до этого «Наполи» проиграл «Удинезе» (0:1) в Серии А и «Бенфике» (0:2) в Лиге чемпионов.

Наш прогноз: тотал меньше 2,5 за 1,50.

