В очередном экспрессе разберем игры английской Премьер-лиги, испанской Примеры и итальянской Серии А

Сергей СноповСергей СноповРедактор отдела ФутболПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

«Лидс» — «Манчестер Юнайтед»

Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ

Команда из Лидса борется за выживание в текущем сезоне.  В активе «павлинов» в настоящий момент 21 очко и 16-е место в турнирной таблице.  «Белые» на семь очков опережают зону вылета, но пока что не могут чувствовать себя спокойно. «Лидс» за 19 матчей смог забить 25 мячей, а пропустил 32.

Подопечные Даниеля Фарке сейчас имеют серию из шести матчей без поражений.  В последних турах «Лидс» сыграл вничью с «Ливерпулем» (0:0) и «Сандерлендом» (1:1).  До этого же команда выиграла у «Кристал Пэлас» (4:1).  Перед этим же команда из одноименного города также поделила очки с «Брентфордом» (1:1) и «Ливерпулем» (3:3).

«Красные дьяволы» никак не могут обрести стабильность и пока что не входят в лидирующую группу.  В настоящий момент команда из Манчестера идет на шестой строчке в турнирной таблице.  В активе манчестерцев 30 очков.  Они на три балла отстают от зоны Лиги чемпионов, на девять очков от тройки сильнейших и на 15 пунктов от лидера.  У «Манчестер Юнайтед» сейчас следующая разница забитых и пропущенных мячей — 33:29.

Подопечные Рубена Аморима в прошлом туре не смогли обыграть главного аутсайдера лиги — «Вулверхэмптон» (1:1).  До этого же «Манчестер Юнайтед» сломил сопротивление «Ньюкасла» (1:0), но уступил «Астон Вилле» (1:2).  Перед этим же команда поделила очки с «Борнмутом» (4:4) и разгромила тот же «Вулверхэмптон» (4:1).

Наш прогноз: обе команды забьют за 1,63.

«Реал» — «Бетис»

Футбол. Чемпионат Испании. Ла Лига

Мадридская команда продолжает погоню за «Барселоной» и за первым место в турнирной таблице.  Сейчас в активе «галактикос» 42 зачетных балла и вторая строчка.  «Сливочные» на четыре очка отстают от первой «Барселоны».  За 18 матчей мадридцы смогли 36 раз поразить ворота соперника и 16 раз пропустили в свои.

Сейчас у «Реала» серия из трех победных матчей.  В прошлом туре коллектив из Мадрида выиграл у «Севильи» (2:0), а до этого смог пройти «Талаверу» (3:2) в Кубке Испании.  Перед этим подопечные Хаби Алонсо также победили «Алавес» (2:1).  А вот перед этим «Реал» проиграл «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов и «Сельте» (0:2) в Примере.

У севильского коллектива в настоящий момент 28 очков и шестое место в турнирной таблице Примеры.  «Бетикос» пока что находится в борьбе за высокие места и отстает от зоны Лиги чемпионов на семь баллов.  Севильцы в текущем сезоне забили 29 мячей.  Пропустили же «белые» на десять мячей меньше.

Прогнозы и ставки на футбол

В прошлых играх «гелиополиты» обыграли «Хетафе» (4:0) в Примере и «Мурсию» (2:0) в Кубке Испании.  До этого же команда из Севильи сыграла вничью с «Райо Вальекано» (0:0).  Последнее же поражение «Бетиса» датировано еще 6 декабря, когда подопечные Мануэля Пеллегрини на своем поле уступили «Барселоне» (3:5).

Наш прогноз: победа «Реала» за 1,45.

«Лацио» — «Наполи»

Футбол. Чемпионат Италии. Серия А

Команда из Рима не борется за высокие места в текущем сезоне Серии А.  В активе «бело-небесно-голубых» в настоящий момент только 24 очка.  Римляне располагаются на восьмой строчке и на целых девять баллов отстает от зоны Лиги чемпионов.  «Орлы» вряд ли смогут побороться даже за место в топ-5.  Римский коллектив играет нерезультативно, имея разницу забитых и пропущенных мячей — 18:12.

В последних играх «Лацио» поделил очки с «Удинезе» (1:1) и «Кремонезе» (0:0).  До этого же подопечные Маурицио Сарри победили «Парму» (1:0) и сыграли вничью с «Болоньей» (1:1).  Также «Лацио» смог пробиться в четвертьфинал Кубка Италии, победив «Милан» (1:0).

Неаполитанский коллектив продолжает защиту титула чемпионов Италии.  Сейчас на счету «голубых» 34 очка.  Команда из Неаполя располагается на третьем месте в турнирной таблице, уступая только «Милану» и «Интеру».  «Партенопейцы» снова находятся в борьбе за Скудетто.  Неаполитанцы за 16 матчей забили 24 мяча, а пропустили всего 13.

Сейчас «Наполи» имеет серию из трех подряд победных матчей.  В прошлой игре подопечные Антонио Конте победили «Кремонезе» (2:0), а до этого смогли выиграть у «Милана» (2:0) и «Болоньи» (2:0) в Суперкубке Италии, выиграв турнир.  А вот до этого «Наполи» проиграл «Удинезе» (0:1) в Серии А и «Бенфике» (0:2) в Лиге чемпионов.

Наш прогноз: тотал меньше 2,5 за 1,50.

3.54ЭкспрессСтавка на матч #1Поставить

Общий коэффициент — 3,54.