В сегодняшнем экспрессе рассмотрим встречи Серии А, Лиги 1 и АПЛ.

«Лион» — «Гавр»

Футбол. Чемпионат Франции. Лига 1

После отличного старта сезона результаты «Лиона» в последнее время немного упали, что неудивительно, учитывая короткую скамейку запасных в клубе. В некоторых матчах тренер главный «ткачей» Паоло Фонсека вынужден был ротировать состав и выпускать необстрелянных юнцов из дубля.

Также большим ударом стала травма лучшего футболиста Малика Фофана, который уже пропустил несколько матчей. Но все равно при таких потерях «Лион» пока продолжает занимать 5-е место в Лиге 1 и лидировать в таблице общего этапа Лиги Европы.

После 15 туров «Гавр» идет сейчас на 15-й строчке в чемпионате Франции, что для довольно бедной команды является неплохим результатом. Главный тренер Дидье Дигар второй сезон работает в клубе и в межсезонье поменял состав примерно на 70%.

Сейчас «Гавр» является более голодной и жесткой командой по сравнению с прошлым сезоном, дает бой фаворитам и с ним никому не будет легко. В прошлом туре с «Парижем» (0:0) команда играла гораздо лучше, заслуживала победы, но в конце встречи не смогла реализовать пенальти.

Наш прогноз: победа «Гавра» с форой +1,5 за 1,48.

«Болонья» — «Ювентус»

Футбол. Чемпионат Италии. Серия А

Под руководством Винценцо Итальяно «Болонья» постепенно утверждается в числе лидеров итальянского футбола. В первый же год своего руководства он завоевал Кубок Италии и снова вывел команду в еврокубки.

Прогнозы и ставки на футбол

Сейчас «Болонья» занимает 5-е место в Серии А, но при этом Итальяно часто отдавал предпочтение матчам Лиги Европы, а в чемпионате выставлял не самый сильный состав. Но в игре с «Ювентусом», который далек от своей лучшей формы, вряд ли стоит ждать ротации, а играть будут все сильнейшие. Также стоит ждать в основе Федерико Бернардески, который будет играть против своего бывшего клуба.

Пока смена Игора Тудора на Лучано Спалллетти не сильно пошла на пользу «Ювентусу». «Старая синьора» продолжает идти на 7-м месте в Серии А, а всплеск в его игре был только в первых матчах после прихода нового алленаторе.

В последнем туре чемпионата с «Наполи» (1:2) «Ювентус» был на удивление пассивен, а Спаллетти подвергся жесткой критике со стороны СМИ и болельщиков клуба за трусливую тактику и неверный выбор состава. В ЛЧ тоже пришлось повозиться со скромным «Пафосом» (2:0), а голы были забиты в конце. Сейчас «Болонья» точно не слабее «Юве», который будет без Влаховича.

Наш прогноз: хозяева не проиграют за 1,50.

«Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити»

Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ

Постепенно батарейки «Кристал Пэлас» начинают садиться, что неудивительно, так как сложно вывезти игру на три фронта обоймой из 14-15 футболистов. Главный тренер Оливер Гласнер итак творит чудеса, но даже он в одном интервью после матча упрекнул свое руководство за отсутствие трансферов и прижимистость.

Пока «Кристал Пэлас» идет на четвертом месте в АПЛ с 26 очками, а в ЛЕ идет в середине таблицы и претендует на выход в АПЛ. В последнем туре чемпионата в гостях был обыгран «Фулхэм» (2:1), а еврокубках скромный «Шелбурн» (3:0).

Сейчас «Манчестер Сити» в отличной форме и когда не занимается ерундой, как в играх с «Лидсом» (3:2) и «Ноттингемом» (5:4), в которых заранее расслаблялся и близко подпускал соперников, легко доводит матчи до победы.

Пеп Гвардиола наконец нашел оптимальные сочетания в атаке, в отличной физической форме Фоден, Шерки, Доку и Холланн. В ЛЧ на неделе был в прекрасном стиле обыгран «Реал» (2:1), а до этого в Премьер-лиге на своем поле крепкий сейчас «Сандерленд» (3:0).

Наш прогноз: победа «Ман Сити» с форой 0 за 1,45.

3.22 Экспресс Ставка на матч #1 Поставить →

Общий коэффициент — 3,22.