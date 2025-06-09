ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Экспресс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Марко НиколичНичего личного — это бизнес. Николич после триумфа с ЦСКА сбегает в греческий АЕК Виктор ДьекерешТрансферные приоритеты «Арсенала»: Дьекереш должен стать новой «девяткой», а Троссарду пора на выход Илья КухарчукИлья Кухарчук: Раньше ветераны в командах говорили — «кто не пьёт, тот не играет»
  • 16:45
    • Лучано Спаллетти покинул сборную Италии
    Все новости спорта

    Италия катком пройдет по Молдове, Эстония крупно не проиграет Норвегии

    Экспресс дня 9 июня. Ставки и прогнозы на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 9 июня
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Николо Барелла
    В очередном экспрессе рассмотрим матчи отборочного турнира ЧМ-2026. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    Казахстан — Северная Македония

    Футбол. Отборочный матч ЧМ-2026. Групповой этап

    Пока Казахстан имеет три очка после двух матчей, победив в гостях очень слабый Лихтенштейн со счетом 2:0. Также было поражение в гостях от Уэльса (1:3).

    Пока Казахстан при новом наставнике Алиеве оставляет более приятное впечатление, чем при прежнем тренере Черчесове, но до прогресса пока еще далеко. В преддверии игры с Северной Македонии казахи потерпели разгромное поражение в товарищеском матче от Беларуси (1:4).

  • Северная Македония выгрызла ничью у Бельгии: Алиоски забил шедевр в концовке
  • Бельгийцы выглядели более блеклыми, чем обычно
  • Вчера

    • Северная Македония стартовала довольно удачно в отборе на ЧМ-2026 и сейчас имеет пять очков после трех сыгранных матчей. Причем, два из них были добыты после игр с прямыми конкурентами Уэльсом (1:1) и Бельгией (1:1).

    Также был разгром Лихтенштейна со счетом 3:0. Северная Македония играет в очень плотный и жесткий футбол, который неприятен любому сопернику. На специфическом поле Казахстана с учетом непростой логистики вряд ли тут стоит ждать много голов.

    Наш прогноз: тотал меньше 2,5 за 1,61.

    Эстония — Норвегия

    Футбол. Отборочный матч ЧМ-2026. Групповой этап

    Сейчас Эстония имеет три очка после трех сыгранных матчей и для того, чтобы сохранить надежды побороться за выход на ЧМ-2026, надо хотя бы цеплять одно очко.

    200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 5EURИгратьФрибет по промо LIVESPORTbc

    Единственные три очка Эстония набрала после победы над Молдовой (3:2), также были два поражения от Израиля (1:3, 1:2) в довольно упорной борьбе.

  • Сонное продолжение безупречной серии Тухеля: Англия скучно обыграла Андорру
  • Кейн продолжает забивать за сборную
  • Вчера

    • В прошлом туре Норвегия сотворила небольшую сенсацию, разгромив на своем поле Италию (3:0). Холанн и компания полностью подавили итальянцев в первом тайме, забив трижды, а после перерыва спокойно контролировали ход игры.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Также команда обыграла ранее Израиль (4:2) в гостях и разгромила Молдову (5:0). После такого яркого перфоманса, как с Италией настроиться на карлика, каковым является Эстония, будет проблематично. Это чистая психология. Также стоит учесть небольших размеров поле в Таллине, что будет плюсом для обороняющейся команды.

    Наш прогноз: победа Эстонии с форой +3 за 1,58.

    Италия — Молдова

    Футбол. Отборочный матч ЧМ-2026. Групповой этап

    После позора Италии в прошлой игре от Норвегии (0:3) в отставку был отправлен главный тренер Лучано Спаллетти. Уже даже появились слухи, что Скуадру Адзурру не против возглавить Стефано Пиоли или Клаудио Раньери.

    Обычно футболисты после смены главного тренера играют с воодушевлением, все-таки надо показать себя перед будущим наставником. Молдавии придется несладко с первых минут против суператакующего состава сборной Италии.

  • Итальянская трагедия в Осло: Норвегия не заметила команду Спалетти
  • Скуадра Адзурра снова буксует в отборе на Чемпионат Мира
  • Вчера

    • Молдова постепенно скатилась к уровню аутсайдеров европейского футбола. В стране давно не рождаются игроки даже уровня РПЛ (Моцпан не смог даже закрепиться в «Факеле»), не говоря уже о более серьезных чемпионатах.

    После двух туров Молдова не имеет очков, проиграв дома конкуренту Эстонии (2:3) и получив баранку от Норвегии (0:5). Перед этим матчем также было поражение от Польши (0:2) в товарищеской игре. Разве сможет Молдова что-либо противопоставить разъяренным и мотивированным итальянцам?

    Наш прогноз: победа Италии с форой -1 в первом тайме за 1,64.

    Общий коэффициент — 4,17.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.10
  • Прогноз на матч Грузия — Кабо-Верде
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Расинг — Мирандес
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Бейлек — Химинес Касинцева
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Бондарь — Тодони
  • Теннис
  • Сегодня в 20:30
    •  2.55
  • Прогноз на матч Португалия — Испания
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.43
  • Экспресс дня 8 июня
  • Сегодня в 22:00
    •  9.00
  • Прогноз на матч Португалия — Испания
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Портленд Тимберс — Сент-Луис Сити
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Оклахома — Индиана
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Ванкувер Уайткэпс — Сиэтл Саундерс
  • Футбол
  • Завтра в 04:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Спортинг Канзас-Сити
  • Футбол
  • Завтра в 04:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Ван де Зандшульп — Беллуччи
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Боржеш — Басаваредди
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Баутиста-Агут — Хуркач
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Экспресс дня 9 июня: прогноз и ставка за 4.17, статистика, коэффициенты матча 09.06.202521:45. Италия катком пройдет по Молдове, Эстония крупно не проиграет Норвегии
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры