Экспресс дня 9 июня. Ставки и прогнозы на футбол

В очередном экспрессе рассмотрим матчи отборочного турнира ЧМ-2026. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

Казахстан — Северная Македония

Футбол. Отборочный матч ЧМ-2026. Групповой этап

Пока Казахстан имеет три очка после двух матчей, победив в гостях очень слабый Лихтенштейн со счетом 2:0. Также было поражение в гостях от Уэльса (1:3).

Пока Казахстан при новом наставнике Алиеве оставляет более приятное впечатление, чем при прежнем тренере Черчесове, но до прогресса пока еще далеко. В преддверии игры с Северной Македонии казахи потерпели разгромное поражение в товарищеском матче от Беларуси (1:4).

Северная Македония стартовала довольно удачно в отборе на ЧМ-2026 и сейчас имеет пять очков после трех сыгранных матчей. Причем, два из них были добыты после игр с прямыми конкурентами Уэльсом (1:1) и Бельгией (1:1).

Также был разгром Лихтенштейна со счетом 3:0. Северная Македония играет в очень плотный и жесткий футбол, который неприятен любому сопернику. На специфическом поле Казахстана с учетом непростой логистики вряд ли тут стоит ждать много голов.

Наш прогноз: тотал меньше 2,5 за 1,61.

Эстония — Норвегия

Футбол. Отборочный матч ЧМ-2026. Групповой этап

Сейчас Эстония имеет три очка после трех сыгранных матчей и для того, чтобы сохранить надежды побороться за выход на ЧМ-2026, надо хотя бы цеплять одно очко.

Единственные три очка Эстония набрала после победы над Молдовой (3:2), также были два поражения от Израиля (1:3, 1:2) в довольно упорной борьбе.

В прошлом туре Норвегия сотворила небольшую сенсацию, разгромив на своем поле Италию (3:0). Холанн и компания полностью подавили итальянцев в первом тайме, забив трижды, а после перерыва спокойно контролировали ход игры.

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Также команда обыграла ранее Израиль (4:2) в гостях и разгромила Молдову (5:0). После такого яркого перфоманса, как с Италией настроиться на карлика, каковым является Эстония, будет проблематично. Это чистая психология. Также стоит учесть небольших размеров поле в Таллине, что будет плюсом для обороняющейся команды.

Наш прогноз: победа Эстонии с форой +3 за 1,58.

Италия — Молдова

Футбол. Отборочный матч ЧМ-2026. Групповой этап

После позора Италии в прошлой игре от Норвегии (0:3) в отставку был отправлен главный тренер Лучано Спаллетти. Уже даже появились слухи, что Скуадру Адзурру не против возглавить Стефано Пиоли или Клаудио Раньери.

Обычно футболисты после смены главного тренера играют с воодушевлением, все-таки надо показать себя перед будущим наставником. Молдавии придется несладко с первых минут против суператакующего состава сборной Италии.

Молдова постепенно скатилась к уровню аутсайдеров европейского футбола. В стране давно не рождаются игроки даже уровня РПЛ (Моцпан не смог даже закрепиться в «Факеле»), не говоря уже о более серьезных чемпионатах.

После двух туров Молдова не имеет очков, проиграв дома конкуренту Эстонии (2:3) и получив баранку от Норвегии (0:5). Перед этим матчем также было поражение от Польши (0:2) в товарищеской игре. Разве сможет Молдова что-либо противопоставить разъяренным и мотивированным итальянцам?

Наш прогноз: победа Италии с форой -1 в первом тайме за 1,64.

Общий коэффициент — 4,17.