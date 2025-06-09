Экспресс дня 9 июня. Ставки и прогнозы на футбол

Казахстан — Северная Македония
Футбол. Отборочный матч ЧМ-2026. Групповой этап
Пока Казахстан имеет три очка после двух матчей, победив в гостях очень слабый Лихтенштейн со счетом 2:0. Также было поражение в гостях от Уэльса (1:3).
Пока Казахстан при новом наставнике Алиеве оставляет более приятное впечатление, чем при прежнем тренере Черчесове, но до прогресса пока еще далеко. В преддверии игры с Северной Македонии казахи потерпели разгромное поражение в товарищеском матче от Беларуси (1:4).
Северная Македония стартовала довольно удачно в отборе на ЧМ-2026 и сейчас имеет пять очков после трех сыгранных матчей. Причем, два из них были добыты после игр с прямыми конкурентами Уэльсом (1:1) и Бельгией (1:1).
Также был разгром Лихтенштейна со счетом 3:0. Северная Македония играет в очень плотный и жесткий футбол, который неприятен любому сопернику. На специфическом поле Казахстана с учетом непростой логистики вряд ли тут стоит ждать много голов.
Наш прогноз: тотал меньше 2,5 за 1,61.
Эстония — Норвегия
Футбол. Отборочный матч ЧМ-2026. Групповой этап
Сейчас Эстония имеет три очка после трех сыгранных матчей и для того, чтобы сохранить надежды побороться за выход на ЧМ-2026, надо хотя бы цеплять одно очко.
Единственные три очка Эстония набрала после победы над Молдовой (3:2), также были два поражения от Израиля (1:3, 1:2) в довольно упорной борьбе.
В прошлом туре Норвегия сотворила небольшую сенсацию, разгромив на своем поле Италию (3:0). Холанн и компания полностью подавили итальянцев в первом тайме, забив трижды, а после перерыва спокойно контролировали ход игры.
Также команда обыграла ранее Израиль (4:2) в гостях и разгромила Молдову (5:0). После такого яркого перфоманса, как с Италией настроиться на карлика, каковым является Эстония, будет проблематично. Это чистая психология. Также стоит учесть небольших размеров поле в Таллине, что будет плюсом для обороняющейся команды.
Наш прогноз: победа Эстонии с форой +3 за 1,58.
Италия — Молдова
Футбол. Отборочный матч ЧМ-2026. Групповой этап
После позора Италии в прошлой игре от Норвегии (0:3) в отставку был отправлен главный тренер Лучано Спаллетти. Уже даже появились слухи, что Скуадру Адзурру не против возглавить Стефано Пиоли или Клаудио Раньери.
Обычно футболисты после смены главного тренера играют с воодушевлением, все-таки надо показать себя перед будущим наставником. Молдавии придется несладко с первых минут против суператакующего состава сборной Италии.
Молдова постепенно скатилась к уровню аутсайдеров европейского футбола. В стране давно не рождаются игроки даже уровня РПЛ (Моцпан не смог даже закрепиться в «Факеле»), не говоря уже о более серьезных чемпионатах.
После двух туров Молдова не имеет очков, проиграв дома конкуренту Эстонии (2:3) и получив баранку от Норвегии (0:5). Перед этим матчем также было поражение от Польши (0:2) в товарищеской игре. Разве сможет Молдова что-либо противопоставить разъяренным и мотивированным итальянцам?
Наш прогноз: победа Италии с форой -1 в первом тайме за 1,64.
Общий коэффициент — 4,17.