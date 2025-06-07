Северная Македония выгрызла ничью у Бельгии: Алиоски забил шедевр в концовке

Скопье давно привык к шумным футбольным вечерам. Но даже по местным меркам пятничная драма в рамках отбора к чемпионату мира-2026 была особенной. Северная Македония выдала впечатляющий матч против Бельгии и на последних минутах основного времени спаслась усилиями своего лидера — Эджана Алиоски. Его пушечный удар с левой принес ничью (1:1), которую по праву можно считать успехом для балканской команды.

Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа J Северная Македония — Бельгия 1:1 Голы: 0:1 Максим Де Кёйпер (29'), 1:1 Эгзиян Алиоски (87'), 1:2 Льюис Фергюсон (автогол) (45') Северная Македония: Столе Димитриевски, Боян Илиевски (Стефан Ашковски, 80'), Джоко Зайков, Висар Муслиу, Эгзиян Алиоски, Яни Атанасов (Агон Элези, 46'), Элиф Элмас, Энис Барди, Боян Миовски (Милан Ристовски, 85'), Andrej Stojchevski (Дарко Чурлинов, 57'), Tihomir Kostadinov (Димитар Митровски, 80') Бельгия: Матц Зельс, Алексис Салемакерс, Максим Де Кёйпер (Артур Теате, 78'), Зено Дебаст, Ваут Фас, Тома Мёнье (Кони де Винтер, 55'), Ханс Ванакен (Амаду Онана, 55'), Кевин Де Брёйне (Юри Тилеманс, 55'), Николас Раскин, Жереми Доку, Ромелу Лукаку (Луа Опенда, 82') Предупреждения: Яни Атанасов (15'), Висар Муслиу (66'), Боян Илиевски (71'), Энис Барди (76'), Димитар Митровски (81'), Милан Ристовски (90 + 4')

Северная Македония встретила матч в приподнятом настроении: 4 очка в первых двух турах, уверенная игра, растущие амбиции. И эти амбиции хозяева начали реализовывать с первых же минут. У команды был чёткий план: активное давление в центре, постоянные подключения флангов и риск в финальной трети.

Именно риск едва не дал плоды уже в дебюте. Эльмас исполнил настоящий шедевр — удар с дуги штрафной в дальнюю девятку, но мяч предательски угодил в стойку. Алиоски тут же замыкал отскок — и… тоже в каркас, только другой! За какие-то секунды — два попадания в штангу, и ни одного гола. Это был тревожный звонок для бельгийской обороны, и она отреагировала… никак.

Зато Бельгия извлекла максимум из минимума. На 28-й минуте Лукаку прорвался в штрафную, пробил в голкипера, и Де Кёйпер оказался первым на добивании. 0:1 — и это был один из немногих осмысленных выпадов гостей в первом тайме. Команда Руди Гарсии, начавшая отборочную кампанию только сейчас, явно испытывала проблемы с темпом и взаимодействием.

Северная Македония — Бельгия globallookpress.com

VAR против хозяев и бельгийские полумоменты

После перерыва македонцы вновь вышли заряженными. И, казалось, нашли быстрый ответ: удар Эльмаса, рикошет от Илиевски, мяч в сетке — стадион ликует. Но VAR оказался безжалостен — офсайд. Это решение лишь усилило накал, и игра стала напоминать перетягивание каната.

Бельгия в эти минуты искала второй гол, но делала это скорее по инерции. Ближе всех был Раскин, но его удар после прострела Доку вновь оказался в штанге. Это уже третье попадание в каркас за вечер, и, что характерно, ни одного точного удара из открытой позиции.

Волшебство Алиоски

Когда матч стремительно приближался к финальному свистку, Северная Македония всё ещё верила. И эта вера материализовалась в гол. На 86-й минуте Дарко Чурлинов исполнил филигранную подачу с фланга — чуть за спину защитникам, в зону между линиями. Алиоски включился в эпизод молниеносно, опередил опекуна, подстроился и с лёта левой ногой зарядил в ближнюю девятку. Никаких шансов у вратаря, никаких сомнений — 1:1, и целый стадион сходит с ума.

Северная Македония — Бельгия gettyimages.com

Для Алиоски это не просто гол. Это — символ лидерства, зрелости и класса. Он провёл идеальный матч: разрывал фланг, успевал в подстраховку, бил в каркас, забил шедевр. Безусловно, MVP встречи.

После трёх туров Северная Македония сохраняет статус непобеждённой (1 победа, 2 ничьих) и занимает второе место в группе J. Соперники — в зоне досягаемости. Бельгия же начинает с ничьей и занимает четвёртую строчку. Пока рано делать выводы, но начало откровенно вялое. Особенно с учётом класса игроков и ожиданий.

Интересно, что по xG Бельгия имела 2.16 против 1.29 у македонцев — но это ещё одно подтверждение старой истины: цифры не всегда решают на поле. Особенно в матчах сборных, где индивидуальные вспышки происходят чаще обычного.