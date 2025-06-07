Северная Македония выгрызла ничью у Бельгии: Алиоски забил шедевр в концовке

Северная Македония встретила матч в приподнятом настроении: 4 очка в первых двух турах, уверенная игра, растущие амбиции. И эти амбиции хозяева начали реализовывать с первых же минут. У команды был чёткий план: активное давление в центре, постоянные подключения флангов и риск в финальной трети.
Именно риск едва не дал плоды уже в дебюте. Эльмас исполнил настоящий шедевр — удар с дуги штрафной в дальнюю девятку, но мяч предательски угодил в стойку. Алиоски тут же замыкал отскок — и… тоже в каркас, только другой! За какие-то секунды — два попадания в штангу, и ни одного гола. Это был тревожный звонок для бельгийской обороны, и она отреагировала… никак.
Зато Бельгия извлекла максимум из минимума. На 28-й минуте Лукаку прорвался в штрафную, пробил в голкипера, и Де Кёйпер оказался первым на добивании. 0:1 — и это был один из немногих осмысленных выпадов гостей в первом тайме. Команда Руди Гарсии, начавшая отборочную кампанию только сейчас, явно испытывала проблемы с темпом и взаимодействием.
VAR против хозяев и бельгийские полумоменты
После перерыва македонцы вновь вышли заряженными. И, казалось, нашли быстрый ответ: удар Эльмаса, рикошет от Илиевски, мяч в сетке — стадион ликует. Но VAR оказался безжалостен — офсайд. Это решение лишь усилило накал, и игра стала напоминать перетягивание каната.
Бельгия в эти минуты искала второй гол, но делала это скорее по инерции. Ближе всех был Раскин, но его удар после прострела Доку вновь оказался в штанге. Это уже третье попадание в каркас за вечер, и, что характерно, ни одного точного удара из открытой позиции.
Волшебство Алиоски
Когда матч стремительно приближался к финальному свистку, Северная Македония всё ещё верила. И эта вера материализовалась в гол. На 86-й минуте Дарко Чурлинов исполнил филигранную подачу с фланга — чуть за спину защитникам, в зону между линиями. Алиоски включился в эпизод молниеносно, опередил опекуна, подстроился и с лёта левой ногой зарядил в ближнюю девятку. Никаких шансов у вратаря, никаких сомнений — 1:1, и целый стадион сходит с ума.
Для Алиоски это не просто гол. Это — символ лидерства, зрелости и класса. Он провёл идеальный матч: разрывал фланг, успевал в подстраховку, бил в каркас, забил шедевр. Безусловно, MVP встречи.
После трёх туров Северная Македония сохраняет статус непобеждённой (1 победа, 2 ничьих) и занимает второе место в группе J. Соперники — в зоне досягаемости. Бельгия же начинает с ничьей и занимает четвёртую строчку. Пока рано делать выводы, но начало откровенно вялое. Особенно с учётом класса игроков и ожиданий.
Интересно, что по xG Бельгия имела 2.16 против 1.29 у македонцев — но это ещё одно подтверждение старой истины: цифры не всегда решают на поле. Особенно в матчах сборных, где индивидуальные вспышки происходят чаще обычного.