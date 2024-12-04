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    «Реал» проведет удачный матч в Бильбао, «Челси» победит «Саутгемптон»

    Экспресс дня 4 декабря. Ставки и прогнозы на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 4 декабря
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    Карло Анчелотти
    В новом экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в чемпионатах Англии и Испании, а также в Кубке Германии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Кельн» — «Герта»

    Футбол. Кубок Германии

    «Кельн» во второй Бундеслиге находится на седьмом месте. У клуба 22 набранных очка в 14 встречах.

    Ранее «Кельн» в Кубке Германии встречался с «Хольштайн Килем». У «козлов» проблем не возникло. Команда разгромила соперника со счетом 3:0.

    Прогнозы и ставки на футбол

    «Герта» в таблице второй Бундеслиги идет на 9-й строчке. У клуба 21 балл. В активе «Герты» шесть побед и три ничьи. Также берлинская команда потерпела пять поражений.

    «Герта» начала ноябрь с двух поражений. Клуб уступил «Кельну» и «Дармштадту». Затем была ничья с «Ульмом» и победа над «Магдебургом».

    Ставка: Обе забьют за 1.56.

    «Саутгемптон» — «Челси»

    Футбол. Чемпионат Англии

    «Саутгемптон» замыкает таблицу АПЛ. Клуб идет на 20-м месте в таблице. В активе команды 5 набранных очков.

    В ноябре «Саутгемптон» провел четыре матча. «Святые» одержали лишь одну победу. 2 ноября клуб дома взял верх над «Эвертоном» со счетом 1:0.

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    «Челси» здорово прибавил в последних матчах. Сейчас клуб замыкает топ-3. В активе «Челси» 7 побед, 4 ничьих и два поражения.

    На данный момент у «Челси» трехматчевая выигрышная серия. Ранее синие одержали три победы кряду. Клубу удалось одолеть «Лестер» (2:1), «Хайденхайм» (2:0) и «Астон Виллу» (3:0). Сможет ли лондонская команда снова завоевать три очка?

    Ставка: Победа «Челси» с форой (-1.5) за 1.85.

    «Атлетик» — «Реал»

    Футбол. Чемпионат Испании

    В чемпионате Испании «Атлетик» находится на 4-м месте. Команда здорово проводит текущий сезон. На данный момент баскский клуб набрал 26 очков.

    В нынешнем месяце «Атлетик» уже одержал одну победу. 1 декабря команда встречалась с «Райо Вальекано». Баскский коллектив одолел соперника со счетом 2:1.

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    • «Реал» продолжает преследовать «Барселону». Мадридский клуб набрал 33 очка в 14 матчах. На данный момент в активе «Реала» 10 побед.

    В последних трех матчах Примеры «Реал» добился трех побед. Команда Карло Анчелотти за 270 минут забила 9 голов и не пропустила ни одного мяча. В предстоящей встрече букмекеры склоняются к победе «Реала». Однако баскский клуб вполне может отобрать очки у фаворита.

    В Бильбао команды последний раз встречались 12 августа 2023 года. «Атлетик» дома уступил «Реалу» со счетом 0:2.

    Ставка: Победа «Реала» с нулевой форой за 1.65.

    Общий коэффициент — 4.76.

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    Экспресс дня 4 декабря: прогноз, ставка (4.76), статистика, коэффициенты матча 04.12.2024. Экспресс. «Реал» проведет удачный матч в Бильбао, «Челси» победит «Саутгемптон»
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