В новом экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в чемпионатах Англии и Испании, а также в Кубке Германии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Кельн» — «Герта»

Футбол. Кубок Германии

«Кельн» во второй Бундеслиге находится на седьмом месте. У клуба 22 набранных очка в 14 встречах.

Ранее «Кельн» в Кубке Германии встречался с «Хольштайн Килем». У «козлов» проблем не возникло. Команда разгромила соперника со счетом 3:0.

Прогнозы и ставки на футбол

«Герта» в таблице второй Бундеслиги идет на 9-й строчке. У клуба 21 балл. В активе «Герты» шесть побед и три ничьи. Также берлинская команда потерпела пять поражений.

«Герта» начала ноябрь с двух поражений. Клуб уступил «Кельну» и «Дармштадту». Затем была ничья с «Ульмом» и победа над «Магдебургом».

Ставка: Обе забьют за 1.56.

«Саутгемптон» — «Челси»

Футбол. Чемпионат Англии

«Саутгемптон» замыкает таблицу АПЛ. Клуб идет на 20-м месте в таблице. В активе команды 5 набранных очков.

В ноябре «Саутгемптон» провел четыре матча. «Святые» одержали лишь одну победу. 2 ноября клуб дома взял верх над «Эвертоном» со счетом 1:0.

«Челси» здорово прибавил в последних матчах. Сейчас клуб замыкает топ-3. В активе «Челси» 7 побед, 4 ничьих и два поражения.

На данный момент у «Челси» трехматчевая выигрышная серия. Ранее синие одержали три победы кряду. Клубу удалось одолеть «Лестер» (2:1), «Хайденхайм» (2:0) и «Астон Виллу» (3:0). Сможет ли лондонская команда снова завоевать три очка?

Ставка: Победа «Челси» с форой (-1.5) за 1.85.

«Атлетик» — «Реал»

Футбол. Чемпионат Испании

В чемпионате Испании «Атлетик» находится на 4-м месте. Команда здорово проводит текущий сезон. На данный момент баскский клуб набрал 26 очков.

В нынешнем месяце «Атлетик» уже одержал одну победу. 1 декабря команда встречалась с «Райо Вальекано». Баскский коллектив одолел соперника со счетом 2:1.

«Реал» продолжает преследовать «Барселону». Мадридский клуб набрал 33 очка в 14 матчах. На данный момент в активе «Реала» 10 побед.

В последних трех матчах Примеры «Реал» добился трех побед. Команда Карло Анчелотти за 270 минут забила 9 голов и не пропустила ни одного мяча. В предстоящей встрече букмекеры склоняются к победе «Реала». Однако баскский клуб вполне может отобрать очки у фаворита.

В Бильбао команды последний раз встречались 12 августа 2023 года. «Атлетик» дома уступил «Реалу» со счетом 0:2.

Ставка: Победа «Реала» с нулевой форой за 1.65.

Общий коэффициент — 4.76.