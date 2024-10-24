В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в Лиге Европы. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Рома» — «Динамо» Киев

Футбол. Лига Европы

«Рома» в минувшие выходные разочаровала фанатов в домашней встрече Серии А с миланским «Интером». Римляне уступили сопернику со счетом 0:1. Единственный гол забил Лаутаро Мартинес.

В Лиге Европы «Рома» находится в таблице на 27-м месте. Клуб еще ни разу не выиграл. Ранее у римлян были ничья и поражение.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

«Динамо» Киев пока не набирал очков в Лиге Европы. У команды на данный момент два поражения. До этого киевляне уступили «Лацио» и «Хоффенхайму».

Последняя встреча между клубами состоялась в ноябре 2007 года. Тогда «Рома» в украинской столице одержала победу со счетом 4:1. В предстоящем матче букмекеры считают фаворитом итальянский коллектив.

Ставка: Обе забьют за 1.84.

«Карабах» — «Аякс»

Футбол. Лига Европы

«Карабах» начал октябрь матчем с «Мальмё». Добиться успеха не удалось. Клуб уступил со счетом 1:2.

Но потом у «Карабаха» были две победы в чемпионате Азербайджана. Сначала клуб взял верх над «Сумгайыт», а затем одолел «Кяпаз». В этих встречах «Карабах» ни разу не пропустил.

«Аякс» в таблице Лиги Европы замыкает топ-6. У клуба 4 набранных очка. «Аякс» одержал одну победу и один раз сыграл вничью.

В текущем сезоне «Аякс» в гостях потерпел лишь одно поражение. Это случилось 18 августа. Коллектив из Амстердама на выезде уступил «НАК Бреде» со счетом 1:2.

Ставка: Победа «Аякса» за 2.18.

«Фенербахче» — «Манчестер Юнайтед» Футбол. Лига Европы

«Фенербахче» в таблице Лиги Европы располагается на 13-м месте. У команды одна победа и одна ничья. В двух встречах набраны 4 очка.

В октябре у «Фенербахче» были две ничьи. Сначала команда разошлась миром с «Твенте» (1:1), а потом не смогла одолеть «Самсунспор» (2:2).

«Манчестер Юнайтед» 19 октября поднял себе настроение во встрече АПЛ с «Брентфордом». Манкунианцы минимально уступали после первого тайма, но после перерыва проявили характер и одержали волевую победу со счетом 2:1.

Календарь и таблица Лиги Европы

Визит в Турцию будет для команды Эрика тен Хага очень трудным. Ранее «Манчестер Юнайтед» никогда не побеждал «Фенербахче» в гостях.

Букмекеры затруднились выделить явного фаворита. Высока вероятность, что на своем поле «Фенербахче» как минимум не уступит.

Ставка: «Фенербахче» не проиграет за 1.65.

Общий коэффициент — 6.61.