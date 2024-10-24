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    «Аякс» одолеет «Карабах», «Фенербахче» создаст проблемы «Манчестер Юнайтед»

    Экспресс дня 24 октября. Ставки и прогнозы на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 24 октября
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    Эрик тен Хаг
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в Лиге Европы. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Рома» — «Динамо» Киев

    Футбол. Лига Европы

    «Рома» в минувшие выходные разочаровала фанатов в домашней встрече Серии А с миланским «Интером». Римляне уступили сопернику со счетом 0:1. Единственный гол забил Лаутаро Мартинес.

    В Лиге Европы «Рома» находится в таблице на 27-м месте. Клуб еще ни разу не выиграл. Ранее у римлян были ничья и поражение.

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    «Динамо» Киев пока не набирал очков в Лиге Европы. У команды на данный момент два поражения. До этого киевляне уступили «Лацио» и «Хоффенхайму».

    Последняя встреча между клубами состоялась в ноябре 2007 года. Тогда «Рома» в украинской столице одержала победу со счетом 4:1. В предстоящем матче букмекеры считают фаворитом итальянский коллектив.

    Ставка: Обе забьют за 1.84.

    «Карабах» — «Аякс»

    Футбол. Лига Европы

    «Карабах» начал октябрь матчем с «Мальмё». Добиться успеха не удалось. Клуб уступил со счетом 1:2.

    Но потом у «Карабаха» были две победы в чемпионате Азербайджана. Сначала клуб взял верх над «Сумгайыт», а затем одолел «Кяпаз». В этих встречах «Карабах» ни разу не пропустил.

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    «Аякс» в таблице Лиги Европы замыкает топ-6. У клуба 4 набранных очка. «Аякс» одержал одну победу и один раз сыграл вничью.

    В текущем сезоне «Аякс» в гостях потерпел лишь одно поражение. Это случилось 18 августа. Коллектив из Амстердама на выезде уступил «НАК Бреде» со счетом 1:2.

    Ставка: Победа «Аякса» за 2.18.

    «Фенербахче» — «Манчестер Юнайтед»

    Футбол. Лига Европы

    «Фенербахче» в таблице Лиги Европы располагается на 13-м месте. У команды одна победа и одна ничья. В двух встречах набраны 4 очка.

    В октябре у «Фенербахче» были две ничьи. Сначала команда разошлась миром с «Твенте» (1:1), а потом не смогла одолеть «Самсунспор» (2:2).

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  • 16/10/2024

    • «Манчестер Юнайтед» 19 октября поднял себе настроение во встрече АПЛ с «Брентфордом». Манкунианцы минимально уступали после первого тайма, но после перерыва проявили характер и одержали волевую победу со счетом 2:1.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    Визит в Турцию будет для команды Эрика тен Хага очень трудным. Ранее «Манчестер Юнайтед» никогда не побеждал «Фенербахче» в гостях.

    Букмекеры затруднились выделить явного фаворита. Высока вероятность, что на своем поле «Фенербахче» как минимум не уступит.

    Ставка: «Фенербахче» не проиграет за 1.65.

    Общий коэффициент — 6.61.

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    Экспресс дня 24 октября: прогноз, ставка (6.61), статистика, коэффициенты матча 24.10.2024. Экспресс. «Аякс» одолеет «Карабах», «Фенербахче» создаст проблемы «Манчестер Юнайтед»
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