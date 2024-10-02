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    У «Шахтера» будут проблемы во встрече с «Аталантой», «Ливерпуль» обыграет «Болонью»

    Экспресс дня 2 октября. Ставки и прогнозы на футбол

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    «Шахтер»
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в Лиге чемпионов. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Шахтер» — «Аталанта»

    Футбол. Лига чемпионов

    «Шахтер» в первой встрече был близок к победе в матче с «Болоньей». Оранжево-черные заработали пенальти уже в дебюте встречи, но реализовать 11-метровый не смогли. Игра закончилась вничью 0:0.

    Ранее в УПЛ «Шахтер» разочаровал болельщиков в матче с «Вересом». «Горняки» выигрывали по ходу встречи, однако удержать победу не удалось. Поединок завершился со счетом 1:1.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    «Аталанта» на старте Лиги чемпионов принимала «Арсенал». Казалось, «канониры» увезут три очка из Бергамо, но этого не случилось. «Аталанта» отстояла положительный для себя результат — 0:0.

    Украинские команды традиционно имеют проблемы с итальянскими клубами. Букмекеры не верят в «Шахтер». «Аталанта» считается явным фаворитом предстоящей встречи.

    Ставка: Победа «Аталанты» за 1.70.

    «Астон Вилла» — «Бавария»

    Футбол. Лига чемпионов

    «Астон Вилла» в чемпионате Англии находится в топ-5. Клуб набрал 13 очков в шести встречах. У подопечных Унаи Эмери 4 победы, одна ничья и одно поражение.

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  • 23/09/2024

    • Беспроигрышная серия «Астон Виллы» составляет шесть матчей. Последний раз команда уступала 24 августа. Тогда не удалось завоевать очков во встрече с «Арсеналом» (0:2).

    «Бавария» лидирует в Бундеслиге по итогам пяти матчей. Набрано 13 очков. На выходных Мюнхен впервые потерял очки в чемпионате Германии. Была зафиксирована ничья с «Байером» (1:1).

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    В стартовом матче Лиги чемпионов «Бавария» уничтожила загребское «Динамо». Команда выиграла встречу со счетом 9:2. Сможет ли «Бавария» в Англии завоевать очередные три очка?

    Ставка: Обе забьют за 1.49.

    «Ливерпуль» — «Болонья»

    Футбол. Лига чемпионов

    «Ливерпуль» после неудач «Манчестер Сити» возглавляет таблицу АПЛ. В активе мерсисайдского клуба 15 набранных очков. Но «Манчестер Сити» и «Арсенал» находятся совсем близко — на расстоянии одного балла.

    С учетом всех турниров выигрышная серия «Ливерпуля» составляет четыре матча. Последний раз команда Арне Слота уступала 14 сентября. Тогда дома было неожиданное поражение от «Ноттингем Форест» (0:1).

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    В Лиге чемпионов в активе «Болоньи» одно набранное очко. В сентябре команда в основном играет вничью. В текущем месяце «мировых» было подписано три.

    «Болонья» не проигрывает с 25 августа. В этот день команда уступила «Наполи». Визит в Ливерпуль будет крайне сложным для «Болоньи». Букмекеры уверены, что английский клуб легко возьмет три очка.

    Ставка: Победа «Ливерпуля» с форой (-1.5) за 1.58.

    Общий коэффициент — 4.00.

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