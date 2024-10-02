«Шахтер» — «Аталанта»
Футбол. Лига чемпионов
«Шахтер» в первой встрече был близок к победе в матче с «Болоньей». Оранжево-черные заработали пенальти уже в дебюте встречи, но реализовать 11-метровый не смогли. Игра закончилась вничью 0:0.
Ранее в УПЛ «Шахтер» разочаровал болельщиков в матче с «Вересом». «Горняки» выигрывали по ходу встречи, однако удержать победу не удалось. Поединок завершился со счетом 1:1.
Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов
«Аталанта» на старте Лиги чемпионов принимала «Арсенал». Казалось, «канониры» увезут три очка из Бергамо, но этого не случилось. «Аталанта» отстояла положительный для себя результат — 0:0.
Украинские команды традиционно имеют проблемы с итальянскими клубами. Букмекеры не верят в «Шахтер». «Аталанта» считается явным фаворитом предстоящей встречи.
Ставка: Победа «Аталанты» за 1.70.
«Астон Вилла» — «Бавария»
Футбол. Лига чемпионов
«Астон Вилла» в чемпионате Англии находится в топ-5. Клуб набрал 13 очков в шести встречах. У подопечных Унаи Эмери 4 победы, одна ничья и одно поражение.
Беспроигрышная серия «Астон Виллы» составляет шесть матчей. Последний раз команда уступала 24 августа. Тогда не удалось завоевать очков во встрече с «Арсеналом» (0:2).
«Бавария» лидирует в Бундеслиге по итогам пяти матчей. Набрано 13 очков. На выходных Мюнхен впервые потерял очки в чемпионате Германии. Была зафиксирована ничья с «Байером» (1:1).
В стартовом матче Лиги чемпионов «Бавария» уничтожила загребское «Динамо». Команда выиграла встречу со счетом 9:2. Сможет ли «Бавария» в Англии завоевать очередные три очка?
Ставка: Обе забьют за 1.49.
«Ливерпуль» — «Болонья»
Футбол. Лига чемпионов
«Ливерпуль» после неудач «Манчестер Сити» возглавляет таблицу АПЛ. В активе мерсисайдского клуба 15 набранных очков. Но «Манчестер Сити» и «Арсенал» находятся совсем близко — на расстоянии одного балла.
С учетом всех турниров выигрышная серия «Ливерпуля» составляет четыре матча. Последний раз команда Арне Слота уступала 14 сентября. Тогда дома было неожиданное поражение от «Ноттингем Форест» (0:1).
Календарь и таблица Лиги чемпионов
В Лиге чемпионов в активе «Болоньи» одно набранное очко. В сентябре команда в основном играет вничью. В текущем месяце «мировых» было подписано три.
«Болонья» не проигрывает с 25 августа. В этот день команда уступила «Наполи». Визит в Ливерпуль будет крайне сложным для «Болоньи». Букмекеры уверены, что английский клуб легко возьмет три очка.
Ставка: Победа «Ливерпуля» с форой (-1.5) за 1.58.
Общий коэффициент — 4.00.