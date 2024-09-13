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    «Бетис» завоюет три очка, в Дортмунде будет атакующий футбол

    Экспресс дня 13 сентября. Ставки и прогнозы на футбол

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    «Бетис»
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в чемпионатах России, Германии и Испании. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?
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    «Рубин» — «Крылья Советов»

    Футбол. Чемпионат России

    Казанский клуб на данный момент занимает 8-е место в таблице. Клуб набрал 10 очков в семи встречах. Разница мячей у «Рубина» составляет 11-12.

    «Рубин» в последних четырех матчах одержал три победы. Поражение было одно. 31 августа казанцы в гостях уступили «Спартаку» со счетом 0:1.

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  • 07/09/2024

    • «Крылья Советов» идут на 10-й позиции. Команда набрала 6 очков в семи встречах. У «Крыльев Советов» на текущий момент две победы, пять поражений и ни одной ничьи.

    Букмекеры затруднились определить явного фаворита. Исход встречи может быть абсолютно любым. 4 июля «Рубин» и «Крылья Советов» провели товарищеский матч, который закончился вничью 2:2.

    Ставка: Обе не забьют за 1.79.

    «Боруссия» Дортмунд — «Хайденхайм»

    Футбол. Чемпионат Германии

    В прошлом сезоне дортмундская «Боруссия» финишировала в Бундеслиге лишь на 5-м месте. Но такой результат не помешал клубу попасть в Лигу чемпионов.

    В сезоне-2023/24 «шмели» могли выиграть самый престижный клубный еврокубковый турнир. Однако в финале «Боруссия» уступила «Реалу», оставшись без трофея.

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    «Хайденхайм» лишь в минувшем сезоне дебютировал в Бундеслиге. А сейчас команда неожиданно находится на первом месте. Набрано 6 очков в двух турах.

    Ранее «Хайденхайм» обыграл «Санкт-Паули» и «Аугсбург». В этих матчах клуб забил шесть голов. Стоит похвалить оборону «Хайденхайма», которая в чемпионате Германии-2024/25 еще не пропустила ни одного мяча.

    Ставка: ТБ 2.5 за 1.51.

    «Бетис» — «Леганес»

    Футбол. Чемпионат Испании

    У «Бетиса» старт в новом чемпионате Испании не сложился. В трех встречах команда набрала два очка. Клуб еще не побеждал, дважды сыграл вничью и один раз уступил. Разница мячей составляет 1-3.

    В последних матчах между «Бетисом» и «Леганесом» клуб из Севильи регулярно побеждал дома. Скорее всего, хозяева завоюют три очка. Букмекеры считают фаворитом именно «Бетис».

    Прогнозы и ставки на футбол

    «Леганес» по итогам четырех туров располагается на 9-й позиции. Клуб набрал пять очков. У «Леганеса» одна победа, две ничьи и одно поражение. Команда забила три гола и столько же пропустила.

    В чемпионате Испании-2024/25 «Леганес» в двух выездных матчах дважды сыграл вничью. Как сложился очередная гостевая встреча?

    Ставка: Победа «Бетиса» за 1.73.

    Общий коэффициент — 4.67.

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    Экспресс дня 13 сентября: прогноз, ставка (4.67), статистика, коэффициенты матча 13.09.2024. Экспресс. «Бетис» завоюет три очка, в Дортмунде будет атакующий футбол
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