«Рубин» — «Крылья Советов»
Футбол. Чемпионат России
Казанский клуб на данный момент занимает 8-е место в таблице. Клуб набрал 10 очков в семи встречах. Разница мячей у «Рубина» составляет 11-12.
«Рубин» в последних четырех матчах одержал три победы. Поражение было одно. 31 августа казанцы в гостях уступили «Спартаку» со счетом 0:1.
«Крылья Советов» идут на 10-й позиции. Команда набрала 6 очков в семи встречах. У «Крыльев Советов» на текущий момент две победы, пять поражений и ни одной ничьи.
Букмекеры затруднились определить явного фаворита. Исход встречи может быть абсолютно любым. 4 июля «Рубин» и «Крылья Советов» провели товарищеский матч, который закончился вничью 2:2.
Ставка: Обе не забьют за 1.79.
«Боруссия» Дортмунд — «Хайденхайм»
Футбол. Чемпионат Германии
В прошлом сезоне дортмундская «Боруссия» финишировала в Бундеслиге лишь на 5-м месте. Но такой результат не помешал клубу попасть в Лигу чемпионов.
В сезоне-2023/24 «шмели» могли выиграть самый престижный клубный еврокубковый турнир. Однако в финале «Боруссия» уступила «Реалу», оставшись без трофея.
«Хайденхайм» лишь в минувшем сезоне дебютировал в Бундеслиге. А сейчас команда неожиданно находится на первом месте. Набрано 6 очков в двух турах.
Ранее «Хайденхайм» обыграл «Санкт-Паули» и «Аугсбург». В этих матчах клуб забил шесть голов. Стоит похвалить оборону «Хайденхайма», которая в чемпионате Германии-2024/25 еще не пропустила ни одного мяча.
Ставка: ТБ 2.5 за 1.51.
«Бетис» — «Леганес»
Футбол. Чемпионат Испании
У «Бетиса» старт в новом чемпионате Испании не сложился. В трех встречах команда набрала два очка. Клуб еще не побеждал, дважды сыграл вничью и один раз уступил. Разница мячей составляет 1-3.
В последних матчах между «Бетисом» и «Леганесом» клуб из Севильи регулярно побеждал дома. Скорее всего, хозяева завоюют три очка. Букмекеры считают фаворитом именно «Бетис».
«Леганес» по итогам четырех туров располагается на 9-й позиции. Клуб набрал пять очков. У «Леганеса» одна победа, две ничьи и одно поражение. Команда забила три гола и столько же пропустила.
В чемпионате Испании-2024/25 «Леганес» в двух выездных матчах дважды сыграл вничью. Как сложился очередная гостевая встреча?
Ставка: Победа «Бетиса» за 1.73.
Общий коэффициент — 4.67.