В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в чемпионатах России, Германии и Испании. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Рубин» — «Крылья Советов»

Футбол. Чемпионат России

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Казанский клуб на данный момент занимает 8-е место в таблице. Клуб набрал 10 очков в семи встречах. Разница мячей у «Рубина» составляет 11-12.

«Рубин» в последних четырех матчах одержал три победы. Поражение было одно. 31 августа казанцы в гостях уступили «Спартаку» со счетом 0:1.

«Крылья Советов» идут на 10-й позиции. Команда набрала 6 очков в семи встречах. У «Крыльев Советов» на текущий момент две победы, пять поражений и ни одной ничьи.

Букмекеры затруднились определить явного фаворита. Исход встречи может быть абсолютно любым. 4 июля «Рубин» и «Крылья Советов» провели товарищеский матч, который закончился вничью 2:2.

Ставка: Обе не забьют за 1.79.

«Боруссия» Дортмунд — «Хайденхайм»

Футбол. Чемпионат Германии

В прошлом сезоне дортмундская «Боруссия» финишировала в Бундеслиге лишь на 5-м месте. Но такой результат не помешал клубу попасть в Лигу чемпионов.

В сезоне-2023/24 «шмели» могли выиграть самый престижный клубный еврокубковый турнир. Однако в финале «Боруссия» уступила «Реалу», оставшись без трофея.

«Хайденхайм» лишь в минувшем сезоне дебютировал в Бундеслиге. А сейчас команда неожиданно находится на первом месте. Набрано 6 очков в двух турах.

Ранее «Хайденхайм» обыграл «Санкт-Паули» и «Аугсбург». В этих матчах клуб забил шесть голов. Стоит похвалить оборону «Хайденхайма», которая в чемпионате Германии-2024/25 еще не пропустила ни одного мяча.

Ставка: ТБ 2.5 за 1.51.

«Бетис» — «Леганес»

Футбол. Чемпионат Испании

У «Бетиса» старт в новом чемпионате Испании не сложился. В трех встречах команда набрала два очка. Клуб еще не побеждал, дважды сыграл вничью и один раз уступил. Разница мячей составляет 1-3.

В последних матчах между «Бетисом» и «Леганесом» клуб из Севильи регулярно побеждал дома. Скорее всего, хозяева завоюют три очка. Букмекеры считают фаворитом именно «Бетис».

Прогнозы и ставки на футбол

«Леганес» по итогам четырех туров располагается на 9-й позиции. Клуб набрал пять очков. У «Леганеса» одна победа, две ничьи и одно поражение. Команда забила три гола и столько же пропустила.

В чемпионате Испании-2024/25 «Леганес» в двух выездных матчах дважды сыграл вничью. Как сложился очередная гостевая встреча?

Ставка: Победа «Бетиса» за 1.73.

Общий коэффициент — 4.67.