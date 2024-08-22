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    ПАОК и «Шемрок Роверс» не заставят болельщиков скучать, «Андерлехт» подтвердит класс в игре с «Динамо-Минск»

    Экспресс дня 22 августа. Ставки и прогнозы на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 22 августа
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    «Андерлехт»
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в квалификации Лиги Европы и Лиги конференций. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    ПАОК — «Шемрок Роверс»

    Футбол. Лига Европы. Квалификация

    Российский форвард Федор Чалов покинул ЦСКА ради игры в Лиге чемпионов, но ПАОК не смог пройти квалификацию. Ранее клуб уступил «Мальмё» и теперь продолжает борьбу в отборе к Лиге Европы.

    В предстоящей встрече букмекеры не сомневаются в победе ПАОКа. Матчи с участием греческой команды обычно результативные. Должно быть забито минимум три гола.

    Прогнозы и ставки на футбол

    «Шемрок Роверс» в предыдущем раунде квалификации прошел «Целе». Ирландский клуб сначала уступил в гостях 0:1. Однако в родных стенах взял реванш и победил 3:1.

    В 2011 году команды уже играли друг с другом. Эта дуэль была в Лиге Европы. ПАОК смог выиграть оба матча. Сейчас будет тот же сценарий?

    Ставка: ТБ 2.5 гола за 1.40.

    «Фиорентина» — «Пушкаш»

    Футбол. Лига конференций. Квалификация

    «Фиорентина» в прошлом сезоне была близка к победе в Лиге конференций. Но клуб уступил в финале. В решающем матче «фиалки» потерпели поражение от «Олимпиакоса» и остались без трофея.

    В 1-м туре Серии А «Фиорентина» встречалась с «Пармой». Поединок состоялся 17 августа. Игра закончилась вничью 1:1.

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    «Пушкаш» в предыдущем раунде отбора Лиги конференций играл с клубом «Арарат-Армения». Венгерский клуб победил в гостях со счетом 1:0, а на своем поле разошелся миром — 3:3.

    В чемпионате Венгрии дела у «Пушкаша» идут отлично. В четырех встречах команда набрала 12 очков. В противостоянии с «Фиорентиной» гостям придется действовать вторым номером. Основная задача — получше сыграть в обороне и пропустить как можно меньше голов.

    Ставка: Обе не забьют за 1.66.

    «Динамо-Минск» — «Андерлехт»

    Футбол. Лига Европы. Квалификация

    «Динамо-Минск» начинало нынешнюю еврокубковую кампанию с Лиги чемпионов. Но на «Лудогорце» белорусский клуб споткнулся. Пришлось продолжить выступления в Лиге Европы.

    В предыдущем раунде квалификации «Динамо-Минск» справилось с «Линкольн Ред Импс». С «Андерлехтом» будет гораздо труднее. Букмекеры не сомневаются в успехе бельгийского клуба.

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    • «Андерлехт» в новом чемпионате Бельгии уже набрал 10 очков. Команда одержала три победы и один раз сыграла вничью. Ранее были обыграны «Сент-Трейден» (1:0), «Антверпен» (2:1) и «Мехелен» (3:1).

    В нынешнем сезоне «Андерлехт» выиграл оба гостевых матча. Весьма вероятно, что будет успех и в третьей игре. Бельгийцы превосходят соперника в классе и должны победить.

    Ставка: Победа «Андерлехта» за 1.41.

    Общий коэффициент — 3.27.

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    Экспресс дня 22 августа. Ставки и прогнозы на футбол. На что ставить сегодня в букмекерской конторе? Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.27
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