В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в квалификации Лиги Европы и Лиги конференций. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

ПАОК — «Шемрок Роверс»

Футбол. Лига Европы. Квалификация

Российский форвард Федор Чалов покинул ЦСКА ради игры в Лиге чемпионов, но ПАОК не смог пройти квалификацию. Ранее клуб уступил «Мальмё» и теперь продолжает борьбу в отборе к Лиге Европы.

В предстоящей встрече букмекеры не сомневаются в победе ПАОКа. Матчи с участием греческой команды обычно результативные. Должно быть забито минимум три гола.

Прогнозы и ставки на футбол

«Шемрок Роверс» в предыдущем раунде квалификации прошел «Целе». Ирландский клуб сначала уступил в гостях 0:1. Однако в родных стенах взял реванш и победил 3:1.

В 2011 году команды уже играли друг с другом. Эта дуэль была в Лиге Европы. ПАОК смог выиграть оба матча. Сейчас будет тот же сценарий?

Ставка: ТБ 2.5 гола за 1.40.

«Фиорентина» — «Пушкаш»

Футбол. Лига конференций. Квалификация

«Фиорентина» в прошлом сезоне была близка к победе в Лиге конференций. Но клуб уступил в финале. В решающем матче «фиалки» потерпели поражение от «Олимпиакоса» и остались без трофея.

В 1-м туре Серии А «Фиорентина» встречалась с «Пармой». Поединок состоялся 17 августа. Игра закончилась вничью 1:1.

«Пушкаш» в предыдущем раунде отбора Лиги конференций играл с клубом «Арарат-Армения». Венгерский клуб победил в гостях со счетом 1:0, а на своем поле разошелся миром — 3:3.

В чемпионате Венгрии дела у «Пушкаша» идут отлично. В четырех встречах команда набрала 12 очков. В противостоянии с «Фиорентиной» гостям придется действовать вторым номером. Основная задача — получше сыграть в обороне и пропустить как можно меньше голов.

Ставка: Обе не забьют за 1.66.

«Динамо-Минск» — «Андерлехт»

Футбол. Лига Европы. Квалификация

«Динамо-Минск» начинало нынешнюю еврокубковую кампанию с Лиги чемпионов. Но на «Лудогорце» белорусский клуб споткнулся. Пришлось продолжить выступления в Лиге Европы.

В предыдущем раунде квалификации «Динамо-Минск» справилось с «Линкольн Ред Импс». С «Андерлехтом» будет гораздо труднее. Букмекеры не сомневаются в успехе бельгийского клуба.

«Андерлехт» в новом чемпионате Бельгии уже набрал 10 очков. Команда одержала три победы и один раз сыграла вничью. Ранее были обыграны «Сент-Трейден» (1:0), «Антверпен» (2:1) и «Мехелен» (3:1).

В нынешнем сезоне «Андерлехт» выиграл оба гостевых матча. Весьма вероятно, что будет успех и в третьей игре. Бельгийцы превосходят соперника в классе и должны победить.

Ставка: Победа «Андерлехта» за 1.41.

Общий коэффициент — 3.27.