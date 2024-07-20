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    «Акрон» создаст проблемы «Локомотиву», «Зенит» завоюет три очка в Самаре

    Экспресс дня 20 июля. Ставки и прогнозы на футбол

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    Клаудиньо
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи первого тура чемпионата России. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Локомотив» — «Акрон»

    Футбол. Чемпионат России

    «Локомотив» в июне-июле провел пять товарищеских матчей. Команда смогла одержать две победы. Железнодорожники обыграли тульский «Арсенал» и «Балтику».

    Этим летом «Локомотив» лишился своего лидера. Команду покинул Максим Глушенков. Футболист уже успел завоевать первый трофей с «Зенитом» — ранее сине-бело-голубые взяли Суперкубок России.

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  • 15/07/2024

    • «Акрон» в минувшем сезоне играл в Первой лиге, однако клуб смог повыситься в классе. Команда успешно провела стыки с «Уралом». По сумме двух матчей «Акрон» оказался сильнее екатеринбургского клуба.

    В предстоящем поединке «Акрон» является андердогом. Но состав «Локомотива» стал слабее. У гостей есть шансы навязать борьбу фавориту.

    Ставка: Победа «Акрона» с форой (+1.5) гола за 1.76.

    «Крылья Советов» — «Зенит»

    Футбол. Чемпионат России

    «Крылья Советов» летом купили Сергея Песьякова. Но эту сделку вряд ли можно назвать усилением. «Крылья Советов» остаются крепким середняком. Игорю Осинькину удалось создать боевой коллектив, который может отобрать очки у любого фаворита.

    В июле «Крылья Советов» провели два спарринга. Сначала была ничья с «Рубином» (2:2). Затем самарцы разгромили «Сокол» со счетом 7:0.

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    «Зенит» является фаворитом матча в Самаре. Питерский клуб отлично усилился летом. Вряд ли у команды Сергея Семака возникнут проблемы в противостоянии с «Крыльями Советов».

    Прогнозы и ставки на футбол

    «Зенит» уже успел завоевать первый трофей в новом сезоне. Клуб одолел «Краснодар» со счетом 4:2 и выиграл Суперкубок России.

    Последняя встреча между «Крыльями» и «Зенитом» прошла в Самаре 30 марта. Поединок закончился вничью 1:1.

    Ставка: Победа «Зенита» за 1.52.

    «Динамо» — «Факел»

    Футбол. Чемпионат России

    В минувшем сезоне «Динамо» едва не стало чемпионом. Фанаты бело-голубых расстроены до сих пор. В решающем 30-м туре команда Марцела Лички уступила «Краснодару» и в итоге финишировала лишь на 3-м месте.

    В прошлом сезоне команды встречались дважды. «Динамо» в двух матчах ни разу не победило «Факел». Удастся ли выиграть у воронежского коллектива в предстоящей встрече?

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  • 16/07/2024

    • «Факел» в минувшем сезоне выполнил задачу — клуб не вылетел в Первую лигу, избежав стыковых матчей. Состав команды один из самых слабых в лиге, но это не помешало воронежскому коллективу остаться в элите.

    В Москве «Факел» ждет сложнейший матч. Букмекеры уверены в победе хозяев. Ранее «Факел» провел три контрольных встречи. Была одержана одна победа — над тульским «Арсеналом» (2:1).

    Ставка: Обе забьют за 1.89.

    Общий коэффициент — 5.05.

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    Экспресс дня 20 июля: прогноз, ставка (5.05), статистика, коэффициенты матча 20.07.2024. Экспресс. «Акрон» создаст проблемы «Локомотиву», «Зенит» завоюет три очка в Самаре
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