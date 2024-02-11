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    «Арсенал» продлит победную серию, а «Штутгарт» обыграет аутсайдера

    Экспресс дня 11 февраля. Ставки и прогнозы на футбол

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    «Арсенал» выиграл три предыдущих матча с общим счетом 10:2
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в испанской Ла Лиге, Бундеслиге и английской Премьер-лиге. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Барселона» — «Гранада»

    Футбол. Чемпионат Испании

    «Барселона» после неожиданного заявления Хави об уходе из команды в конце сезона выиграла два матча, благодаря чему по-прежнему находится в чемпионской гонке.

    В прошлом туре сине-гранатовые одержали выездную победу над «Алавесом» — 3:1. Один из трех мячей забил Витор Роке, который в том матче получил красную карточку.

    Перед этим «Барса» благодаря голу молодого бразильца выиграла на своем поле у «Осасуны» (1:0).

    Интересно, что «Барселона» в текущей кампании еще ни разу не играла вничью на своем поле.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    «Гранада» проиграла десять из 11-ти гостевых матчей в Ла Лиге, пропустив при этом 24 мяча. Скорее всего, хозяева продлят неприятную серию соперника.

    Ставка: победа «Барселоны» + тотал больше 2,5 за 1.56.

    «Штутгарт» — «Майнц»

    Футбол. Чемпионат Германии

    «Штутгарт» вряд ли готов драться за титул, но за место в топ-4 — легко. На данный момент «швабы» занимают третье место, опережая идущий пятым «Лейпциг» на четыре очка.

    Ранее на этой неделе команда Себастиана Хенесса едва не остановила в Кубке Германии леверкузенский «Байер». «Фармацевты» дважды уступали в счете, но в итоге совершили камбэк и продлили свою невероятную серию без поражений.

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    Зато перед этим «Штутгарт» одержал две яркие победы в Бундеслиге — над «Лейпцигом» (5:2) и «Фрайбургом» (3:1).

    «Майнц» тем временем застрял на предпоследнем месте. Безвыигрышная серия гостей составляет уже десять матчей.

    Правда, на этом отрезке «Майнц» шесть раз сыграл вничью. Но в предстоящем матче команда Яна Зиверта вряд ли сможет избежать поражения. Соперник чересчур хорошо играет на своем поле.

    Ставка: победа «Штутгарта» за 1.44.

    «Вест Хэм» — «Арсенал»

    Футбол. Чемпионат Англии

    «Арсенал» на прошлой неделе выиграл у «Ливерпуля» (3:1) и подтвердил тем самым свои чемпионские амбиции.

    «Канониры» провели, возможно, лучший матч в сезоне, полностью переиграв одного из конкурентов в борьбе за титул.

    Все прогнозы на АПЛ

    Теперь уже очевидно, что «Арсеналу» удалось выбраться из кризиса. Перед этим команда Микеля Артеты разгромила «Кристал Пэлас» и выиграла у «Ноттингем Форест».

    «Вест Хэм» после классной серии слегка забуксовал. «Молотобойцы» трижды сыграли вничью и потерпели поражение в четырех предыдущих матчах.

    При этом домашняя беспроигрышная серия «Вест Хэма» на своем поле в рамках АПЛ составляет уже шесть матчей.

    Но сейчас есть смысл поставить на «Арсенал», который снова демонстрирует свой лучший футбол.

    Ставка: победа «Арсенала» за 1.52.

    Общий коэффициент — 3.42.

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    Экспресс дня 11 февраля: прогноз, ставка (3.42), статистика, коэффициенты матча 11.02.2024. Экспресс. «Арсенал» продлит победную серию, а «Штутгарт» обыграет аутсайдера
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