В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в испанской Ла Лиге, Бундеслиге и английской Премьер-лиге. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Барселона» — «Гранада»

Футбол. Чемпионат Испании

«Барселона» после неожиданного заявления Хави об уходе из команды в конце сезона выиграла два матча, благодаря чему по-прежнему находится в чемпионской гонке.

В прошлом туре сине-гранатовые одержали выездную победу над «Алавесом» — 3:1. Один из трех мячей забил Витор Роке, который в том матче получил красную карточку.

Перед этим «Барса» благодаря голу молодого бразильца выиграла на своем поле у «Осасуны» (1:0).

Интересно, что «Барселона» в текущей кампании еще ни разу не играла вничью на своем поле.

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«Гранада» проиграла десять из 11-ти гостевых матчей в Ла Лиге, пропустив при этом 24 мяча. Скорее всего, хозяева продлят неприятную серию соперника.

Ставка: победа «Барселоны» + тотал больше 2,5 за 1.56.

«Штутгарт» — «Майнц»

Футбол. Чемпионат Германии

«Штутгарт» вряд ли готов драться за титул, но за место в топ-4 — легко. На данный момент «швабы» занимают третье место, опережая идущий пятым «Лейпциг» на четыре очка.

Ранее на этой неделе команда Себастиана Хенесса едва не остановила в Кубке Германии леверкузенский «Байер». «Фармацевты» дважды уступали в счете, но в итоге совершили камбэк и продлили свою невероятную серию без поражений.

Зато перед этим «Штутгарт» одержал две яркие победы в Бундеслиге — над «Лейпцигом» (5:2) и «Фрайбургом» (3:1).

«Майнц» тем временем застрял на предпоследнем месте. Безвыигрышная серия гостей составляет уже десять матчей.

Правда, на этом отрезке «Майнц» шесть раз сыграл вничью. Но в предстоящем матче команда Яна Зиверта вряд ли сможет избежать поражения. Соперник чересчур хорошо играет на своем поле.

Ставка: победа «Штутгарта» за 1.44.

«Вест Хэм» — «Арсенал»

Футбол. Чемпионат Англии

«Арсенал» на прошлой неделе выиграл у «Ливерпуля» (3:1) и подтвердил тем самым свои чемпионские амбиции.

«Канониры» провели, возможно, лучший матч в сезоне, полностью переиграв одного из конкурентов в борьбе за титул.

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Теперь уже очевидно, что «Арсеналу» удалось выбраться из кризиса. Перед этим команда Микеля Артеты разгромила «Кристал Пэлас» и выиграла у «Ноттингем Форест».

«Вест Хэм» после классной серии слегка забуксовал. «Молотобойцы» трижды сыграли вничью и потерпели поражение в четырех предыдущих матчах.

При этом домашняя беспроигрышная серия «Вест Хэма» на своем поле в рамках АПЛ составляет уже шесть матчей.

Но сейчас есть смысл поставить на «Арсенал», который снова демонстрирует свой лучший футбол.

Ставка: победа «Арсенала» за 1.52.

Общий коэффициент — 3.42.