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    «Марсель» продлит серию «Меца», а «Боруссия» снова обыграет «Фрайбург»

    Экспресс дня 9 февраля. Ставки и прогнозы на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 9 февраля
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    Марко Ройс
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в итальянской Серии А, чемпионате Германии и французской Лиге 1. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Салернитана» — «Эмполи»

    Футбол. Чемпионат Италии

    «Салернитана» по-прежнему находится на последнем месте, имея в своем активе лишь 13 очков.

    Но паниковать пока рано, отставание от идущей 17-й «Вероны» составляет шесть очков, что не так уж и критично.

    «Салернитана» проиграла все январские матчи, но февраль внезапно начала с гостевой ничьей с «Торино» — 0:0.

    В 12-ти домашних матчах команда Филиппо Индзаги одержала только одну победу и потерпела семь поражений.

    «Эмполи» занимает предпоследнюю строчку, опережая хозяев на пять очков. Команда Давиде Николы в конце января разгромила «Монцу» и сыграла вничью с «Ювентусом», после чего поделила очки с «Дженоа».

    Все прогнозы на Серию А

    Оптимальным вариантом здесь будет ставка на голы. Команды, скорее всего, обменяются забитыми мячами.

    Ставка: тотал больше 1,5 за 1.37.

    «Боруссия» Дортмунд — «Фрайбург»

    Футбол. Чемпионат Германии

    «Боруссия» уже выпала из чемпионской гонки, о чем свидетельствует внушительное отставание от «Байера», которое составляет уже 15 очков.

    При этом «Дортмунд» хорошо начал вторую часть сезона. В четырех предыдущих матчах команда Эдина Терзича набрала десять очков.

    После трех январских побед в прошлом туре «Боруссия» сыграла на выезде вничью с «Хайденхаймом».

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    В десяти домашних матчах в рамках Бундеслиги «Боруссия» одержала шесть побед и потерпела два поражения.

    «Фрайбург», в свою очередь, проиграл шесть из десяти матчей на выезде и пропустил на этом отрезке 20 мячей.

    «Боруссия» выиграла четыре предыдущих матча против «Фрайбурга» с общим счетом 17:5.

    Ставка: победа «Боруссии» за 1.55.

    «Марсель» — «Мец»

    Футбол. Чемпионат Франции

    У «Марселя», похоже, начался очередной спад, уже успевший обернуться вылетом из Кубка Франции.

    В чемпионате безвыигрышная серия команды Дженнаро Гаттузо составляет уже четыре матча.

    На этом отрезке «Марсель» трижды сыграл вничью, в том числе с «Монако» (2:2), который завершал матч вдевятером, и потерпел поражение от «Лиона» (0:1).

    Но также стоит отметить, что «Марсель» в текущей кампании еще ни разу не проигрывал на своем поле.

    Все прогнозы на Лигу 1

    «Мец» тем временем совсем забуксовал. Серия поражений гостей в Лиге 1 составляет уже семь матчей. На этом отрезке они забили лишь два мяча.

    Несмотря на все свои проблемы, с таким соперником «Мерсель» все-таки должен как-то справиться.

    Ставка: победа «Марселя» за 1.35.

    Общий коэффициент — 2.86.

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    Экспресс дня 9 февраля: прогноз, ставка (2.86), статистика, коэффициенты матча 09.02.2024. Экспресс. «Марсель» продлит серию «Меца», а «Боруссия» снова обыграет «Фрайбург»
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