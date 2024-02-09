В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в итальянской Серии А, чемпионате Германии и французской Лиге 1. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Салернитана» — «Эмполи»

Футбол. Чемпионат Италии

«Салернитана» по-прежнему находится на последнем месте, имея в своем активе лишь 13 очков.

Но паниковать пока рано, отставание от идущей 17-й «Вероны» составляет шесть очков, что не так уж и критично.

«Салернитана» проиграла все январские матчи, но февраль внезапно начала с гостевой ничьей с «Торино» — 0:0.

В 12-ти домашних матчах команда Филиппо Индзаги одержала только одну победу и потерпела семь поражений.

«Эмполи» занимает предпоследнюю строчку, опережая хозяев на пять очков. Команда Давиде Николы в конце января разгромила «Монцу» и сыграла вничью с «Ювентусом», после чего поделила очки с «Дженоа».

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Оптимальным вариантом здесь будет ставка на голы. Команды, скорее всего, обменяются забитыми мячами.

Ставка: тотал больше 1,5 за 1.37.

«Боруссия» Дортмунд — «Фрайбург»

Футбол. Чемпионат Германии

«Боруссия» уже выпала из чемпионской гонки, о чем свидетельствует внушительное отставание от «Байера», которое составляет уже 15 очков.

При этом «Дортмунд» хорошо начал вторую часть сезона. В четырех предыдущих матчах команда Эдина Терзича набрала десять очков.

После трех январских побед в прошлом туре «Боруссия» сыграла на выезде вничью с «Хайденхаймом».

В десяти домашних матчах в рамках Бундеслиги «Боруссия» одержала шесть побед и потерпела два поражения.

«Фрайбург», в свою очередь, проиграл шесть из десяти матчей на выезде и пропустил на этом отрезке 20 мячей.

«Боруссия» выиграла четыре предыдущих матча против «Фрайбурга» с общим счетом 17:5.

Ставка: победа «Боруссии» за 1.55.

«Марсель» — «Мец»

Футбол. Чемпионат Франции

У «Марселя», похоже, начался очередной спад, уже успевший обернуться вылетом из Кубка Франции.

В чемпионате безвыигрышная серия команды Дженнаро Гаттузо составляет уже четыре матча.

На этом отрезке «Марсель» трижды сыграл вничью, в том числе с «Монако» (2:2), который завершал матч вдевятером, и потерпел поражение от «Лиона» (0:1).

Но также стоит отметить, что «Марсель» в текущей кампании еще ни разу не проигрывал на своем поле.

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«Мец» тем временем совсем забуксовал. Серия поражений гостей в Лиге 1 составляет уже семь матчей. На этом отрезке они забили лишь два мяча.

Несмотря на все свои проблемы, с таким соперником «Мерсель» все-таки должен как-то справиться.

Ставка: победа «Марселя» за 1.35.

Общий коэффициент — 2.86.