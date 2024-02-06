В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в Кубках Англии, Германии и Испании. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Саутгемптон» — «Уотфорд»

Футбол. Кубок Англии

«Саутгемптону» и «Уотфорду» предстоит выявить сильнейшего в переигровке. Первая встреча состоялась 28 января. Команды сыграли вничью 1:1.

«Святые» находятся в отличной форме. Команде по силам одолеть соперника на своем поле. В последних 10 матчах во всех турнирах «Саутгемптон» ни разу не проиграл, одержал 8 побед и дважды сыграл вничью.

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«Уотфорд» в Чемпионшипе находится на 11-м месте. Клуб набрал 41 очко по итогам 30 встреч.

В последних пяти матчах у «Уотфорда» лишь одна победа. Виктория была одержана 14 января. Тогда команда в гостях одолела «Куинз Парк Рейнджерс» со счетом 2:1.

Ставка: Победа «Саутгемптона» за 1.56.

«Байер» — «Штутгарт»

Футбол. Кубок Германии

«Байер» отлично проводит нынешний сезон. На данный момент клуб лидирует в Бундеслиге. В 20 играх «фармацевты» набрали 52 очка.

Леверкузенская команда набрала прекрасную форму. В каждом матче подопечные Хаби Алонсо добиваются положительного результата. В последних 10 встречах во всех турнирах у «Байера» 8 побед и две ничьи.

«Штутгарт» в 1/8 финала Кубка Германии порадовал поклонников в матче с «Боруссией» Дортмунд. Команда победила «шмелей» со счетом 2:0. Теперь «Штутгарт» ждет еще более сложный соперник.

В Бундеслиге у «Штутгарта» всё в порядке. Клуб идет на 3-м месте в таблице. В 20 встречах «швабы» записали в актив 40 очков.

Ставка: Проход «Байера» за 1.40.

«Мальорка» — «Реал Сосьедад»

Футбол. Кубок Испании

«Мальорка» в 1/4 финала преподнесла сюрприз в матче с «Жироной». Один из лидеров Примеры вылетел из Кубка Короля. «Мальорка» победила со счетом 3:2 и прошла дальше.

В полуфинале команда примет «Реал Сосьедад». Букмекеры снова не верят в «Мальорку». Фаворитами считаются гости. Удастся ли команде Арсена Захаряна пробиться в финал Кубка Испании?

«Реал Сосьедад» не проигрывает с 13 января. Тогда клуб из Сан-Себастьяна в Бильбао уступил «Атлетику» со счетом 1:2. После этого «Реал Сосьедад» одержал три победы и дважды сыграл вничью.

Последние два матча «Реала Сосьедад» в Примере завершились вничью 0:0. До этого команда встречалась с «Райо Вальекано» и «Жироной».

Ставка: Обе забьют за 2.22.

Общий коэффициент — 4.85