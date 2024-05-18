В матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Колорадо» будет принимать «Даллас». Игра пройдет на «Болл Арене» 18 мая. Начало встречи — в 05:00 мск. «Колорадо» — «Даллас»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Колорадо»

Турнирное положение: Мало кто верил в «Колорадо» после всех случившихся событий с российским нападающим одного из главных претендентов на титул.

Последние матчи: Однако «лавины» выдали отличный матч в Техасе и по делу забрали себе пятую игру серии.

Травмированные игроки: Продолжают лечиться Друэн, О'Коннор и Ландескуг, но самая серьезная потеря — это Ничушкин. Ко всему прочему ещё и у Тренина обнаружились проблемы с здоровьем.

Общий тонус клуба: Хотелось бы верить, что «Эвеланш» смогут перевести матч в седьмую игру серии, но ресурсов на это у них может не хваатить.

«Даллас»

Турнирное положение: Пока что все выглядит так, что «Даллас» просто усыпляет бдительность своего соперника и в самый неожиданный момент времени нанесёт разящий удар.

Все прогнозы на НХЛ

Последние матчи: Казалось бы, что пятый матч серий у ослабленного соперника нужно забирать здесь и сейчас, но не получилось (3:5).

Травмированные игроки: К давно травмированному финну Хаканпаа добавился его соотечественник Хинтц.

Общий тонус клуба: Вероятность того, что «звезды» проиграют второй матч кряду довольно низкая, поскольку соперник испытывает тяжелые кадровые проблемы.

Статистика для ставок

«Колорадо» проиграл два последних домашних поединка

«Старз» три последних встречи в Денвере

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 2.42, на ничью — 4.27, на гостей — 2.72.

Прогноз: «Даллас» завершит серию на выезде

Альтернативный прогноз: Поединок растянется на дополнительное время

Ставка: П1 с коэффициентом 2.72.

Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.87.