«Колорадо»
Турнирное положение: Мало кто верил в «Колорадо» после всех случившихся событий с российским нападающим одного из главных претендентов на титул.
Последние матчи: Однако «лавины» выдали отличный матч в Техасе и по делу забрали себе пятую игру серии.
Травмированные игроки: Продолжают лечиться Друэн, О'Коннор и Ландескуг, но самая серьезная потеря — это Ничушкин. Ко всему прочему ещё и у Тренина обнаружились проблемы с здоровьем.
Общий тонус клуба: Хотелось бы верить, что «Эвеланш» смогут перевести матч в седьмую игру серии, но ресурсов на это у них может не хваатить.
«Даллас»
Турнирное положение: Пока что все выглядит так, что «Даллас» просто усыпляет бдительность своего соперника и в самый неожиданный момент времени нанесёт разящий удар.
Последние матчи: Казалось бы, что пятый матч серий у ослабленного соперника нужно забирать здесь и сейчас, но не получилось (3:5).
Травмированные игроки: К давно травмированному финну Хаканпаа добавился его соотечественник Хинтц.
Общий тонус клуба: Вероятность того, что «звезды» проиграют второй матч кряду довольно низкая, поскольку соперник испытывает тяжелые кадровые проблемы.
Статистика для ставок
- «Колорадо» проиграл два последних домашних поединка
- «Старз» три последних встречи в Денвере
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 2.42, на ничью — 4.27, на гостей — 2.72.
Прогноз: «Даллас» завершит серию на выезде
- 1.90Великобритания — Дания: прогноз и ставкаСегодня в 17:20
- 1.96Германия — Казахстан: прогноз и ставкаСегодня в 17:20
- 1.83Польша — США: прогноз и ставкаСегодня в 21:20
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Альтернативный прогноз: Поединок растянется на дополнительное время
Ставка: П1 с коэффициентом 2.72.
Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.87.