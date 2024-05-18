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    «Колорадо» заведет серию в решающий матч?

    «Колорадо» — «Даллас». Ставка (к. 2.72), прогноз на матч плей-офф НХЛ, 18 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Колорадо» — «Даллас»
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    «Колорадо»
    В матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Колорадо» будет принимать «Даллас». Игра пройдет на «Болл Арене» 18 мая. Начало встречи — в 05:00 мск. «Колорадо» — «Даллас»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Колорадо»

    Турнирное положение: Мало кто верил в «Колорадо» после всех случившихся событий с российским нападающим одного из главных претендентов на титул.

    Последние матчи: Однако «лавины» выдали отличный матч в Техасе и по делу забрали себе пятую игру серии.

    Травмированные игроки: Продолжают лечиться Друэн, О'Коннор и Ландескуг, но самая серьезная потеря — это Ничушкин. Ко всему прочему ещё и у Тренина обнаружились проблемы с здоровьем.

    Общий тонус клуба: Хотелось бы верить, что «Эвеланш» смогут перевести матч в седьмую игру серии, но ресурсов на это у них может не хваатить.

    «Даллас»

    Турнирное положение: Пока что все выглядит так, что «Даллас» просто усыпляет бдительность своего соперника и в самый неожиданный момент времени нанесёт разящий удар.

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    Последние матчи: Казалось бы, что пятый матч серий у ослабленного соперника нужно забирать здесь и сейчас, но не получилось (3:5).

    Травмированные игроки: К давно травмированному финну Хаканпаа добавился его соотечественник Хинтц.

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    Общий тонус клуба: Вероятность того, что «звезды» проиграют второй матч кряду довольно низкая, поскольку соперник испытывает тяжелые кадровые проблемы.

    Статистика для ставок

    • «Колорадо» проиграл два последних домашних поединка

    • «Старз» три последних встречи в Денвере

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 2.42, на ничью — 4.27, на гостей — 2.72.

    Прогноз: «Даллас» завершит серию на выезде

    Альтернативный прогноз: Поединок растянется на дополнительное время

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.72.

    Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.87.

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    «Колорадо» — «Даллас». В матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Колорадо» будет принимать «Даллас». Игра пройдет на «Болл Арене» 18 мая. Начало встречи — в 05:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Колорадо» — «Даллас» с коэффициентом 2.72.
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