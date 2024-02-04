В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в чемпионатах Германии, Англии и Италии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«РБ Лейпциг» — «Унион»

Футбол. Чемпионат Германии

«РБ Лейпциг» в 2024 году не может найти свою игру. У команды серия из трех поражений кряду. «Быкам» нужно срочно исправлять ситуацию.

На данный момент «РБ Лейпциг» идет 5-м в таблице Бундеслиги. Ранее клуб уступил «Айнтрахту» (0:1), «Байеру» (2:3) и «Штутгарту» (2:5).

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«Унион» в новом году успел набрать 4 очка. У команды одна победа — над «Дармштадтом» (1:0). Также была выездная ничья с «Фрайбургом» (0:0).

В нынешнем сезоне «Унион» ведет борьбу за выживание. Команда набрала 17 очков в 18 встречах и занимает 15-е место в таблице Бундеслиги.

Ставка: Победа «РБ Лейпциг» за 1.40.

«Арсенал» — «Ливерпуль»

Футбол. Чемпионат Англии

Совсем недавно команды встречались друг с другом в Кубке Англии. Тогда «Арсенал» уступил дома со счетом 0:2. «Канониры» нацелены взять реванш в матче АПЛ.

«Арсенал» выиграл две последних игры. Ранее команда разгромила «Кристал Пэлас» со счетом 5:0. После этого лондонцы в гостях одолели «Ноттингем Форест» (2:1).

«Ливерпуль» вырвался в лидеры АПЛ. Команда находится в очень хорошей форме. Подопечные Юргена Клоппа набрали 51 очко в 22-х матчах.

Атака «Ливерпуля» в полном порядке. Красные много забивают. В последних 10 встречах мерсисайдский клуб 14 раз поражал ворота соперников. В предстоящей игре команды также не станут отсиживаться в обороне.

Ставка: Обе забьют за 1.56.

«Интер» — «Ювентус»

Футбол. Чемпионат Италии

В Милане встречаются лидеры Серии А. На данный момент на первой строчке идет «Интер». «Ювентус» отстает от нерадзурри на одно очко.

«Интер» в новом году выиграл пять встреч из пяти. Ранее команда Симоне Индзаги победила «Верону» (2:1), «Монцу» (5:1), «Лацио» (3:0), «Наполи» (1:0) и «Фиорентину» (1:0).

«Ювентус» в нынешнем сезоне нацелен завоевать скудетто. Чтобы возглавить таблицу, в Милане нужно обыгрывать «Интер». Но букмекеры не считают «Старую синьору» фаворитом.

Подопечные Массимилиано Аллегри отлично играют на выезде. В последних семи гостевых матчах во всех турнирах «Ювентус» одержал шесть побед. Удастся ли туринцам увезти три очка из Милана?

Ставка: Победа «Интера» за 1.85.

Общий коэффициент — 4.04.