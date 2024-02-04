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    «Интер» не упустит первое место, «Арсенал» и «Ливерпуль» не будут сидеть в обороне

    Экспресс дня 4 февраля. Ставки и прогнозы на футбол

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    «РБ Лейпциг»
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в чемпионатах Германии, Англии и Италии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «РБ Лейпциг» — «Унион»

    Футбол. Чемпионат Германии

    «РБ Лейпциг» в 2024 году не может найти свою игру. У команды серия из трех поражений кряду. «Быкам» нужно срочно исправлять ситуацию.

    На данный момент «РБ Лейпциг» идет 5-м в таблице Бундеслиги. Ранее клуб уступил «Айнтрахту» (0:1), «Байеру» (2:3) и «Штутгарту» (2:5).

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    «Унион» в новом году успел набрать 4 очка. У команды одна победа — над «Дармштадтом» (1:0). Также была выездная ничья с «Фрайбургом» (0:0).

    В нынешнем сезоне «Унион» ведет борьбу за выживание. Команда набрала 17 очков в 18 встречах и занимает 15-е место в таблице Бундеслиги.

    Ставка: Победа «РБ Лейпциг» за 1.40.

    «Арсенал» — «Ливерпуль»

    Футбол. Чемпионат Англии

    Совсем недавно команды встречались друг с другом в Кубке Англии. Тогда «Арсенал» уступил дома со счетом 0:2. «Канониры» нацелены взять реванш в матче АПЛ.

    «Арсенал» выиграл две последних игры. Ранее команда разгромила «Кристал Пэлас» со счетом 5:0. После этого лондонцы в гостях одолели «Ноттингем Форест» (2:1).

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    «Ливерпуль» вырвался в лидеры АПЛ. Команда находится в очень хорошей форме. Подопечные Юргена Клоппа набрали 51 очко в 22-х матчах.

    Атака «Ливерпуля» в полном порядке. Красные много забивают. В последних 10 встречах мерсисайдский клуб 14 раз поражал ворота соперников. В предстоящей игре команды также не станут отсиживаться в обороне.

    Ставка: Обе забьют за 1.56.

    «Интер» — «Ювентус»

    Футбол. Чемпионат Италии

    В Милане встречаются лидеры Серии А. На данный момент на первой строчке идет «Интер». «Ювентус» отстает от нерадзурри на одно очко.

    «Интер» в новом году выиграл пять встреч из пяти. Ранее команда Симоне Индзаги победила «Верону» (2:1), «Монцу» (5:1), «Лацио» (3:0), «Наполи» (1:0) и «Фиорентину» (1:0).

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    • «Ювентус» в нынешнем сезоне нацелен завоевать скудетто. Чтобы возглавить таблицу, в Милане нужно обыгрывать «Интер». Но букмекеры не считают «Старую синьору» фаворитом.

    Подопечные Массимилиано Аллегри отлично играют на выезде. В последних семи гостевых матчах во всех турнирах «Ювентус» одержал шесть побед. Удастся ли туринцам увезти три очка из Милана?

    Ставка: Победа «Интера» за 1.85.

    Общий коэффициент — 4.04.

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    Экспресс дня 4 февраля: прогноз, ставка (4.04), статистика, коэффициенты матча 04.02.2024. Экспресс. «Интер» не упустит первое место, «Арсенал» и «Ливерпуль» не будут сидеть в обороне
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