В новом экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в итальянской Серии А, чемпионате Германии и испанской Ла Лиге. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Реал Сосьедад» — «Райо Вальекано»

Футбол. Чемпионат Испании

«Реал Сосьедад» в целом успешно проводит сезон, продолжая участвовать сразу в трех турнирах, в том числе в Лиге чемпионов.

Но баски вряд ли довольны своим текущим положением в Ла Лиге. После 21 тура они находятся на шестом месте, при этом отставая от идущего четвертым «Атлетико» на пять очков.

В этой кампании команда Иманоля Альгуасиля проиграла лишь один из десяти матчей на своем поле в рамках чемпионата. При этом в четырех случаях была зафиксирована ничья.

«Райо Вальекано» проиграл три из четырех последних матчей в Ла Лиге. Но также стоит обратить внимание на то, что в гостях мадридский клуб до сих пор потерпел лишь три поражения и пропустил восемь мячей.

Календарь и таблица испанской Примеры

В данном случае есть смысл рассмотреть ставки на голы. Хотя бы два мяча «Сосьедад» и «Райо Вальекано» должны забить.

Ставка: тотал больше 1,5 за 1.38.

«Милан» — «Болонья»

Футбол. Чемпионат Италии

Еще в начале месяца в Италии активно писали о возможном увольнении Стефано Пиоли, но время показало, что руководство «Милана» приняло максимально верное решение, отказавшись от смены главного тренера.

После поражения от «Аталанты» в начале декабря «россонери» в следующих шести турах одержали пять побед и один раз сыграли вничью. При такой динамике они запросто могут вклиниться в борьбу за Скудетто.

На игре и настрое игроков «Милана», похоже, очень сильно сказались слухи о возможном назначении Антонио Конте. Зная о токсичности экс-тренера «Интера» и «Ювентуса», команда делает все возможное, чтобы этого не произошло.

«Болонья» после мощного рывка слегка забуксовала. Гости потерпели два поражения и не одержали ни одной победы в трех предыдущих матчах. Команда Тьяго Мотты проиграла на выезде «Удинезе» и «Кальяри».

Будет непросто, «Болонья» действительно опасный соперник, но «Милан», скорее всего, снова наберет три очка.

Ставка: победа «Милана» за 1.70.

«Байер» — «Боруссия» Менхенгладбах

Футбол. Чемпионат Германии

«Байер» по-прежнему находится на вершине турнирной таблицы Бундеслиги, опережая «Баварию» на четыре очка.

«Байер» — единственный клуб в Европе, который в текущем сезоне до сих пор ни разу не проиграл в рамках национального чемпионата.

В прошлом туре команда Хаби Алонсо одержала гостевую победу над «Лейпцигом» (3:2), а перед этим выиграла на своем поле у «Аугсбурга» (1:0). В обоих случаях «фармацевты» забили решающий гол в компенсированное время.

В девяти домашних матчах «Байер» набрал 25 очков и забил 29 мячей. У «Гладбаха» лишь одна победа в восьми гостевых матчах.

Всё указывает на то, что «Байер» снова выиграет и как минимум сохранит текущий отрыв от «Баварии».

Ставка: победа «Байера» + тотал больше 2,5 за 1.63.

Общий коэффициент — 3.82.