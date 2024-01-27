ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Экспресс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Клаудио ЭчеверриКлаудио Эчеверри: «Следующему Месси» суждено стать суперзвездой в «Манчестер Сити» Габриэл МоскардоНовый Деклан Райс для ПСЖ? Парижане увели Москардо из-под носа у «Барсы» и «Челси» «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити». Онлайн
  • 10:11
    • Джокович проиграл Синнеру в полуфинале Australian Open
  • 13:10
    • РПЛ перенесла матчи 21 тура в связи с проведением выборов президента России
  • 12:40
    • «Наполи» подпиcал полузащитника «Астон Виллы»
  • 12:30
    • «Вест Хэм» сообщил о переходе игрока «Манчестер Сити»
  • 12:11
    • Угальде в пятницу посетит Москву для завершения перехода в «Спартак»
  • 11:46
    • «Зенит» после неудачной попытки приобрести Тикнизяна может подписать защитника «Динамо»
    Все новости спорта

    «Милан» и «Байер» снова выиграют, «Райо» и «Сосьедад» порадуют голами

    Экспресс дня 27 января. Ставки и прогнозы на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 27 января
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Кристиан Пулишич
    В новом экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в итальянской Серии А, чемпионате Германии и испанской Ла Лиге. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Реал Сосьедад» — «Райо Вальекано»

    Футбол. Чемпионат Испании

    «Реал Сосьедад» в целом успешно проводит сезон, продолжая участвовать сразу в трех турнирах, в том числе в Лиге чемпионов.

    Но баски вряд ли довольны своим текущим положением в Ла Лиге. После 21 тура они находятся на шестом месте, при этом отставая от идущего четвертым «Атлетико» на пять очков.

    В этой кампании команда Иманоля Альгуасиля проиграла лишь один из десяти матчей на своем поле в рамках чемпионата. При этом в четырех случаях была зафиксирована ничья.

    «Райо Вальекано» проиграл три из четырех последних матчей в Ла Лиге. Но также стоит обратить внимание на то, что в гостях мадридский клуб до сих пор потерпел лишь три поражения и пропустил восемь мячей.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В данном случае есть смысл рассмотреть ставки на голы. Хотя бы два мяча «Сосьедад» и «Райо Вальекано» должны забить.

    Ставка: тотал больше 1,5 за 1.38.

    «Милан» — «Болонья»

    Футбол. Чемпионат Италии

    Еще в начале месяца в Италии активно писали о возможном увольнении Стефано Пиоли, но время показало, что руководство «Милана» приняло максимально верное решение, отказавшись от смены главного тренера.

    После поражения от «Аталанты» в начале декабря «россонери» в следующих шести турах одержали пять побед и один раз сыграли вничью. При такой динамике они запросто могут вклиниться в борьбу за Скудетто.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    На игре и настрое игроков «Милана», похоже, очень сильно сказались слухи о возможном назначении Антонио Конте. Зная о токсичности экс-тренера «Интера» и «Ювентуса», команда делает все возможное, чтобы этого не произошло.

    «Болонья» после мощного рывка слегка забуксовала. Гости потерпели два поражения и не одержали ни одной победы в трех предыдущих матчах. Команда Тьяго Мотты проиграла на выезде «Удинезе» и «Кальяри».

    Будет непросто, «Болонья» действительно опасный соперник, но «Милан», скорее всего, снова наберет три очка.

    Ставка: победа «Милана» за 1.70.

    «Байер» — «Боруссия» Менхенгладбах

    Футбол. Чемпионат Германии

    «Байер» по-прежнему находится на вершине турнирной таблицы Бундеслиги, опережая «Баварию» на четыре очка.

    «Байер» — единственный клуб в Европе, который в текущем сезоне до сих пор ни разу не проиграл в рамках национального чемпионата.

    В прошлом туре команда Хаби Алонсо одержала гостевую победу над «Лейпцигом» (3:2), а перед этим выиграла на своем поле у «Аугсбурга» (1:0). В обоих случаях «фармацевты» забили решающий гол в компенсированное время.

  • Бундеслига. Как «Бавария» отдалилась от первого места
  • Итоги 18-го тура чемпионата Германии по футболу
  • 22/01/2024

    • В девяти домашних матчах «Байер» набрал 25 очков и забил 29 мячей. У «Гладбаха» лишь одна победа в восьми гостевых матчах.

    Всё указывает на то, что «Байер» снова выиграет и как минимум сохранит текущий отрыв от «Баварии».

    Ставка: победа «Байера» + тотал больше 2,5 за 1.63.

    Общий коэффициент — 3.82.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.04
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Раднички 1923
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Динамо Киев — Балкани
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Авангард — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч СКА — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  3.15
  • Прогноз на матч Северсталь — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Кайзерслаутерн — Шальке
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Ганновер — Нюрнберг
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч ПЕК Зволле — Витесс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Эйбар — Мирандес
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Майнц
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.87
  • Прогноз на матч Катанзаро — Палермо
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Челси — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.50
  • Прогноз на матч Бристоль Сити — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Экспресс дня 27 января: прогноз, ставка (3.82), статистика, коэффициенты матча 27.01.2024. Экспресс. «Милан» и «Байер» снова выиграют, «Райо» и «Сосьедад» порадуют голами
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры