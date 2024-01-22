Бундеслига. Как «Бавария» отдалилась от первого места

«Бавария» сенсационно проиграла «Вердеру» и осложнила себе судьбу в сражении за первое место. «Байер» в свою очередь упрочил лидерство в Бундеслиге и ушел в 7-очковый отрыв. Чем еще запомнился 18-й тур чемпионата Германии, разбираемся вместе.

Изменения в турнирной таблице

Минувший тур чемпионата Германии внес всего одно изменение в турнирной таблице. «Аугсбург» поднялся на две строчки и расположился на 10-м месте. Две позиции в Бундеслиге потеряла «Боруссия» из Гладбаха, которая сейчас занимает 12-ю строчку.

Лидерство «Байера» и осечка «Баварии»

Второй круг Бундеслиги стартовал для лидеров по-разному: «Байер» одержал победу, а «Бавария» потерпела поражение.

Итак, «Байер» уверенно лидирует в немецком чемпионате, одержав четвертую победу подряд. В рамках 18-го тура «фармацевты» переиграли «Лейпциг» (3:2).

Хотя по ходу матча «Байер» проигрывал дважды: сначала Нейтан Телла восстановил равновесие на табло, забив на 47-й минуте встречи, а затем Джонатан Та — на 63-й минуте. Решающий и победный гол в составе леверкузенского клуба на 91-й минуте забил Пьеро Инкалье.

Календарь и таблица Бундеслиги

Таким образом «Байер» набрал 48 очков и закрепился на первом месте в чемпионате Германии. На второй строчке расположилась «Бавария», у которой 41 набранный пункт.

«Немецкая машина» провалила матч 18-го тура, проиграв на своем поле «Вердеру» (0:1). 3 очка бременским музыкантам принес гол в исполнении Митчелла-Эли Вайзера.

«Бавария» — «Штутгарт» globallookpress.com

В среду, 24 января «Бавария» проведет отложенную игру 13-го тура: мюнхенцы на своем поле сыграют против «Униона».

Амбиции «Боруссии»

«Боруссия» из Дортмунда близка к тому, чтобы вернуться в топ-3 Бундеслиги. В последних двух матчах «шмели» одержали две победы. В рамках 18-го тура дортмундцы уничтожили «Кёльн» (4:0).

В составе «чёрно-жёлтых» дубль оформил Дониелл Мален, ещё по голу забили Никлас Фюллькруг и Юссуфа Мукоко. После этого триумфа «Боруссия» набрала 33 очка и осталась на 5-м месте. Однако отставание от места в топ-3 составляет всего один балл.

«Кёльн» — «Боруссия» Дортмунд globallookpress.com

3-ю строчку на данный момент занимает «Штутгарт», у которого в активе 34 балла. Последние два матча «швабы» проиграли: уступили «Боруссии» М (1:3) и «Бохуму» (0:1).

На 4-м месте расположился «Лейпциг», набравший 33 пункта. Команда также потерпела два поражения, сначала в матче с «Айнтрахтом» (0:1), а затем с «Байером» (2:3).

Тур №19

Матчи следующего тура чемпионата Германии пройдут с 26 по 28 января.

В субботу, 27 января в очном поединке сойдутся «Штутгарт» и «Лейпциг». В этот же день «Бавария» сразится с «Аугсбургом» на выезде.

Все прогнозы на Бундеслигу

Также 27 января свой поединок проведет лидер Бундеслиги: «Байер» примет «Боруссию» М. Закроет программу 19-го тура поединок с участием «Боруссии» из Дортмунда. «Шмели» примут «Бохум», игра запланирована на воскресенье, 28 января.