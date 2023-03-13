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    «Милан» выиграет всухую, «Атлетико» сыграет по низам

    Экспресс дня 13 марта. Прогнозы и ставки на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 13 марта
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    «Милан»
    В данном экспрессе рассмотрим ближайший поединки «Милана» и мадридского «Атлетико», а также одну игру из чемпионата Уэльса. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Милан» — «Салернитана»

    Футбол. Чемпионат Италии

    «Милан» после 25 туров с 47 набранными очками занимает пятое место в турнирной таблице Серии А, отсавая на два балла от третьей строки при игре в запасе. Напомним, что в прошлом туре он потерпел гостевое поражение от «Фиорентины» со счетом 1:2.

    Перед этим же «россонери» одержали три подряд победы, не пропустив за этот период ни одного гола. А немногим ранее потерпел три кряду поражения. На своем поле миланцы уступили всего в одном из восьми предыдущих матчей чемпионата и одержали шесть побед.

    С 25 набранными пунктами «Салернитана» разместилась на 16- месте в турнирной таблице итальянского первенства. От зоны вылета ее отделяют семь баллов. В своей последней проведенной игре она сыграла вничью 0:0 с «Сампдорией» на ее поле.

    И данный поединок стал вторым подряд, в котором команда не проиграла и не пропустила. Однако у нее всего одна виктория за прошедшие пять встреч. На выезде же «Салернитана» выиграла всего два из 14 предыдущих матчей в Серии А.

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    • «Милан» накануне смог выйти в четвертьфинал ЛЧ, поэтому к данной игре подойдет в приподнятом настроении и наверняка одолеет команду из нижней части турнирки, причем выиграв всухую.

    Ставка: «Милан» победит и не пропустит за 1.85.

    «Жирона» — «Атлетико»

    Футбол. Чемпионат Испании

    «Жирона» с 30 зачетными пунктами перед этим туром занимает 12 место в турнирной таблице чемпионата Испании, оторвавшись от опасной зоны всего на пять пунктов. набранными очками. В прошлом туре она потерпела гостевое поражение от «Хетафе» со счетом 2:3.

    Перед этим же каталонцы одержали две подряд победы. Стоит отметить, что вот уже восемь кряду поединков они не играют вничью, по четыре раза победив и проиграв. На своем поле «Жирона» набирала очки в семи из восьми последних матчей, проиграв только «Барселоне».

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    «Атлетико» на текущий момент занимает третье место в турнирной таблице Примеры, набрав 45 очков, сильно отстав от дуэта лидеров, а вот конкуренты поджимают. В своей последней проведенной игре мадридский клуб дома разгромил со счетом 6:1 «Севилью».

    И эта виктория стала для «матрасников» третьей за прошедшие четыре матча, а не проигрывает столичный клуб в восьми кряду поединках, выиграв за это время пять раз. На выезде «Атлетико» не уступает уже на протяжении четырех последних встреч.

    В данном поединке ожидаем низового исхода, так «матрасники» на выезде в последнее время играют только по низам, да и «Жирона» на своем поел редко выдает результативные поединки.

    Ставка: ТМ 2,5 за 1.72.

    «Нью-Сейнтс» — «Бала Таун»

    Футбол. Чемпионат Уэльса

    «Нью-Сейнтс» в последнее время не знает себе равных на внутренней арене. В этом сезоне команда, скорее всего, возьмет золотые медали. Сейчас ее отрыв от второй строки составляет 14 баллов.

    Гранд валлийского футбола в текущем сезоне уступил только раз в чемпионате страны при четырех мировых и 20 выигрышах. В минувшем туре он дома неожиданно потерял очки с командой, которая идет сейчас третьей — 1:1.

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    «Бала Таун» не текущий момент разместилась на пятой позиции в турнирной таблице. однако у команды есть неплохие шансы финишировать на призовом месте.

    Правда, в своем последнем отрезке из пяти встреч коллектив никак не может выиграть, трижды сыграв вничью в этот период и потерпев два поражения.

    Наверняка лидер первенства не допустит осечки во второй домашней игре подряд, выиграв у неубедительного в последнее время соперника с разницей в несколько мячей.

    Ставка: победа «Нью-Сейнтс» с форой (-1,5) за 1.74.

    Общий коэффициент — 5.53.

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    Экспресс дня 13 марта: прогноз, ставка (5.53), статистика, коэффициенты матча 13.03.2023. Экспресс. «Милан» выиграет всухую, «Атлетико» сыграет по низам
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